Где в Пермском крае можно встретить НЛО

Маршрут выходного дня в аномальную зону

Чаще всего нечто, похожее на НЛО, можно увидеть ночью Фото: Steve Baxter: Pexels, свободная лицензия

Говорят, если у человека появилось желание приехать в Молебку (Кишертский район, Пермский край), то это значит, что его позвала сама Молебка. В эту аномальную зону приезжают укрепить иммунитет, поправить физическое здоровье, улучшить душевное состояние и, конечно, в надежде увидеть НЛО. А еще Кишертский район вошел в пятерку территорий региона, где дольше всего не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Одним из первооткрывателей аномальной зоны принято считать пермского сталкера Валерия Якимова. Впрочем, сам он себя таковым не считает и скромного говорит о том, что просто занимался своим любимым делом и рассказывал об этом. За Молебкой Якимов наблюдает уже полвека.

Виды Молебки Molebka.ru

Якимов рассказывает, что свидетельств того, что в этом месте высаживались инопланетяне нет, но в то же время здесь регулярно сталкиваются с неопознанными летающими объектами. Например, последний раз он видел здесь НЛО в начале июня этого года. «Вечером люди ехали через Молебку в Свердловскую область, и я им показывал дорогу. В этом момент мы все увидели рождение шара. Он появился из точки, за две минуты поднялся где-то до середины небосвода, остановился на некоторое время и исчез», — говорит URA.RU Якимов.

Сталкер рассказывает, что о необычных свойствах этого места народы манси знали еще сотни лет назад. В частности, на Молебной горе они совершали жертвоприношения, а под горой у них было шаманское стойбище. «Это был, наверное, самый южный жертвенник. Все другие были дальше к северу Пермского края. Манси тут молились, приносили жертвоприношения в виде оленей», — говорит Якимов. Он уточняет, что человеческих жертвоприношений здесь не было. И вообще, здесь присутствует только позитивная энергетика, которая не вредит.

Сами пейзажи Молебки завораживают Molebka.ru

Наоборот, считается, что энергетика Молебки помогает укрепить иммунитет. Совпадение или нет, но в Кишертском районе первый случай заражения коронавирусом выявили только через три месяца после появления COVID-19 в Пермском крае. Сейчас же в районе выявлено только 2 случая заболевания COVID-19, тогда как в регионе уже 2755 заразившихся.

В Молебку стоит приехать, считает Якимов, по трем причинам. Во-первых, для укрепления иммунитета, во-вторых — для лечения уже имеющихся физических недугов, а в третьих — для получения положительного заряда местной энергии. А вот тот, кто умеет чувствовать и обращаться с тонкими материями, говорят, сможет еще и «увидеть нечто большее».

«Надо просто подружиться с этим местом. Нет никаких четких рекомендаций, сколько нужно тут находиться. Главное, если у человека появилось желание приехать, то надо приехать. Это значит, что Молебка позвала», — говорит Якимов.

Прогуляться по аномальной зоне можно самостоятельно, а можно и взять местного экскурсовода. Традиционными точками посещения являются Молельный камень — древний жертвенник манси, места посадки НЛО — «Космодром», «Полянка здоровья», «Выселки», «Озоновые круги», «Ведьмины кольца», «Скопино», «Змеиная горка», «Мухортвоский завал» и «Черная речка».

Рядом с «Алешенькой» любят фотографироваться гости Молебки Фото: Алексей Мартин

Пик посещаемости Молебки пришелся на начало девяностых. Произошло это после публикаций в 1989 году об аномальном месте в «Комсомольской правде» и рижской газете «Советская молодежь». В 2008 году планировалось открыть в Молебке центр уфологического туризма. Так через три года администрация района на въезде в Молебку установила памятник инопланетянину.

Якимов рассказывает, что настаивал на том, чтобы это была стела, посвященная некоему внеземному разуму. Но, говорит, местная власть решила, что памятник в виде инопланетянина будет понятнее. Считается, что скульптор Виктор Сазанов придумал образ инопланетянина Алеши, вдохновившись фильмом «Аватар».

Увидеть Алешеньку и погулять по аномальной зоне можно в 170 км от Перми. Географически молебкинский треугольник располагается между селами Молебка и деревней Каменка, недалеко от границы со Свердловской областью. Общая площадь места силы — около 70 квадратных километров, а общая площадь наблюдения НЛО и иных паранормальных явлений — около 1000 квадратных километров.