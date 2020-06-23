Что скрывает древний город Аркаим

Маршрут выходного дня по Челябинской области

Вот такими находками может похвастаться Аркаим Фото: Анна Майорова © URA.RU

Древний город Аркаим — это не просто груда камней, которые старше египетских пирамид и выложены особенным образом. Это — совершенно иная философия жизни, которой придерживались люди древности. Чему можно научиться, добравшись до Аркаима, и почему его называют местом силы — расскажем в проекте URA.RU «Я с Урала».

Ровесник Египетских пирамид

С раскопок в древнем городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аркаим открыли в 1987 году, почти случайно. Тогда на юге Челябинской области собирались строить водохранилище, но оказалось, что примерно в центре будущего водоема находятся остатки древнего укрепленного поселения.

В 1989 году начались раскопки под руководством профессора Геннадия Здановича. Ученые выяснили, что протогород относится к середине бронзового века (примерно ХХ — XVII вв до н. э.). То есть Аркаим старше Трои и ровесник некоторых Египетских пирамид. Имя ему дали уже в наши дни по названию одной из местных сопок, что с тюркских языков переводится примерно как хребет.

Аркаим был одновременно крепостью, коммуной, мастерской, общественным и религиозным центром. Построенный по единому «генплану», он четко ориентирован на точки восхода и захода Солнца и Луны.

Даже теперь, спустя четыре тысячи лет, когда самого городища давно нет, с высоты можно увидеть его контуры, напоминающие улитку. Это два круга, вписанных один в другой с площадью посередине. От нее расходятся «лучи»-перегородки. Они создают своего рода ячейки — «дома», в которых жили люди. Кстати, довольно тесно — на площади 200 квадратных метров уживалось от 20 до 60 человек (видимо, родственный клан). Таких «домов» на Аркаиме было 66 (по другим данным 67). В каждом был свой колодец, хозяйственные ямы, стоковая канализация и даже металлургическая печь!

Аркаим, по разным оценкам, существовал от 70 до 200 лет, затем по невыясненным причинам все жители его покинули, предварительно предав огню. Кстати, сами аркаимцы были огнепоклонниками.

Вот так выглядел Аркаим, когда в нем жили люди Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Страна городов»

Аркаим — не единственный и даже не первый из подобных археологических памятников. В Южном Зауралье (территория Челябинской области, отчасти Оренбургской области, Башкортостана и северного Казахстана) существовала целая «Страна городов». Это 27 укрепленных поселений в радиусе 350 км. Они хотя и различны по форме, устроены были примерно одинаково, располагались на равном отдалении друг от друга (60-70 км) и не воевали между собой.

Согласно гепотезе, в Аркаиме и других поселениях «Страны городов» жили те, кого впоследствии назвали индоиранцами (они же арьи). Также ученые предполагают, что здесь был центр возникновения европейской цивилизации. Ну или один из таковых.

Впечатляющих «киношных» артефактов, вроде золотых идолов, живописных развалин, античных ваз, археологи на Аркаиме не нашли. Есть останки людей в курганах, инструменты, конская сбруя, посуда, формы для выплавки металла. Главный мессидж Аркаима, говорят археологи, — о том, как была устроена жизнь людей эпохи бронзы в центре Евразии.

— Аркаим явил нам гигантскую модель сосуществования человеческих сообществ в природном пространстве. Здесь совершенно иные приоритеты и критерии «развитости». Не выделение себя из окружающего мира, а встраивание своей жизни в него — не противоречиво, не захватнически, с прицелом на вечное органичное существование, — говорит доктор филологических наук, автор книги «Прадедушка Аркаим» Марина Загидуллина.

Главная сенсация Аркаима

Впрочем, одну полноценную сенсацию Аркаим (точнее «Страна городов») все же дал миру. Именно в этих местах были найдены самые древние колесничные колеса. Точнее, их следы в грунте. Изобретение колес со ступицей и, главное, спицами стало настоящим технологическим прорывом. Легкие колесницы отличались от старой тяжелой повозки как «мерседес» от «Газели».

Аркаим — ровесник знаменитых египетских пирамид Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зачем в Аркаим едут любители эзотерики

Сразу после открытия Аркаим освоили эзотерики. Пример подала модный в то время астролог Тамара Глоба, которая обнаружила здесь «энергетический столб». И хотя ученые скепически относятся к «взыскующим света», многие считают Аркаим местом силы. Сюда едут раздвинуть горизонты, раскрыть чакры, гармонизировать жизнь, забеременеть, вообще «вырваться за рамки иллюзий привычного восприятия». У некоторых кое-что из перечисленного получается.

Как добраться и где остановиться

Оптимально — на машине. Летом раз в день из Челябинска ходит прямой автобус. Время в пути — 5-6 часов. Либо с пересадками через Магнитогорск или Бреды.

Остановиться можно в своей палатке, в вагоничке на четверых (удобства на улице, есть также санблок с душем и туалетом) и даже вполне комфортабельных гостиничных номерах (уровень — примерно две звезды).

«Степь — это наше море» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чем заняться и на что посмотреть

На Аркаим лучше приезжать с ночевкой или даже с двумя, советует археолог, сотрудник заповедника «Аркаим» Юрий Макуров. «За день, с учетом дороги, просто не успеть увидеть даже самое главное. Посмотреть, во-первых, следует само поселение Аркаим. Основная часть раскопок рекультивирована. Для осмотра оставлен небольшой сектор, а также реконструированный фрагмент крепостной стены, позволяющий понять древнюю фортификацию, технологии домостроительства и быт аркаимцев», — советует Макуров.

Кроме этого стоит заглянуть в Музей природы и человека. Здесь собраны находки «Страны городов» и предметы разных эпох. В третьих, путешественников заинтересует курган Темир — полномасштабная реконструкция усыпальницы сарматского времени. Туда даже можно зайти.

Конечно, другие музеи и реконструкции на Аркаиме тоже имеет смысл посетить, уверен Макуров. Это музей древних производств, реконструкция жилищ каменного века, дом оренбургского казака и последняя на Южном Урале ветряная мельница.

Аркаим — не только археология. По сути, здесь создан степной природно-ландшафтный заповедник. Таких в России — единицы. Жители Южного Урала говорят: «Степь — это наше море». Соленых волн тут, конечно, нет. Сравнение степи и моря имеет другой смысл. Современный городской человек живет в сложной экологической нише. На его психику и соматику давит звуковое загрязнение и скученность. А главное, ему не хватает жизненного пространства. Потому редко где человек ощущает себя настолько свободным, как в степи.

Полезный совет

Илья Валиахметов, руководитель музейного отдела заповедника «Аркаим»:

— Следует понимать, что путешествие на Аркаим — это выезд на природу. До ближайшего города порядка 140 км. В степи погода очень переменчивая. Днем может быть жарко, а ночью прохладно. Гостям из других регионов нужно учесть, что многие растения могут быть для них непривычны. Аллергикам нужно быть аккуратными. И еще.

Аркаим притягивает совершенно разных людей. Полезно мыслить критически и с уважением относиться к разным мнениям и убеждениям.