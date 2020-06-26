Куда поехать, пока закрыты границы

Мертвое море и Стоунхендж. ТОП-7 мест для отдыха в Курганской области

Достопримечательности Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Как побывать на Мертвом море и увидеть Стоунхендж, не выезжая из России? Для этого придется отправиться в Курганскую область. Именно там находится озеро Медвежье, известное своими целебными свойствами, и место силы —археологический памятник «Савин», который ученые сравнивают с английским собратом. На что посмотреть в Зауралье и зачем туда едут туристы со всей России — в материале URA.RU для проекта «Я с Урала».

Озеро Медвежье — памятник природы

По легенде вода озера исцелила больного медведя, отсюда и пошло его название. На самом деле медведи поблизости от водоема не живут.

Нырнуть или уйти на глубину в этом водоеме при всем желании не удастся. Во-первых, самое глубокое место — всего 1,2 метра, во-вторых, концентрация соли в воде столь высока (до 360 г/л), что она буквально выталкивает тело на поверхность.

На озеро едут чтобы отдохнуть и оздоровиться Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Рапа озера Медвежье по химическому составу схожа с рапой израильского Мертвого моря. Она, как и иловые грязи озера, обладают лечебными свойствами.

Совет: отдыхая на Медвежье, не стоит брызгаться, пытаться нырнуть и заходить в воду, если есть открытые раны. Находиться в воде дольше 10-15 минут тоже не рекомендуется.

Приехав на отдых, можно разместиться как в палатке у озера, так и снять комнату у местных жителей (к озеру подходят три населенных пункта), на базе отдыха либо в санатории «Медвежье озеро» (он расположен в сосновом бору).

Как добраться: Озеро располагается на расстоянии 140 км от Кургана, 556 км —от Екатеринбурга, 454 — от Челябинска, 351 — от Тюмени. Доехать можно на личном автомобиле, рейсовом автобусе (до остановки «Петуховская таможня») или на поезде до станции Петухово, от которой до санатория ходят маршрутки и автобусы.

Лес «Ленину 100 лет» (Звериноголовский район)

В Звериноголовском районе можно увидеть сразу нескольких природных чудес— как естественных, так и рукотворных.

Самое знаменитое — лес «Ленину 100 лет». Его можно рассмотреть даже из космоса. Посадили его полвека назад члены коллектива местного лесхоза под руководством главного лесничего Александра Канщикова. Лес растет между сёлами Труд и Знание и Звериноголовское близ границы с Казахстаном.

Необычный лес видно даже из космоса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На участке площадью 3,8 га высажены 40 тысяч саженцев сосны. Они росли, а вместе с ними все отчетливее становился и текст. Этот лет стал первым геоглифом в СССР.

Кстати, в этом году в Курганской области появится продолжение — там планируют высадить лес в виде надписи «75 лет Победы». Предполагается, что для ее «написания» потребуется 10 тысяч саженцев сосны, общая протяженность надписи составит 450 метров, размер букв — 25 метров в ширину и 50 метров в длину. Потому надпись будет хорошо просматриваться на космоснимках, когда через 10 лет саженцы превратятся в молодой лес. Принять участие в создании лесной надписи предлагают всем желающим.

Как добраться. До Звериноголовского расстояние от Кургана — 126 км, от Екатеринбурга — 529 еи, от Челябинска — 334 км, от Тюмени — 322 ем. Добраться можно на личном автомобиле и рейсовом автобусе.

Далматовский Успенский православный мужской монастырь

Монастырь является объектом федерального значения культурного наследия России. На его территории три храма (Собор Успения Пресвятой Богородицы, Церковь иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость», церковь Иоанна Богослова) и часовня. Неподалеку располагается чудотворный святой источник с часовней и купелью.

В 1774 году в течение почти месяца Далматовский монастырь осаждали войска Емельяна Пугачева. Причем, нападавших было почти три тысячи человек, а защитников — около 400 монахов.

Монастырь пережил даже осаду Пугачева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За всю долгую историю монастыря в его стенах вынужденно гостили многие известные личности. Здесь на цепи сидел дядя первого Сибирского губернатора князя Матвея Гагарина — Лаврентий Карамышевв, сосланный в монастырь в 1721 году. За что — тайна, утерянная в веках. Сюда же сослали настоятеля Виленского Свято-Духова монастыря Феофана, графа Апраксина по именному указу Екатерины I. Секретным арестантом был крестьянин графов Орловых Федор Маковкин.

Совет: Зайдите в местный магазинчик. Здесь можно приобрести мед, несколько видов сыров, творог, кефир, йогурты, которые производят на монастырском подворье из натурального сырья.

Как добраться: Город Далматово располагается в 196 км от Кургана, в 177 км — от Екатеринбурга, 206 км —от Челябинска, 265 км — от Тюмени. Можно доехать на личном автомобиле, рейсовом автобусе, электропоезде.

