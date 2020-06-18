Как Распутин «помогает» современным политикам

Тюменская область — это не только центр освоения нефтяных и газовых месторождений, но родина Григория Распутина — одного из самых не понятых и влиятельных политиков дореволюционной России. Как старец из прошлого «помогает» людям сегодня и почему известные люди приезжают в музей, чтобы посидеть на его стуле — в материале URA.RU.
В 1990 году в селе Покровское Тюменской области был открыт первый в России частный музей, его посвятили Григорию Распутину. Экспозицию создали на свой страх и риск супруги Марина и Владимир Смирновы.
За 30 лет работы музея значительно изменилась аудитория, люди относятся к истории и историческим личностям с большим уважением, говорит руководитель музея Марина Смирнова. И если раньше посетители пренебрежительно говорили: «Мы к Гришке заехали…», то теперь ситуация изменилась.
«Когда я говорила, что у меня есть документ, в котором участковый за шесть лет до смерти старца пишет — образ жизни он ведет трезвый, мне отвечали: „Ты что такая наивная? Известно ведь, что он развратник и алкаш“. Сначала в силу эмоциональности были слезы. Теперь стало легче — люди стали понимать, что не все так просто в нашей истории», — говорит Смирнова.
Однажды музей посетили представители Совета Федерации и после экскурсии политик Светлана Горячева со слезами в глазах сказала: «Вы знаете, я недолюбливала вашего Распутина всегда, но тень сомнения вы во мне сегодня зародили».
За 30 лет в музее Григория Распутина в Покровском побывали многие известные политики, деятели культуры и журналисты. Среди них — тогдашний губернатор Тюменской области Сергей Собянин и на тот момент первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов, глава «Роснано» Анатолий Чубайс и журналист Леонид Парфенов, модельер Вячеслав Зайцев и солисты ансамбля Boney M.
«Когда Сергей Собянин приехал в наш музей, он привез с собой Петра Латышева, тогдашнего представителя президента в Уральском федеральном округе, — рассказала Марина Смирнова. — Прошла экскурсия. Когда выходили, выпили на посошок за упокой души Григория Ефимовича. Сбежалось пол Покровского: бабушки, мужики. Все взмолились: «Сергей Семенович! Иностранцы едут к нам и тонут в грязи! Однажды немцы в белых штанах провалились. Позорище!»
Тогда Собянин пообещал, что эта проблема будет решена. Через два месяца через все Покровское протянулась новая дорога. «Я сказала тогда: „Распутин нам помогает оттуда“», — вспоминает Смирнова.
Один из главных экспонатов музея — стул Григория Распутина. По легенде он наделяет людей необычайной жизненной силой. Посидел на стуле Григория Распутина и Сергей Собянин. Вскоре после этого политик отправился на повышение в Москву и стал мэром столицы.
Но и сам Распутин был одним из влиятельнейших политиков своего времени. И это на самом деле очень странная история — простой мужик получил огромное влияние на семью последнего российского царя Николая Второго. Руководитель музея убеждена в том, что так проявилась связь власти и народа России.
«Систематическое общение Распутина с царской семьей началось в 1907 году, когда Григорий Ефимович исцелил цесаревича Алексея, — объяснила Марина Смирнова. — С этого дня императрица стала называть Григория Ефимовича — „Наш Друг“. И это слово „Друг“ она всегда писала с большой буквы. Убеждена, что и государь и государыня видели в нашем земляке глубоко верующего человека, наделенного даром молитвенного чудотворения. Иначе как объяснить то, что лечившие наследника лучшие врачи России и Европы — не могли сделать того, что сделал малограмотный Распутин для цесаревича?»
Сейчас уже никто не ответит, смог бы Распутин спасти от гибели царскую семью, если бы остался жив. Но факт один — еще при жизни он сказал Николаю Второму: «Вы побываете на моей родине, но исключительно без меня». Так и случилось. Эти слова выбиты на камне, лежащем у входа в музей.
«Он был человеком невероятной судьбы, всю жизнь его сопровождали удивительные знамения и события. Его фигура должна внушать если уж не уважение и почитание, то хотя бы не должна вызывать смех. А он до сих пор становится героем похабных историй и глупых анекдотов. Если мы хотим, чтобы у нас было будущее, нам не обойтись без серьезного пересмотра своего отношения к прошлому», — убеждена Марина Смирнова.