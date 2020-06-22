Тайна древнейшего в мире деревянного Шигирского идола

Эксклюзивная видеоэкскурсия по закрытому музею

Загадки Шигирского идола не могут разгадать уже более 100 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уже больше 100 лет ученые и археологи пытаются разгадать тайну знаменитого Шигирского идола — древнейшей в мире деревянной скульптуры. По последним данным, идолу более 9 тысяч лет. Он старше, чем египетские пирамиды, возраст которых — порядка 3 тысяч лет. Какие загадки скрывает Шигирский идол и почему в кладовую рвутся поклонники эзотерики — в проекте URA.RU «Я с Урала».

Теперь идол хранится в Свердловском областном краеведческом музее Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Идола нашли случайно во время добычи золота в Шигирском торфяннике в Свердловской области в 1890 году. Позднее граф А.А. Стенбок-Фермор подарил находку Уральскому обществу любителей естествознания. Предметы, найденные в торфянике, объединили в Шигирскую коллекцию из нескольких десятков экспонатов, которая в дальнейшем поселилась в Краеведческом музее Екатеринбурга.

«Когда в музей привезли идола, это была просто груда обломков. Первую реконструкцию произвел Дмитрий Иванович Лобанов. Получилась фигура с руками и ногами. Но с ним не согласился Владимир Яковлевич Толмачев, который провел собственную реконструкцию, собрав идола таким, каким его сейчас можно увидеть в музее, только его рост тогда составлял более 5метров», — рассказала Светлана Савченко, главный научный сотрудник Свердловского краеведческого музея. Часть идола высотой в два метра была утрачена во время войны, и сейчас его рост чуть превышает три метра.

Главная тайна Шигирского идола

Орнамент Шигирского идола до сих пор не дает покоя исследователям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главная загадка Шигирского идола, без сомнения, связана с его орнаментом. Изначально предполагалось, что это — древние письмена с защитным текстом. Было и предположение, что это может быть текст проклятий врагов, поэтому тотему даже приписывали магические силы и побаивались его.

Однако в дальнейшем ученые выяснили, что прорези по всей длине статуи — это начертания различных животных и птиц, а также изображения мира духов и перехода человека «на другую сторону».

Споры окутывали идол с самого начала. Спорили и о его внешнем виде, и о значении, но самый жаркий спор был, конечно, о его возрасте. Изначально предполагалось, что возраст тотема — около 2-х тысяч лет. Но исследование, проведенное в 2014 году, повергло всё научное сообщество в шок: радиоуглеродный анализ показал, что возраст Шигирского идола более 9.5 тысяч лет. Это значит, что идол — древнейшая деревянная скульптура на на планете, изготовленная в восьмом тысячелетии до нашей эры — в эпоху мезолита. Идол оказался старше египетских пирамид!

«Очень многие не верили, что идол может быть таким древним. Говорили, что взяли из торфяника простое бревно, которое пролежало там несколько тысяч лет и сделали из него такую скульптуру», — вспоминают в музее.

Как сохранить древнейшую в мире деревянную скульптуру

Для сохранности Идола была создана специальный стеклянный резервуар с постоянной температурой в 16 градусов и подсветкой, которая позволяет рассмотреть орнамент. Для минимизации силы тяжести, чтобы избежать разрушения и деформации древности, фрагменты идола прикрепили к витрине тонкими металлическими скобами так, чтобы давление на части идола было минимально. Сейчас эта ценная находка представлена в Свердловском краеведческом музее в «Шигирской кладовой», которая до сих пор считается одной из самых загадочных экспозиций Урала.

И по сей день идол популярен среди различных поклонников эзотерики — люди, считающие, что обладают сверхъестественной силой, приходят в Шигирскую кладовую, чтобы «подзарядиться», а иногда даже пытаются проводить ритуалы. В музее говорить об этом не любят и особенно буйных поклонников идола просят покинуть зал.