Место силы — археологический памятник Савин-1 (Белозерский район)

Местные жители эту возвышенность на берегу Тобола под названием Савин, не особо жалуют, говорят, здесь обитали прежде злые духи и приносились жертвоприношения солнцу.

А вот ученые испытывают священный трепет — археологический памятник открыт сравнительно недавно. По их мнению, это древняя солнечная обсерватория, датированная 3 тысячелетием до н. э., то есть Савину-1 около 5 тысяч лет, он примерный ровесник английского Стоунхенджа и его «коллега» по целям использования.

Археологи нашли два круга диаметром до 16 м, в них вписаны квадраты и прорыты углубления. Это культовое место, на котором проводились религиозные ритуалы. В числе археологических находок — ямы с жертвоприношениями. Сегодня проводится реконструкция святилища с целью подтвердить, что в древности здесь проводились наблюдения за Солнцем и Луной.

Совет: запланируйте поездку на Савин-1 на осень этого года, когда здесь откроется первый в Курганской области музей под открытым небом.

Как добраться: Археологический памятник находится на правом берегу реки Тобол, в 40 км к северу от Кургана, в 1 км северо-восточнее деревни Бузан Белозерского района. Доехать можно на личном автомобиле.

Озеро Горькое (Щучанский район)

Еще одно озеро, и вновь Горькое, отдых на котором будет и приятным, и полезным. Соленая вода обладает бальнеологическими свойствами. Вполне можете представить себя на Черном или Средиземном море или отдыхающим в Пятигорске — учёные утверждают, что по уровню минералов воды схожи. Рядом находятся два похожих водоема —Ишим и Мыльное. Не только рапа, но и грязи озера обладают лечебными свойствами.

Горькое — популярное место для отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совет: прихватите с собой палатку и все, что нужно в неизбалованном туристической цивилизацией месте. Кемпингов, баз отдыха нет, кроме детского санатория и взрослой лечебницы. Но на его территорию «посторонним вход запрещен». Не забудьте про запас продуктов, в пешей доступности магазинов нет.

Как добраться: Расположено по трассе Курган-Челябинск в 140 км о Кургана, в 130 км — от Челябинска, 35о км — от Екатеринбурга. Добраться можно на автомобиле или электропоезде до г. Щучье, затем — на такси.

Просветский дендрарий (Кетовский район)

Созданный в 1894 году, дендрарий увлекает многообразием растений — их здесь около 200 видов. В числе уникальных —— двухсотлетняя сосна, являющаяся региональным памятником природы. Селфи на фоне 28-метрового и весьма объемного дерева, украсят ваш альбом. Кстати, эта сосна — «киноактриса», она снялась в одной из сказок Свердловскогг телевидения.

Совет: не рвите во время прогулки растения, многие из них редкие и занесены в Красную книгу России или Курганской области. Закажите экскурсию, которая включает в себя прогулку с опытным экскурсоводом и посещение единственного в регионе музея Леса.

Как добраться: находится в 25 км от Кургана до поселка Ст. Просвет. Добираемся на авто или пользуемся услугами курганских турфирм, организующих сюда экскурсии.

Деревенская изба (Каргапольский район)

Пощеголять в лаптях, попробовать сбитень, потрудиться серпом, топором или цепом, сделать снимки, которым по-доброму обзавидуются ваши знакомые, окунуться, наконец, в атмосферу крестьянского быта позапрошлого и прошлого веков.

Все это в избе-музее в селе Тагильском. Сам дом поставлен в1922 году, за ним тщательно следят, при этом не залакировав до картинки. Музей интересен тем, что здесь проводят не просто экскурсии, а программы-практикумы — «Традиции русского чаепития», «Прялка», «Кросна и лоскутное шитье», «Заготовка дров» и многие другие, непосредственными участниками которых вы можете стать. Повезет — станете участником обряда или праздника с использованием фольклорных элементов. Все, что есть в избе, можно трогать, делать фото.

Каргапольский район Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Красив и двор при избе с крестьянскими орудиями, большими качелями. На речке Миасс сделаны мостки, плотик, на котором и постоять замечательно, и сделать удивительные по выразительности фото.

Совет: посещая избу, обязательно закажите ее хозяюшке обед. Вас накормят до отвала вкусными и полезными блюдами русской кухни. Да еще про каждое расскажут, подадут его в старинной посуде. Музей работает круглый год, но экскурсии нужно предварительно заказывать.

Как добраться: село Тагильское находится рядом с р. п.Каргаполье на трассе Курган — Шадринск. От Кургана на расстоянии 87 км, от Екатеринбурга — 288 км, Челябинска — 273 км, Тюмени — 181 км. На автомобиле, электричке или автобусе до Каргаполья, дальше — на такси.