Как Распутин «помогает» современным политикам

Зачем известнейшие люди страны приезжают в музей одиозного старца

Музей, посвященный Распутину стал первым коммерческим музеем России Официальный сайт музея Г.Е. Распутина, с. Покровское

Тюменская область — это не только центр освоения нефтяных и газовых месторождений, но родина Григория Распутина — одного из самых не понятых и влиятельных политиков дореволюционной России. Как старец из прошлого «помогает» людям сегодня и почему известные люди приезжают в музей, чтобы посидеть на его стуле — в материале URA.RU.

В 1990 году в селе Покровское Тюменской области был открыт первый в России частный музей, его посвятили Григорию Распутину. Экспозицию создали на свой страх и риск супруги Марина и Владимир Смирновы.

Григорий Распутин, большой друг семьи Романовых, последних русских царей Фото: Википедия\Imperial War Museum

За 30 лет работы музея значительно изменилась аудитория, люди относятся к истории и историческим личностям с большим уважением, говорит руководитель музея Марина Смирнова. И если раньше посетители пренебрежительно говорили: «Мы к Гришке заехали…», то теперь ситуация изменилась.

«Когда я говорила, что у меня есть документ, в котором участковый за шесть лет до смерти старца пишет — образ жизни он ведет трезвый, мне отвечали: „Ты что такая наивная? Известно ведь, что он развратник и алкаш“. Сначала в силу эмоциональности были слезы. Теперь стало легче — люди стали понимать, что не все так просто в нашей истории», — говорит Смирнова.

Однажды музей посетили представители Совета Федерации и после экскурсии политик Светлана Горячева со слезами в глазах сказала: «Вы знаете, я недолюбливала вашего Распутина всегда, но тень сомнения вы во мне сегодня зародили».

За 30 лет в музее Григория Распутина в Покровском побывали многие известные политики, деятели культуры и журналисты. Среди них — тогдашний губернатор Тюменской области Сергей Собянин и на тот момент первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов, глава «Роснано» Анатолий Чубайс и журналист Леонид Парфенов, модельер Вячеслав Зайцев и солисты ансамбля Boney M.

«Когда Сергей Собянин приехал в наш музей, он привез с собой Петра Латышева, тогдашнего представителя президента в Уральском федеральном округе, — рассказала Марина Смирнова. — Прошла экскурсия. Когда выходили, выпили на посошок за упокой души Григория Ефимовича. Сбежалось пол Покровского: бабушки, мужики. Все взмолились: «Сергей Семенович! Иностранцы едут к нам и тонут в грязи! Однажды немцы в белых штанах провалились. Позорище!»

Тогда Собянин пообещал, что эта проблема будет решена. Через два месяца через все Покровское протянулась новая дорога. «Я сказала тогда: „Распутин нам помогает оттуда“», — вспоминает Смирнова.

Тот самый стул, по легенде дающий жизненную силу Музей Г.Е. Распутина, село Покровское

Один из главных экспонатов музея — стул Григория Распутина. По легенде он наделяет людей необычайной жизненной силой. Посидел на стуле Григория Распутина и Сергей Собянин. Вскоре после этого политик отправился на повышение в Москву и стал мэром столицы.

Но и сам Распутин был одним из влиятельнейших политиков своего времени. И это на самом деле очень странная история — простой мужик получил огромное влияние на семью последнего российского царя Николая Второго. Руководитель музея убеждена в том, что так проявилась связь власти и народа России.

«Систематическое общение Распутина с царской семьей началось в 1907 году, когда Григорий Ефимович исцелил цесаревича Алексея, — объяснила Марина Смирнова. — С этого дня императрица стала называть Григория Ефимовича — „Наш Друг“. И это слово „Друг“ она всегда писала с большой буквы. Убеждена, что и государь и государыня видели в нашем земляке глубоко верующего человека, наделенного даром молитвенного чудотворения. Иначе как объяснить то, что лечившие наследника лучшие врачи России и Европы — не могли сделать того, что сделал малограмотный Распутин для цесаревича?»

В этом доме жили родители Распутина, теперь здесь находится посвященный ему музей Музей Г.Е. Распутина, село Покровское

Сейчас уже никто не ответит, смог бы Распутин спасти от гибели царскую семью, если бы остался жив. Но факт один — еще при жизни он сказал Николаю Второму: «Вы побываете на моей родине, но исключительно без меня». Так и случилось. Эти слова выбиты на камне, лежащем у входа в музей.

«Он был человеком невероятной судьбы, всю жизнь его сопровождали удивительные знамения и события. Его фигура должна внушать если уж не уважение и почитание, то хотя бы не должна вызывать смех. А он до сих пор становится героем похабных историй и глупых анекдотов. Если мы хотим, чтобы у нас было будущее, нам не обойтись без серьезного пересмотра своего отношения к прошлому», — убеждена Марина Смирнова.