Где отдохнуть, если уехать за границу нельзя

Топ-7 самых необычных озер Челябинской области

Южноуральские озера могут посоперничать с самыми известными водоемами мира Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Челябинскую область не случайно называют краем трех тысяч озер — их общая площадь составляет почти 2,2 тысячи километров. URA.RU подготовило для своих читателей карту озер региона. Отдых там может стать достойной заменой заграничным путешествиям.

Озера Южного Урала непохожи друг на друга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоит обратить внимание на семь главных озер челябинской области. На самом деле их намного больше, но эти — самые необычные. «У нас зона контакта Азиатского пояса соленых озер, здесь встречаются озера, характерные для Русского севера и Карелии. Есть аналоги озер восточной Польши, Белоруссии и Латгалии», — говорит председатель Челябинского отделения Русского географического общества Сергей Захаров.

Тургояк

«Младший брат Байкала» находится в черте города Миасс. Сравнение с Байкалом — не просто хвастливый образ. Как говорит Сергей Захаров, сходны даже химические составы этих водоемов.

Максмимальная глубина — 34 метра. Вода очень прозрачная: летом дно видно на 10 метров. Купаться комфортно в июле—августе. В зависимости от уровня воды на озере можно насчитать 10-12 островов. Самый известный и крупный — остров Веры. Если верить преданию, в здешних пещерах в XIX веке пряталась отшельница и врачевательница Вера.

Тургояк называют «младшим братом» Байкала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Впрочем, историки уверяют, что Вера была здесь далеко не первой. До нее на острове скрывался соратник Пугачева по фамилии Пинаев. Но даже он, судя по всему, использовал в бытовых целях «инфраструктуру» совсем уж древних людей, живших здесь шесть тысяч лет назад. Они оставили после себя магалиты — впечатляющие каменные сооружения.

«Даже из водохранилищ вода должна пройти серьёзную очистку, прежде чем попасть вам в кран, а тут можно зачерпнуть её поодаль от шумных мест, просто вскипятить и пить. А сколько Тургояк хранит легенд! Вы можете услышать истории про строительство озерной котловины древними цивилизациями, двойное дно и клады Пугачева», — рассказывает Михаил Пищулин, преподаватель географии и биологии, лидер общественного движения «Защитим Тургояк».

Увильды

Самый большой водоем региона Фото: Андрей Попов/РИА Новости

Увильды — это самый большой естественный водоем Челябинской области, памятник природы. Находится в 78 километрах от Челябинска. Площадь озера — почти 70 квадратных километров, максимальная глубина — 38 метров. К местным радоновым источникам и сапропелевым грязям приезжают люди, у которых есть проблемы с сердцем, суставами, легкими.

Особенность озера в том, что его ни из одной точки акватории нельзя увидеть целиком, говорит Захаров. Вода слабо минерализованная, дно видно на глубине до семи с половиной метров. В озере — около полусотни островов. Берега извилисты и очень живописны, а воды богаты рыбой.

Зюраткуль

Это полноценное горное (724 метра над уровнем моря) озеро. Сергей Захаров отмечает, что воды Зюраткуля практически идентичны по химическому составу Онежскому озеру в Карелии.

Самое загадочное озеро Челябинской области Фото: Бушухин Валерий/ИТАР-ТАСС

Зюраткуль считается самым загадочным озером Южного Урала. Эзотерики говорят об особой энергетике водоема и не рекомендуют проводить около него много времени. Но, возможно, такая слава озера связана с его горным местоположением.

Озеро Зюраткуль расположено в 200 километрах от Челябинска на территории одноменного нацпарка. «Это единственное озеро на Южном Урале, которое находится буквально в сердце гор. Можно с любого места на берегу фотографировать Зюраткуль, и в кадре всегда будут вода и горы. Можно подняться на одноименный хребет, откуда открываются потрясающие виды», — говорит руководитель фотоклуба «Каменный пояс» Дмитрий Кочергин.

