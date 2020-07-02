Как Уральская Республика превратилась в отставку для губернатора

Уральские франки, собственная Конституция: чем удивляла Свердловская область в девяностые

Флаг Уральской Республики мелькал на митинге Фото: Анна Майорова © URA.RU

День общероссийского голосования — 1 июля — знаменателен для Свердловской области еще одним событием, о котором, правда, не все сопричастные любят вспоминать. 1 июля 1993 года — 27 лет назад — Свердловский облсовет принял решение о провозглашении Уральской Республики и начале работы над ее Конституцией.

Ельцин: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Идея Уральской республики зародилась времена, когда первый президент России Борис Ельцин произнес знаменитое: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». И хотя относилось это, главным образом, к национальным республикам (Татарстану и Башкортостану), лозунг услышали все главы субъектов РФ. В этот период разрабатывалась Конституция России, первоначальный вариант которой предусматривал большую экономическую независимость республик по сравнению с областями. Тогдашний глава областной администрации Эдуард Россель хотел для региона финансового равноправия. «Нам не нужен суверенитет, но очень нужны экономическая и законодательная самостоятельность», — заявлял глава Среднего Урала. Идею поддержал и председатель облсовета Анатолий Гребенкин.

25 апреля 1993 года состоялся областной референдум по этому поводу. За придание Свердловской области статуса республики проголосовали 83,4% избирателей при явке в 67%.

1 июля 1993 года Уральская республика была провозглашена, Институт философии и права УрО РАН под руководством Анатолия Гайды приступил к разработке Конституции. Как отмечал сам Гайда, команда из шести человек написала текст за три месяца. Руку к документу приложили тогдашний глава областного правительства Алексей Воробьев, экономист (впоследствии глава областного минэкономики) Галина Ковалева, кандидат юридических наук Алексей Ломашов и Вениамин Голубицкий.

«Википедия» называет одним из соавторов конституции Уральской республики легендарного уральского политика Антона Бакова. Однако он этот факт отрицает. «Я родился 29 декабря 1965 года (27 лет на момент описываемых событий — прим.ред.), и называть себя на тот момент выдающимся деятелем Урала я бы не торопился. Всю разработку тащили на себе Анатолий Войцехович Гайда и его институт», — рассказал Баков URA.RU. Сам он тогда не прошел в облсовет, проиграв выборы директору местной школы.

Антон Баков не создавал Уральскую республику, но печатал «уральские франки» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Более того, Баков дискредитировал идею Уральской республики — предложив использовать для расчетов на ее территории так называемые «уральские франки» — товарно-расчётных чеки товарищества «Уральский рынок». После этого пошли слухи, что Россель готовится внедрить собственную валюту, после чего захочет отделиться от остальной России.

В облсовете Росселю указывали на опасность такого обвинения. «Я настаивал на том, чтобы из текста убрали малейший намек на сепаратизм. Внес более тысячи поправок во избежание двойственного толкования. Мы хотели, чтобы наш регион получил те же права, что и другие, чтобы между субъектами РФ воцарилось равноправие. Я предупреждал Росселя, что [федеральные власти] воспримут Уральскую республику как сепаратизм, а облсовет разгонят», — рассказал URA.RU бывший депутат и член конституционной комиссии облсовета Михаил Борисов.

Как бы то ни было, 27 октября 1993 года Конституцию утвердили, 31 октября документ вступил в силу. 2 ноября Эдуард Россель принял участие в расширенном заседании Совета министров России, на котором Борис Ельцин отметил закономерность желания областей поднять свой статус и предложил правительству принять его во внимание. Однако успех росселевской инициативы продлился недолго: после того, как 8 ноября облсовет вынес на референдум 12 декабря Конституцию и назначил на тот же день выборы губернатора и двухпалатного заксобрания Уральской Республики, Борис Ельцин своим указом сначала распустил областной парламент, а затем и отстранил Эдуарда Росселя от должности главы области. Последний подчинился решению президента.

Анатолий Гайда считает, что в Москве доверились слухам и даже не стали читать республиканскую Конституцию. «Пошли разговоры, что Россель, дескать, собирается создавать армию, вводить свои деньги и выходить из состава России», — прокомментировал он в интервью «Областной газете» в 2014 году.

12 декабря 1993 года по результатам всенародного голосования была принята Конституция Российской Федерации, в которой в статье 5 пункте 1 указывается на равноправие субъектов РФ. Считается, что данный пункт появился в документе после истории с Уральской республикой.

В 1995 году Эдуард Россель вернулся к руководству областью Фото: Анна Майорова © URA.RU

В апреле 1994 года Эдуард Россель был избран в областную думу и возглавил ее, а в 1995 году выиграл губернаторские выборы у тогдашнего главы администрации области Алексея Страхова.

Экс-депутат облсовета Михаил Борисов отмечает, что история Уральской республики стала прекрасной иллюстрацией особенностей мышления свердловчан, который восходит еще к дореволюционным временам. «На Урале в течение почти 400 лет основную часть населения составляли старообрядцы. В отличие от никонианцев, они полагали, что человек должен самостоятельно искать истину. Эта привычка думать самостоятельно и стала основой нашего регионального менталитета», — убежден экс-депутат.

Антона Баков убежден, что Уральская республика осталась бы яркой этикеткой, не более. «Думаю, ничего бы не изменялось. Разве что выборы губернатора и областной думы прошли бы позже, и не было противостояния Росселя со Страховым. Денег в регионе точно бы больше не стало. Возможно, Россель был бы немного понаглее и фрондировал бы перед Ельциным. Но, зная его осторожный характер, думаю, этого бы не случилось. Честно говоря, вообще удивлен, что он влез в эту историю с Уральской республикой. В любом случае, кто мешал ему отстаивать интересы региона перед федеральными властями на протяжении всего губернаторства?» — резюмировал Баков.

Возможно, когда-нибудь история Уральской республики попадет в учебники и ей будут посвящены отдельные музейные экспозиции. Например, в мэрии Парижа не постеснялись сделать выставку о студенческой революции мая 1968 года, считая это событие одной из многочисленных «фишек» города.