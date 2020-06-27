Кого похоронили в мавзолее на Уралмаше

Как строился и чем живет сегодня самый известный район Екатеринбурга

Известный художник Покрас Лампас нарисовал свое скандальное граффити прямо на центральной площади Уралмаша Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Уралмаш — один из культовых районов Екатеринбурга, известный далеко за его пределами. Не только потому, что строился вокруг одного из самых масштабных заводов Урала — УЗТМ, но и благодаря своей архитектуре и особой истории соцгорода. В проекте URA.RU «Я с Урала» посмотрим на уникальные здания эпохи конструктивизма и выясним, кого похоронили в кубическом мавзолее прямо на площади Первой пятилетки.

Истоки Уралмаша

Белая Башня — один из символов Уралмаша Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство Уралмаша планировалось севернее границы города на 3,5 километра, немного в стороне от Верхотурского тракта (ныне проспект Космонавтов), рассказала директор арх-группы «Подельники» Полина Иванова. Такое расположение было выбрано вовсе не случайно: будущий завод находился между тремя важными источниками ресурсов — железной дорогой, водой и мощным источником электрической энергии. На тот момент воды, канализации и электричества не было и в самом Екатеринбурге/Свердловске, так что все инженерные сети появлялись одновременно и на территории завода, и в городе.

20 сентября 1933 года поселок Уралмашзавода имени Орджоникидзе вошел в состав города Свердловска. Символом завершения строительства района и его негласным талисманом стала та самая Белая Башня — водонапорная башня, которая завершала собой одну из его центральных улиц, являясь своеобразным символом новой индустриальной культуры. На ее проект был объявлен архитектурный конкурс среди специалистов Уралмашинстроя.

Десять лет назад в Екатеринбург приезжали специалисты из Юнеско. Они высоко оценили Белую башню, назвав ее «Моной Лизой советского конструктивизма».

На сколько уникален проект Белой Башни, макет которой по легенде был создан за одну ночь, на столько же уникален проект и всего района — пять лучей, расходящихся от проходной завода, и прямоугольная сетка, повернутая под углом 45 градусов к основной оси. Это было сделано для того, чтобы несколько десятков тысяч работников завода могли спокойно зайти и выйти с проходной одновременно.

Белая Башня — «Мона Лиза конструктивизма» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завод. Лицо района

Центром всего района стала Площадь первой пятилетки. Ее центральным объектом, конечно, является уникальное здание Уралмашзавода.

В 1932 году на южной части площади появился мавзолей, который представлял собой черный мраморный куб, разделенный вертикальной плитой. Внутрь поместили урны с прахом главного инженера Владимира Фидлера и начальника строительства Уралмашзавода Александра Банникова. Они не дожили до официального открытия завода в 1933 году. Мавзолей простоял до 1955 года, когда на его месте был установлен памятник Серго Орджоникидзе. Прах Банникова был перенесён к зданию НИОМет, прах Фидлера захоронили в могиле его жены.

Прошли десятилетия со дня открытия завода, а люди так и идут через его проходную — к станкам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как и планировалось, Уралмаш достроили за первую пятилетку, а запустить производство удалось значительно позднее. Для перебойной работы предприятия было поставлено лучшее оборудование из Германии и Англии.

Стоит отметить, что именно на Уралмаше были созданы машины, полностью обеспечившие нужды отрасли, раньше, чем это произошло в США. Буровые установки Уралмаша сыграли решающую роль в освоении нефтегазовых месторождений СССР. Кстати, сверхглубокая буровая установка на Кольском полуострове, проникшая на глубину 13 километров (достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса), создана на этом заводе.

Сейчас прямо за проходной можно увидеть музей УЗТМ (на его месте раньше располагались комнаты для кормления детей сотрудников). Там можно воочию познакомиться с историей завода и соцгорода, узнать все детали и секреты района.

