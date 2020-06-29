Как Тюмень перестала быть столицей деревень

Путь от провинциального города к мегаполису с лучшими в России дорогами

Тюмень стала настоящей столицей Западной Сибири Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Всего лишь 50 лет назад в Тюмени были заасфальтированы только центральная площадь и главные улицы, а дома и дворы вокруг в дождливую погоду утопали в грязи. Сейчас в это трудно поверить, потому что за несколько десятилетий «столица деревень», как тогда называли город, превратилась в настоящую столицу Западной Сибири.

Сейчас гости города сравнивают Тюмень с европейскими городами, а местные жители с гордостью называют областной центр «лучшим городом Земли». Попробуем разобраться, как и благодаря чему произошло такое чудесное преображение.

Тюмень — «столица деревень»

Областной центр преобразился Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Первый мощный импульс развития город получил с открытием месторождений нефти и газа в Западной Сибири. Не все знают, что в центре Тюмени, недалеко от пересечения улицы Мельникайте и проезда Геологоразведчиков, в 1948 году была пробурена опорная скважина Р-1 глубиной 2 тысячи метров. К удивлению буровиков бригады Мелик-Карамова скважина зафонтанировала не нефтью, а минеральной водой.

«Еще в конце 1940-х годов городские власти Тюмени ходили по городу пешком или ездили на бричках с кучером, — пишет в книге „Четыре века Тюмени“ краевед Александр Иваненко. — Даже заместителей председателя облисполкома возили на мотоцикле с коляской. Персональные автомобили у руководителей Тюмени появились только в 1950-х годах. Под руководством этих людей Тюменская область делала свои первые шаги в будущее».

Городская жизнь начала кардинально меняться с началом освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири. В 1960-70-х годах именно Тюмень стала транспортным, научным и сервисным центром во время создания топливно-энергетического комплекса страны. В 1970 году в Тюмени работали 25 научно-исследовательских и проектных институтов, а население составляло 334 тысячи человек. Причем, только за три года количество жителей увеличилось более чем на 65 тысяч.

Новый этап и судьбоносное соглашение

Начало нового этапа развития областной столицы местные жители связывают с именем Сергея Собянина. На выборах 14 января 2001 года работавший до этого первым заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Сергей Собянин победил прежнего губернатора Леонида Рокецкого и был избран губернатором Тюменской области.

Дороги стали гордостью Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

9 июля 2004 года главы Тюменской области и северных автономных округов подписали договор о реализации межрегиональной программы «Сотрудничество»: по этому соглашению богатые нефтью и газом автономные округа сохранили административную независимость, но взамен начали перечислять в областной бюджет налог на добычу полезных ископаемых и 29,5 процентов доходов от налога на прибыль. Эти средства позволили Сергею Собянину и региональной власти продолжить преображение областного центра и превращение его в столицу.

Решение, изменившее будущее города

После назначения тюменского губернатора мэром Москвы в 2005 году масштабную работу продолжил его преемник на посту Владимир Якушев. За два десятилетия внешний вид города сильно изменился — построены и открыты трехкилометровая набережная на левом берегу Туры, Цветной бульвар в центре города, спортивные комплексы и медицинские центры, школы и дворцы культуры, современные автомобильные развязки и кольцевая автодорога.

«Хорошо помню 2003 год, когда в Тюмени проживали чуть более 500 тысяч жителей и когда началось строительство кольцевой дороги, — вспоминал на открытии кольцевой дороги нынешний губернатор Тюменской области Александр Моор. — Были скептики, которые спрашивали: „Зачем они строят дороги в полях?“ Прошло не так много времени по историческим меркам — всего 16 лет, и теперь в Тюмени проживают 800 тысяч жителей. Представьте на минуту, что бы было, если бы тогда не было принято важного стратегического решения и оно бы планомерно не воплощалось в жизнь? В каком городе бы мы жили? И в каком красивом городе мы живем сегодня?!»

Привычными для жителей Тюмени стали первые места во всевозможных рейтингах. В исследовании, получившем название «Индекс счастья российских городов», Тюмень заняла второе место, опередив Москву и Казань.

По рейтингам безопасности автодорог Тюменская область — в числе лидеров в России. Например, в опросе исследовательского центра SuperJob Тюмень возглавила рейтинг городов России с лучшими дорогами, опередив Набережные Челны и Москву.

На последние десятилетия Тюмень преобразилась Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Больше любых цифр и показателей говорит самоощущение местных жителей. Тюменский казак, заместитель атамана Зауральского казачества по военно-прикладному делу Андрей Шарашкин два года путешествует пешком по России. За это время путешественник прошел 17 100 километров и преодолел 32 региона страны.

«Самые лучшие дороги — в Тюменской области, — уверен путешественник. — Считаю так вовсе не потому, что там живу. Об этом говорили все люди еще тогда, когда жил в Тюмени. Во всех 32 регионах, которые прошел, не могу сравнить дороги с тюменскими, потому что в Тюменской области дороги прекрасные. Даже в 2013 году, когда ко мне приезжали братья на автомобиле из Москвы, они заметили разницу, когда пересекли границу со Свердловской областью. Они сказали, что когда въезжаешь в Тюменскую область — будто попадаешь в Европу».

Путь к миллиону жителей

Очевидное свидетельство благополучия города — бурный рост населения. Если развитие города будет продолжаться такими бешеными темпами, уже совсем скоро Тюмень может стать городом-миллионником.

Тюмень претендует на звание города-миллионника Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Как рассказал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, генеральный план развития города принят в 2008 году, а спустя пять лет в него были внесены существенные изменения. Одно из них заключалось в прогнозе, что к 2040 году Тюмень станет городом-миллионником. Тогда не все в это поверили и считали такой прогноз неправильной проработкой подрядной организации. Однако время показало, что увеличение численности горожан произошло намного раньше, чем предполагал генплан. Теперь развитие города требует дальнейшей модернизации и корректировки генерального плана, то есть появления новых объектов культуры, соцкультбыта, улично-дорожной сети и новых объектов благоустройства, считает глава администрации.

«Те глобальные изменения, которые были внесены в генплан Тюмени, уже устарели: к 2040 году население города будет уже 1 миллион 200 тысяч человек, — отметил Руслан Кухарук. — Помимо постоянных жителей города — почти 800 тысяч, сегодня в нем проживает много студентов, мигрантов и гостей.

Следовательно, уже сегодня город близок к мечте стать городом-миллионником, где комфортно жить как тюменцам, так и гостям города».

До 2032 года на территории Тюмени появятся 18 новых детских садов, а к 2024 году будут введены в эксплуатацию 8 образовательных школ. В городе появились Гилевская роща и Затюменский экопарк. В ближайшие годы к зеленым пространствам города должен добавится событийный парк Алебашево. Облик областной столицы продолжает стремительно меняться. И сегодня уже никому не придет в голову назвать Тюмень «столицей деревень» — эта обидная для жителей города фраза просто стала историей.