Чебаркуль

От Челябинска до города Чебаркуля добраться проще и в два раза быстрее. Прямо в городской черте расположено одноименное озеро. То самое, куда упал Челябинский метеорит (хотя местные поправят — метеорит для них чебаркульский, не спорьте с ними). Метеорит достали со дна в 2013 году, но, говорят, не весь, а лишь самый большой фрагмент весом в 800 килограммов. Члены секты поклонников метеорита каждое лето приезжают сюда, чтобы принять метеоритные ванны.

Именно сюда рухнул знаменитый челябинский метеорит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В этом есть определенный смысл. В зоне падения на глубине 10 метров учеными отмечались следы окисленного железа явно метеоритного происхождения. «К лету 2013 года биота водоема „справилась“ с внеземной микроэлементной добавкой, — говорит Сергей Захаров. — Но, учитывая, круговорот вещества в озере, можно сказать, что в его водах „вращаются“ внеземные биогеохимические элементы. Они, правда, абсолютно идентичны земным. Все мы получали эти вещества из единого протопланетного облака на заре формирования планет».

Впрочем, большинство для принятия водных и солнечных ванн направляется на другую сторону автотрассы М-5. Здесь целое соцветье озер, жемчужиной которого считается Большой Кисегач.

Иткуль

Находится на севере Челябинской области, в 20 километрах от городка Верхний Уфалей. Озеро очень чистое, дно видно на пять метров. За счет кристаллических сланцев с вкраплением гранатов вода иной раз кажется красноватой.

Иткуль славится своей чистейшей водой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Иткуль по праву считается одним из самых живописных озер Южного Урала, — отмечает краевед Вячеслав Лютов. — Где-то медленное и пологое с песчаным берегом, где-то суровое, с отвесными скалами, высокими обрывами и каменными мысами, оно неизбежно притягивает, завораживает». Озеро любят рыбаки за обилие рыбы. До сих пор в чистых водах Иткуля водятся помимо чебака, окуня и леща сиг, налим и рипус.

Иткуль — искаженное слово «ыйыккуль», то есть «священное озеро». Рядом находится сакральная для башкир гора Карабайка. Самая узнаваемая достопримечательность водоема — Шайтан-камень. Он поднимается из воды в 20 метрах от берега. Не так далеко, но многих на дно утянули внезапно возникающие здесь водные воронки. Или дурные намерения?

Подборное, Горькое и другие соленые озера

Озера, расположенные вокруг села Хомутинино (к югу от Челябинска, Увельский район), совершенно иные. Они в основном некрупные, неглубокие, дно зачастую илистое, а вода мутноватая. И тем не менее, Хомутининское пятиозерье (Горькое, Оленичево, Подборное, Круглое, Чокарево) имеет массу поклонников.

Соленые озера — настоящая гордость региона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вода в этих водоемах очень мягкая, можно мыться без мыла. Она благотворно действует на кожу, волосы становятся пышными и шелковистыми. Среди отдыхающих принято обмазыватся грязью и глиной. Считается, она имеет целебные свойства.

«Под озерами лежат две различные напорные линзы подземных вод, что обеспечивает уникальное химическое разнообразие озер Хомутининской группы, — объясняет Сергей Захаров. — Так, в озере Подборное — щелочные воды, обусловленные значительным содержанием ионов натрия».

Озеро Горькое — тоже весьма популярное у туристов — на самом деле соленое. Здесь нет ни рыбы, ни водорослей.

А к юго-востоку от Хомутининских озер расположено крохотное озеро Таузаткуль. Здесь уже не вода, а настоящий рассол. Содержание соли жарким летом может достигать 200 грамм на литр (для сравнения в Мертвом море — 350).

Маршрут: Иткуль — Увильды — Тургояк — Зюраткуль — Чебаркуль — Большой Кисегач — Хомутининские озера