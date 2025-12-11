Несколько рейсов выбилось из расписания пермского аэропорта
Всего задержали три самолета
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Большом Савино позднее расписания прилетят два самолета из Москвы и Санкт-Петербурга. Также с задержкой вылетит один рейс в столицу России. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, рейс авиакомпании «Победа» в Москву вместо 06:00 11 декабря вылетит спустя более трех часов. На прилет также задерживаются самолеты этой авиакомпании. Они летят из Москвы и Сантк-Петербурга. Задержки доходят до четырех с половиной часов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к авиаперевозчику. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!