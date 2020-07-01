Как разрабатывали секретное месторождение нефти в России

Воспоминания очевидцев о грандиозной стройке на Самотлоре

В память об этих событиях установлен памятник «Покорителям Самотлора» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Западной Сибири 55 лет назад советские геологи открыли легендарное Самотлорское нефтяное месторождение — крупнейшее на сегодняшний день в Российской Федерации и седьмое по объемам запасов сырья в мире. Это открытие и последующее начало разработки гигантского хранилища природных богатств в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции сделали страну крупнейшей нефтедобывающей державой мира.

Стоит отметить, что даже в начале 21 века местоположение Самотлорского месторождения тщательно скрывалось на выходящих в России картах. Это объясняется его стратегическим характером.

Первая скважина Самотлора Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Участники и очевидцы событий тех лет в своих рассказах сходятся в одном — это была грандиозная масштабная стройка века. Тысячи людей из разных регионов страны прибывали в Западную Сибирь и среди непроходимых прежде болот устанавливали буровые вышки и строили города. Так была создана база для развития топливно-энергетического комплекса страны. Так вокруг озера Самотлор, название которого переводится как «мертвое озеро», были построены Нижневартовск и Мегион, Излучинск и Радужный. О происходившем много лет назад рассказывают сами участники той глобальной стройки.

Как строились дороги на Самотлор

Живущий в Тюмени ветеран труда Петр Горн — прославленный дорожник, который строил все асфальтовые дороги на Самотлоре. В то время еще не было научно доказано, что в условиях Севера асфальт может выполнять функции дорожного покрытия — зимой, летом, осенью и весной. Дорожники устроили эксперимент с асфальтоукладкой и он неожиданно оказался удачным.

«Начал работать на Самотлоре в 1976 году и тогда вместо дорог были сложенные на болоте разбитые бетонные плиты, из которых вылезала арматура, и по ним ездили „татры“ и „магирусы“, — рассказал Горн. — Картина была печальная, и водителей такое состояние дорог часто доводило до слез. Представляете, если все колеса нужно было менять за смену? Это был ужас! Ведь колеса для таких машин — большие и тяжелые! Поэтому пришлось думать, что же делать с дорогами на Самотлоре. Вот и придумали — надо заасфальтировать».

Темпы строительства были колоссальными. Строители работали в две смены и заканчивали работу в два часа ночи. В то время такие гигантские темпы были возможны благодаря энтузиазму строителей и поставленной на самом верху власти задаче помочь транспортникам и нефтяникам, чтобы они могли нормально работать на Самотлоре и жить в городах.

На предприятии УТТ-4, которым руководил Петр Горн, трудились тысячи людей. На дороги Самотлора строители получали 1 млн 200 тонн шлакового щебня в год.

«Все Западно-Сибирское пароходство в те годы работало на нас, мы были мощными конкурентами „Сургутнефтегаза“ — они на нас обижались, конечно, но нам так приходилось работать, чтобы обеспечить нефтяников и транспортников хорошими дорогами, — вспоминает он. — За 4 года асфальтовые дороги были построены. Но тогда наш трест тащил за собой благоустройство городов и поселков. Трудно было представить, что такое возможно в такие короткие сроки! Но за нами следили из Москвы — товарищ Лигачев регулярно проводил железнодорожный селектор и осуществлял контроль за разгрузкой всех вагонов. Да и само время требовало быстро выполнить поставленные задачи».

Как добывали нефть на Самотлоре

Владимир Глебов Из личного архива Владимира Глебова

Другой тюменский ветеран, который работал в те годы на Самотлоре — Владимир Глебов, легендарный буровой мастер УБР-2, руководитель комсомольско-молодежной бригады. Владимир Сергеевич работал на Самотлоре с 1971 по 1982 год. Тогда бригады буровых мастеров устраивали между собой соцсоревнования и работали ускоренными темпами. Например, в 1973 году бригада Григория Петрова пробурила 100 тысяч метров и бригадир получил звание Героя труда Советского Союза.

«В то время мы хватались зубами за возможность выполнить задачу как можно быстрее, — вспоминает Владимир Глебов. — Это сегодня нефтяники работают четко по плану — сегодня нужно сделать то, а завтра — это, и не делают отступлений ни на шаг, ни на пол шага. Тогда же было другое время и перед нами стояли другие задачи. И это делали не ради денег, главное было — в едином порыве идти вперед и не отставать, иначе ты будешь изгоем».

Как рассказал Глебов, за годы работы на Самотлоре он познал все азы бурового мастерства — подменял помощников лучших буровых мастеров в бригадах, занимался работами, связанными с раскруткой новых буровых — бурением водяных скважин, запуском котельной установки в зимнее время, оснасткой всего оборудования буровой бригады.

Владимир Глебов во время работы на Самотлоре Из личного архива Владимира Глебова

«Когда работал мастером по освоению скважин и руководил небольшой бригадой, мы с большим трудом раскачивали Шаимскую скважину и потом она давала 20-30 кубометров нефти в сутки. На Самотлоре первая пробуренная скважина давала уже тысячи кубов в сутки! От этой перспективы добычи таких объемов нефти на месторождении захватывало дух!» — признал Глебов.

Приятно было чувствовать себя участником таких грандиозных событий — это придавало силы и заряжало оптимизмом, рассказал буровой мастер. В 1980-х годах нефтяники жили одной большой дружной семьей — бригады обменивались результатами работы и делились друг с другом успешным передовым опытом. Ветераны УБР-1, работавшие на Самотлорском нефтяном месторождении, до сих пор общаются друг с другом и поддерживают связь — так сплотила их совместная работа ради общей цели.

«Самое главное — мы, работавшие в то время на Самотлоре, чувствовали себя частями одного большого и нужного дела, — признался Владимир Глебов. — Мы ощущали себя сопричастными к тем великим делам, которые вершили в то время на Самотлорском нефтяном месторождении. Мы чувствовали, что делаем дело, которое нужно стране и людям».

Самотлорское месторождение сегодня

Результаты труда людей по освоению Самотлорского нефтяного месторождения впечатляют. За годы эксплуатации на нем пробурены более 20 899 скважин, добыты около 2,8 млрд тонн нефти и около 377 млрд кубометров газа. Протяженность нефтепроводов составляет около 5 911 км. По месторождению проложена сеть автомобильных дорог с твердым покрытием общей протяженностью 1 923 км. За этими цифрами — трудовые подвиги тысяч и тысяч людей.

Работа на легендарном нефтяном месторождении страны продолжается. В прошлом году Самотлорское нефтяное месторождение по объемам добычи было на втором месте в стране — здесь было извлечено 18 миллионов 413 тысяч тонн черного золота.