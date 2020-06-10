Какими блюдами из ХМАО кормили Черчилля и Терешкову?

URA.RU составило уникальную гастрономическую карту региона

Сосьвинская селедка по праву считается одним из гастрономических брендов региона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

ХМАО-Югра — это не только громадные залежи нефти, но и уникальная кухня. Причем, каждый район славится собственным коронным блюдом. Потому в регион едут путешественники, которых привлекают не только местные достопримечательности и северный колорит, но и возможность вкусно поесть. Для заинтересованных путешественников URA.RU подготовило гастрономическую карту региона и расскажет легенды, связанные с самыми вкусными блюдами Югры.

Березовский район — сосьвинская селедка

Одним из главных брендов Югры является сосьвинская селедка. Она водится только в реке Северная Сосьва в Березовском районе. Эта рыба благодаря купцам попала на стол Петра Первого, который попробовав ее воскликнул: «Сия рыбка есть царское яство!» Сосьвинская селедка так и осталась на века в качестве одного из блюд на императорских столах. Известно, что подавали ее на стол и секретарю ЦК ВКП (б) Иосифу Сталину и премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю на Ялтинской конференции в 1945 году.

«Сейчас популяция сосьвинской сельди упала. Тем не менее, ее улов продолжается. В магазинах ее можно купить за 1,5 — 2,5 тысячи рублей за килограмм. Местные рыбаки готовят ее очень просто — поймав, обсыпают солью и через два часа она уже готова к употреблению», — рассказал URA.RU член Союза писателей России и потомственный рыбак из Березовского района Леонид Бичевин.

Октябрьский район — муксун

Муксун с берегов Оби — настоящий северный деликатес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А вот другой знаменитой рыбы, муксуна — Югра уже практически лишилась. За последние годы его популяция оказалась практически истреблена и назвать сроки восстановления крайне сложно, не смотря на все предпринимаемые для этого усилия. Заменой муксуну мог бы стать сырок, который называют его «младшим братом». Но рыбаки говорят, что эта рыба, как правило, больна гельминтами. Так что в качестве альтернативы рыбных деликатесов для югорчан является привозная семга или нельма.

«Небольшие квоты на вылов муксуна есть у представителей коренных народов Севера, которые занимаются его продажей. Еще эту рыбу можно найти в ресторанах, которые специализируются на северной кухне», — уточнила консультант управления туризма департамента промышленности ХМАО Ольга Костерина.

Сургутский район — щука

Уха на костре — блюдо для настоящих гурманов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Уха — является традиционным югорским блюдом, которое существует в массе вариаций. Сами коренные жители ХМАО — ханты и манси всем благородным и ценным породам рыб предпочитают уху из обычной щуки. Этой породой рыбы богата Обь и другие реки, протекающие в Сургутском районе. Причем, находясь на родовых угодьях, аборигены варят уху каждый день. Причем, по супер простому рецепту.

«Мы просто на костре кипятим воду и кидаем туда рыбу. Можем добавить дикий лук. И это для меня будет самым лучшим и вкусным супом. Не могу без него обходиться», — рассказывает председатель общественной организации «Орт-ики» Валентина Шадрина.

Кондинский район — караси

А копченую рыбу из Югры стараются попробовать все путешественники Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Кондинский район славится своими карасями. Говорят, что во времена СССР эт рыба поставлялась на партийные съезды в Москву. Она популярна и сейчас. Существуют разные технологии ее приготовления. Но основной упор делается на засолку карася.

«Эта рыба — бренд нашего района. У местных производителей большие планы на ее экспорт, причем не только в пределах Югры. У Кондинского района уже есть налаженные каналы сбыта по продукции дикоросов в Казахстан и даже Таиланд. Думаю, что и с нашим слабосоленым карасем мы тоже выйдем на международный рынок», — считает глава Кондинского района Анатолий Дубовик.

Белоярский район — оленина

Как же без домашней колбаски Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Белоярском районе выращивается больше половины всей оленины в Югре. Ее разводят как крупные фермерские хозяйства, так и местные аборигены. Так что для жителей района оленина является одним главных блюд на столе. Это мясо считается сытным, питательным, но при этом содержит минимум вредных жиров.

«Лучше мяса я не видал. Его трудно испортить. Оленина с бруснично-грибным соусом — просто бомба! А строганиной из оленины, например, мы угощали депутата Государственной Думы и первую женщину-космонавта Валентину Терешкову, когда она к нам приезжала. Она была в восторге», — вспоминает глава Белоярского района Сергей Маненков.

Октябрьский район — саламат

На севере ХМАО в Березовском и Октябрьском районах среди местных аборигенов был широко распространен саламат — жирный густой суп из уток. Для этого подготовленные тушки подолгу варили, периодически отбирая с поверхности жир. Затем уток вынимали из котла, а бульон заправляли мукой, непрерывно перемешивая. Утиный жир добавляли уже в тарелки с полученным супом. Блюдо готовится до сих пор, однако отведать его кроме как у коренных народов севера или охотников вряд ли получится.

«Рестораны в Югре практически не связываются с уткой. Сроки ее добычи составляют по 10 дней весной и осенью. Поэтому очень сложно ее использовать в ресторанном бизнесе. В домашних же условиях тушку утки можно заморозить или законсервировать другим способом и приготовить тот же саламат, когда потребуется», — рассказал создатель народного архива Югры

Нижневартовский район — покурский картофель

Покурский картофель и другие вкусности севера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нижневартовского района гордятся картофелем, который выращивают в поселке Покур. Он стал знаменитым еще в советские времена, когда в населенном пункте работал собственный колхоз. Покурская картошка имеет особый пряный вкус, ради которого за ней готовы приезжать со всего района. Причем, что интересно, садоводы и дачники пробовали посадить этот сорт в других местах и как показала практика вкус получался совершенно другой.

«Мы всем гостям предлагаем наше фирменное угощение — крупную картошку, сваренную в мундире и политую маслом и зеленью. Кажется, ничего вкуснее я в жизни не ела», — поделилась впечатлениям экс-глава поселка Покур Валентина Двинянинова.