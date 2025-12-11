Несколько рейсов выбилось из расписания пермского аэропорта

Всего задержали три самолета Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Большом Савино позднее расписания прилетят два самолета из Москвы и Санкт-Петербурга. Также с задержкой вылетит один рейс в столицу России. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, рейс авиакомпании «Победа» в Москву вместо 06:00 11 декабря вылетит спустя более трех часов. На прилет также задерживаются самолеты этой авиакомпании. Они летят из Москвы и Сантк-Петербурга. Задержки доходят до четырех с половиной часов.