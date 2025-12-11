Онкологи Челябинска спасли от рака молодую женщину, сохранив ей речь

Врачи Челябинского онкоцентра удалили женщине опухоль и восстановили форму частично удаленно языка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врачи Челябинского онкоцентра сохранили возможность говорить 35-летней пациентке со II стадией рака языка, удалив опухоль и восстановив частично форму органа. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Пациентка прошла лечение, а после операции ей была показана химиолучевая терапия. Первый динамический контроль показал, что у нее хороший ответ на проведенное лечение. Женщина восстановилась, занимается с логопедом и может говорить», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Долгое время считалось, что рак полости рта возникает у пожилых людей, которые имеют никотиновую и алкогольную зависимости, рассказал онколог отделения опухолей головы и шеи ЧОКЦОиЯМ Дмитрий Фаткуллин. «Однако исследования показали, что молодые пациенты, не имеющие вредных привычек, также подвержены этому заболеванию», — говорит специалист.

Продолжение после рекламы

В 2002 году был создан Консорциум по исследованию рака полости рта у молодых пациентов. Проект инициировал Томский научно-исследовательский институт. Челябинский онкоцентр также включен в изучение теологии и причин развития патологии в возрасте до 45 лет.

Сейчас хирурги выделяют две группы среди молодых пациентов, у которых обнаружен рак полости рта. В первой он протекает как у курильщиков, во второй имеет уникальные особенности, рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи ЧОКЦОиЯМ Артем Гарев. «Часто причиной является дентальная травма, связанная с неправильным прикусом или неправильной установкой зубных имплантатов», — говорит врач.