В России предложили снизить ставки НДФЛ для пенсионеров

В Госдуме предложили снизить ставки НДФЛ для пенсионеров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект о снижении ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для пенсионеров и россиян предпенсионного возраста. Об этом свидетельствует соответствующий документ.

«Проект федерального закона подготовлен в целях установления пониженных налоговых ставок по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов пенсионеров и лиц предпенсионного возраста», — передает РИА Новости текст пояснительной записки. Инициативу разработали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Согласно документу, предлагается полностью освободить от уплаты НДФЛ с зарплаты и иных трудовых доходов пенсионеров, чей совокупный доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума для пенсионера в регионе. Миронов пояснил, что сейчас этот уровень составляет почти 22,9 тысячи рублей в месяц. Дополнительно партия предлагает снизить налоговую нагрузку для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, уплачивающих НДФЛ по ставке 13%, при условии, что их годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей.

Лантратова отметила, что сегодня пенсии в России НДФЛ не облагаются, однако работающие пенсионеры и предпенсионеры продолжают перечислять 13% со своих заработков и подработок. При этом, по ее словам, налоговая система не учитывает ограниченность их доходов и рост расходов на медицину и лечение. В этой связи для пенсионеров с доходами выше порога в 1,5 прожиточного минимума предлагается вдвое снизить действующие ставки НДФЛ, а для предпенсионеров — до 75% от текущего уровня.

Именения не затронут повышенные и специальные налоговые ставки, включая 35% с выигрышей и доходы нерезидентов. Льготы предлагается распространить только на доходы от труда и аналогичные выплаты, которые сейчас облагаются по общей шкале. Авторы проекта подчеркивают, что речь идет о корректировке действующей системы налогообложения с акцентом на поддержку граждан старшего возраста и сохранение их занятости.