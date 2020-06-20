Каменный город Пермского края и другие места для селфи

ТОП-7 достопримечательностей Перми, которые стоит увидеть своими глазами

Каменный город впечатляет в любое время года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Какие тайны скрывает кунгурская пещера, чем знаменит Каменный город Пермского края, где лучшее место для селфи? За ответами на эти вопросы и просто на отдых в Прикамье едут туристы. Мы выбрали семь самых колоритных и необычных мест края, которые стоит увидеть своими глазами хотя бы раз. А потом — вернуться снова.

Кунгур и Ермак-Камень

Расстояние от Перми: 90 км.

Посмотреть на «Небесную ярмарку» в Кунгур приезжают путешественники со всего мира Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Кунгур интересен сам по себе — старинный город, основанный в 1663 году (на 60 лет раньше Перми). Летом здесь проходит знаменитый международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», на который приезжают десятки тысяч человек со всего мира, чтобы посмотреть на воздушные шары и многое другое.

Широкую известность город получил и благодаря Кунгурской ледяной пещере. Это одна из крупнейших карстовых пещер России и одна из немногих в мире, где даже летом — отрицательная температура (от -2 в первых гротах до +5 в центре). В пещере 70 озер и 58 гротов. В одном из них, по преданию, зимовал Ермак перед походом в Сибирь.

Недалеко от Кунгура находится Камень Ермак — скала на берегу Сылвы. У камня есть три вершины: Ермак, Ермачиха и Ермачонок. Их высота 40, 30 и 15 метров соответственно. Там регулярно тренируются и проводят соревнования альпинисты. Есть большая вероятность, что в момент визита удастся их застать и тоже присоединиться к занятиям. Для тех же, кто не хочет пробовать свои силы в скалолазании, есть удобная тропа для подъема.

Уральский Афон — Белая Гора

Расстояние от Перми: 112 км.

Карта ТОП-7 достопримечательностей Пермского края URA.RU

Белогорский Николаевский монастырь прозвали Уральским Афоном из-за строгости местного устава. История его возведения уходит к концу XIX века. В 1891 году на горе в память о чудесном спасении цесаревича Николая от гибели в Японии установили пятисаженный крест, который прозвали Царским. А в 1894 году возводится деревянных храм, он сгорит три года спустя. В 1902 году начинается возведение каменного, стройку заканчивают лишь 15 лет спустя. В 1980 году в монастыре происходит пожар и огонь почти полностью уничтожает купола. В постсоветский период начинается восстановление монастыря и вот сейчас его вновь можно увидеть во всей красе.

Но это место популярно не только у паломников. На Белую гору многие едут в первую очередь из-за красивого вида, открывающегося с высоты. «Это панорамный обзор на 360 градусов. Нет населенных пунктов, только дикая тайга, естественная природа», — говорит Серебренников.

Каменный город (село Усьва)

Расстояние от Перми: 197 км.

Кажется, что Каменный город строили люди, но это не так Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Каменный город стал в последние годы настолько популярен среди туристов, что для прохода туда посреди леса сделали деревянный трап. Добраться до Каменного города можно на автомобиле, а потом по чистой тропинке непосредственно до Чертова городища, как еще называют Каменный город.

Ландшафтный геоморфологический памятник природы образовался благодаря выветриванию песчаника. Природные трещины имеют глубину от 8 до 12 метров, а ширину — до 8 метров. Полюбился Каменный город туристам потому, что у находящегося там складывается ощущение, что это древний город, дома которого превратились в камни. В Чертовом городище есть площадь, проспект, а ряд скальных вершин имеет собственные имена, например, Черепаха из-за своеобразной формы.

Усьвинские столбы

Расстояние от Перми: 191 км

На Усьвинских столбах снимали сцены фильма «Время первых» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Усьвинские столбы находятся в противоположной стороне от Каменного города, недалеко от поселка Усьва, ниже по течению одноименной реки. У подножья 120 метровых скал практически всегда останавливаются туристы, сплавляющиеся по реке. Но до столбов очень легко добраться и по земле в любое время года.

Узнаваемый красивый пейзаж вошел в кадры фильма «Время первых». И пусть космонавты Алексей Леонов и Юрий Беляев в действительности приземлились на территории Прикамья далеко от этого места, авторы картины все же вставили в фильм кадры именно с этих вершин. На Усьвинские столбы, кстати, также поднимаются герои фильма «Географ глобус пропил».

Суксун, водопад Плакун и Вакутин (Серый) Камень.

Расстояние от Перми: 134 км

Суксун — это самоварная столица как минимум всего Прикамья. В городе помимо музея, который, к сожалению, не работает в период пандемии, есть и памятник самовару под открытым небом. А еще в Суксуне красивый пруд и красивая Петропавловская церковь. А, погуляв по поселку-городу, основанному в 1651 году, можно поехать к водопаду Плакун, который находится в паре десятков километров от Суксуна.

Водопад Плакун официально имеет статус памятника регионального значения. На Крещение под его струи идут вместо погружения в прорубь, а летом ниспадающие с семиметровой высоты потоки воды легко заменят душ-шарко. Водопад питают родники, выходящие из вершины горы, а впадает он в реку Сылва.

Еще одно место из разряда «маст хэв» для приезжающих в Суксун — это Вакутин (Серый) Камень. С его вершины (около 100 метров), путь на которую проходит через лес, открывается захватывающий вид — это место отлично подойдет для любителей селфи и просто красивых кадров. «К тому же, у поднявшегося просто создается ощущение полета над окрестностью», — говорит Серебренников.

Красновишерск. Камни Ветлан и Полюд

Расстояние от Перми: 313 км.

Одной из заветных точек многих пермских туристов является река Вишера с местными горами и скалами. Среди самых доступных и близких от Красновширска — это Полюдов Камень и Ветлан. Полюд — это гора высотой 527 метров в 7 км от Красновишрска, а Ветлан — скальное образовании, возвышающееся над рекой Вишера на 121 метр. Скальник тянется вдоль реки почти на два километра.

Правда, чтобы подняться на возвышенности, необходимо переправиться через реку. «С этим нет проблем. У берега всегда есть лодочники, которые готовы переправить, хоть два человека, хоть двадцать два», — говорит Серебренников. И если на Ветлан с Полюдом можно взойти без дополнительной подготовки — там достаточно удобные подъемы, то в 30 километрах от Красновишерска есть еще одна гора для более опытных туристов — Помяненный камень. Для похода на нее лучше воспользоваться помощью проводника, поскольку путь проходит через курумник и есть риск получить травму. Правда, все трудности похода остаются позади после покорения вершины. С высоты 780 метров открывается панорамный вид на нетронутые цивилизацией окрестности.

Губаха и гора Крестовая

Расстояние от Перми: 210 км.

На пути к возвышенности — переправа через реку Фото: Сергей Шадрин

Кадры из окрестностей Губахи на больших экранах еще не увидели зрители, но съемки фильма по роману Алексея Иванова уже закончились, а декорации остались. Сейчас недалеко от Губахи можно погулять по древнему деревянному кремлю, который был возведен для съемок фильма. На другом берегу Косьвы, ближе к Губахе, остались другие декорации — вигвамы.

«А еще прекрасный вид открывается с горы Крестовая, на вершине которой стоят эти самые вигвамы. Там же есть несколько видовых точек, которые отлично подойдут для селфи», — говорит Серебренников. Также в этом месте проходит ежегодный фестиваль «Тайны горы крестовой» — это театрализованное представление под открытым небом. А еще именно по склону Крестовой катаются зимой лыжники и сноубордисты.