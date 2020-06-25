Кто разрушил самый богатый город уральского севера

Расцвет и гибель Мангазеи — сибирского Лас-Вегаса

Мангазея — сибирский «златокипящий» город Фото: министерство культуры РФ, сайт: culture.ru

Когда-то на карте ЯНАО можно было найти настоящее сибирское Эльдорадо — им был далекий город Мангазея на реке Таз. Туда стремились все купцы и мечтатели 17 века — за легким золотом и славой. Почему богатейший город Севера не дожил до своего столетия и какой высоты были каблуки у местных модников — в материале URA.RU для проекта «Я с Урала».

«О масштабах пушного промысла говорят цифры: в 1630 году на Русь было вывезено 47240 соболей на сумму более 94000 рублей, — отмечает Никита Перцев, научный сотрудник сектора археологии и этнографии ВК им. И.С. Шемановского. — Это более чем втрое превысило затраты казны на снабжение города в том же году».

«ЦУМ» на краю земли

В самый расцвет в Мангазее проживало не более тысячи человек. Не миллионник. Но и добраться сюда было непросто. Чтобы устроить заставу, в 1600 году по воде на место выдвинулись казаки.

На этом месте стояла Мангазея Фото: Михаил Озерский/РИА Новости

«Первый отряд столкнулся с серьезными трудностями — на выходе в Обскую губу кочи побило сильным ветром. Оставшуюся часть пути отряду пришлось проделать сушей под сопровождением самоедов, — уточняет собеседник. — В районе реки Пур он подвергся нападению тундровых жителей. И все же часть отряда, около 60 человек, добралась до указанной точки. Осенью 1601 года прибыл ещё один отряд, но уже в поставленный Мангазейский Острог».

Появление крепости было экономически важным решением для государства. С устройством острога Москва ждала получения не только ясака, но и десятины от частных торговых операций.

К слову, о названии городка. Одни историки считают, что «Молгонзея» восходит к коми-зырянскому «молгон» — крайний, конечный. В словаре же галлицинизмов русского языка другая трактовка — общественный склад, магазин, что подходит и по звучанию, и по смыслу к укладу жизни в Мангазее. Не зря же при обустройстве возвели не только оборонительные башни, но торговые ряды. А на ПМЖ перебрались ремесленники, кузнецы, корабелы и пивовары.

Гости для мангазейцев были «дорогими». Всё продовольствие было привозным. Поэтому везли сюда товары и необходимые, и модные. Ассортимент был, как в лучших ТЦ. Купцы старались удивить местных тканями, трендовой одеждой, изысканными украшениями, посудой от ведущих брендов из стекла, керамики. Доставляли кожу и изделия из неё. Например, обувь. Археологи находили каблуки высотой до девяти сантиметров. Модники и здесь прописались.

Лас-Вегас по-сибирски

Гости и жители Мангазеи были любителями шахмат Фото: Михаил Озерский/РИА Новости

Одним из самых популярных мест в Мангезее была, как это ни странно, баня. Однако в ней не только мылись, но и играли в азартные игры — это было своеобразное казино 17 века.

«В 1634—1637 гг. годовой доход с государственной бани, которая считалась официальным местом, где устраивались азартные игры, превышал таможенный сбор и составлял огромную по тем временам сумму — 649 рублей», — констатирует Никита Перцев.

Да-да, мангазейцы и гости городка проводили свободное время за играми. Например, в шахматы. В то время игра считалась азартной. При раскопках археологи находили не только шахматные фигуры, но и кубики, стаканчики для игры в кости — «Зернь».

Гибель Мангазеи: трагедия «золотого города»

Не просуществовала Мангазея и века. Москве было сложно было контролировать этот труднодоступный отдаленный городок.

Кроме того, что царское правительство обеспокоившись проникновением западноевропейских торговых компаний запретило морской путь, была и другая причина. Интерес к городу угас вместе с истощением местных пушных ресурсов.

«К середине сороковых годов объемы поступлений в государеву казну существенно снизились, — комментирует Никита Перцев. Поток промышленников и купцов заметно ослаб. Снабжение Мангазеи опасным Мангазейским ходом вскоре стало невыгодным. Потому мангазейцы ушли из города в 1672 году. Новым домом для них стала более удобная по расположению Новая Мангазея, которая расположилась в низовьях Енисея.

Подарок вечной мерзлоты

Люди в Мангазею вернулись спустя 250 лет. Но были это уже не промысловики, а археологи. Первые масштабные раскопки специалисты провели в 60-х года XX столетия.

План-макет древнего города Мангазеи, реконструированный по документам 17 века Фото: Михаил Озерский/РИА Новости

«А в 2014 году при раскопках уникального памятника археологии на развалинах сгоревшего амбара был обнаружен комплект из четырех завёрнутых в рогожу предметов. Поиски аналогов привели исследователей к выводу, что набор представляет собой перегонный куб для „курения горячего вина“. Известно, что в Мангазее государев кабак был устроен в 1621 году. Воевода Иван Куракин обратил внимание царя на огромные убытки, причинявшиеся казне „вольной“ деятельностью прежних мангазейских воевод, „торговых и всяких людей“, которые „меж себя вино и мёд продают“, а прибыль минует казну», — рассказывает Никита Перцев

Недалеко от набора предметов были обнаружены и платёжные средства — монеты и фальшмонеты, остатки бочек, фрагменты штофов (стеклянные бутылки объемом до 1,2 литра), счетные бирки. Исследователям удалось обнаружить известный по письменным источникам кабак.

За всё время полевых сезонов археологи нашли несколько десятков тысяч артефактов — детали кораблей, одежды и обуви, предметов быта и ремёсел. Они сохранились благодаря вечной мерзлоте.