Уралмаш и его идентичность

Уралмаш — место брендовое с самого начала, с 1928 года. О стройке гигантского завода знали во всём СССР, сюда ехали и бежали люди из других регионов. Так и сформировалась особая идентичность уралмашевцев — они разные, но гордые за свой район и завод, говорит эксперт в сфере городского развития, гид по городу Дмитрий Москвин. «Я знаком со многими жителями Уралмаша, они, как правило, никуда переезжать не хотят. У района есть лицо, своя бесхитростная инфраструктура и история. Там всем всё понятно и просто», — объясняет он.

Уралмаш —последняя в городе цельная историческая среда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сейчас соцгород Уралмаша — это последняя в Екатеринбурге цельная историческая среда, где сохранились дома и этажность 1930-50-х годов. Это и наш прекрасный авангард, и выразительный сталианс. Всё-таки строили образцовый соцгород, на который следовало равняться другим. «И мой опыт экскурсий с горожанами и приезжими показывает, что если вначале человек настороженно осматривается, то в конце он становится фанатом Уралмаша», — рассказывает Москвин.

Сейчас на Уралмаше много семей, в которых кто-то из старшего поколения был заводчанином. И хотя завод выпал из активной жизни района, он является его понятным и зримым ядром. «Думаю, многие уралмашевцы поддержат проекты по превращению заброшенных территорий завода в общественно доступную среду. Не сносить и застраивать, а трансформировать и приспосабливать. Тем более в гинантском Орджоникидзевском районе острая нехватка современных культурных пространств», — уверен гид по городу. А ведь цех завода, например, легко приспосабливается под концертную площадку, а хозяйственные постройки — под кафе и детские центры. Мирового и российского опыта этого предостаточно. А Уралмашу это позволит сохранить преемственность идентичности.

Уралмаш в наши дни

Сегодня машиностроительная Корпорация «Уралмаш» — ведущее российское предприятие тяжёлого машиностроения, выпускающее оборудование для металлургии, горнодобывающей, нефтегазодобывающей промышленности и других отраслей.

«На Уралмаше всю жизнь мать работала. Потом ребята со двора начали устраиваться. Я еще пацаненком решил, что будут на Уралмашзаводе работать. Это престижно было, да и деньги хорошие платили. Наш завод называли «Отец всех заводов», у него 11 орденов: боевые, трудовые, орден Ленина, Трудового Красного знамени.

Я 20 лет проработал токарем-расточником, мой станок может и фрезерную работу делать, и токарную, и сверлильщика. Работа очень интересная, уникальная — нужно и уметь станку задание дать, и самому рассчитать все, обдумать. Мозги работают постоянно, думаешь, как быстрее, больше, качественнее сделать.

На заводе была куча секций, кружков, клубов по интересам. Мы спортом занимались, в соревнованиях городских участвовали. Тренировались после работы, все за счет завода. Я пулевой стрельбой занимался, постоянно первые места брал. А кто не хотел в спорт идти могли конструировать, модели делать. Я тоже пробовал. Однажды спроектировал модель шагающего экскаватора, ее на ВДНХ возили даже. Но награды я тогда не получил.

В 80-е я еще и наставником у ребят из училища был. На весь цех только у меня 5 разряд был, опыт, вот мне и дали учеников. Один потом до начальника цеха дорос даже. Горжусь им.

Сегодня Уралмашзавод производит уникальное оборудование Фото: Александр Мамаев © URA.RU

А потом перестройка началась, денег вообще не стало. Корочку получишь — там сумма огромная, а налички нет совсем, расплатиться с рабочими завод не мог. А мне семью кормить надо, у меня жена в декрете, двое детей. Я и ушел на вольные хлеба. Жалко, конечно, что все развалилось. Хорошее было время», — вспоминает бывший работник Уралмашзавода Владимир Демаков.

Сам район так и остается большой и уникальной частью всего региона со своей собственной архитектурой, транспортной линией и легендами.