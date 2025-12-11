Взрывы и отмененные рейсы: новые детали об атаке украинских БПЛА к этому часу

Больше десяти аэропортов вводили ограничения на примем и выпуск рейсов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Из-за атак украинских БПЛА на российские регионы и, в частности, на Москву в аэропортах были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В связи с чем некоторые авиакомпании стали отменять и переносить рейсы. По предварительным данным, всего в Москве было отменено, перенесено или перенаправлено свыше 130 рейсов. Над столицей сбит 31 беспилотник.

Помимо этого, в Новгородской области сработала система ПВО, а местные жители сообщили о пожаре в одном из городов. Последствия атак БПЛА на регионы РФ — в материале URA.RU.

Авиакомпании отменяют рейсы

Всего в аэропортах Москвы было отменено, перенесено или перенаправлено 133 рейса Фото: Роман Наумов © URA.RU

Из-за введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы некоторые авиакомпании были вынуждены корректировать свое расписание путем переноса и отмены ряда рейсов. Часть из них была перенаправлена на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Такое решение было принято авиакомпанией «Аэрофлот».

«В связи с вводом в ночь с 10 декабря на 11 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — сообщила пресс-служба авиакомпании в своем telegram-канале.

Аналогичные меры предприняла авиакомпания «Победа». В пресс-службе также проинформировали о переносе и отмене части рейсов.

Всего в аэропортах Москвы (Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево) из-за ограничений были задержаны, отменены или перенаправлены 133 рейса. Что делать в случае длительной задержки рейса и как получить компенсацию — в материале URA.RU.

Введенные ограничения в Красноярске

О возможных изменениях сообщили и в аэропорту Красноярска. В telegram-канале рассказали о возможных корректировках расписаний со стороны авиакомпаний. Их представители обеспечивают услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Новгородская область подверглась атаке БПЛА

В Новгородской области работала система ПВО. Об этом сообщил глава региона Александр Дронов.

«В Новгородской области работает система ПВО. Все оперативные службы находятся в повышенной готовности», — заявил Дронов в своем telegram-канале.