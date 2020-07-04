Почему Гитлер мечтал разрушить город на Урале

Секреты Златоуста — легендарной оружейной столицы

Златоуст славится изготовлением украшенного оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральские города и заводы традиционно связаны с оборонной промышленностью. Но именно Златоуст в Челябинской области чаще других называют оружейной столицей Урала. Здесь делают украшенные сабли и ножи, стрелковое оружие и даже баллистические ракеты для подводных лодок. Как продукция уральского города стала брендом региона, и почему Адольф Гитлер хотел разрушить Златоуст — в материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.

Кто раскрыл тайну булата

Все началось со златоустовских железоделательных заводов. А в начале XIX века в городе построили оружейную фабрику. Она должна была снабжать русскую армию саблями, шашками, палашами и тесаками.

В Златоусте более 100 предприятий, изготавливающих оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 1817 году сюда приехал молодой горный инженер Павел Аносов. Именно в Златоусте он разгадал тайну булата — особого типа стали, из которых делали очень прочные и красивые восточные клинки. Аносова многие считали масоном и даже алхимиком. Хотя секрет булата заключался не в химическом составе, а в структуре стали.

Другой почти мифологический герой Златоуста — Иван Бушуев. Научившись у немецких мастеров ремеслу украшения оружия, он сумел удивить своих учителей и теперь по праву считается создателем златоустовской гравюры на стали. Бушуев был прототипом знаменитого Иванко Крылатко в одном из сказов уральского писателя Павла Бажова.

Сегодня в Златоусте около ста предприятий и мастерских, производящих украшенное оружие. А гравюра на стали — признанный бренд города, известный далеко за пределами России.

Для создания гравюры на стали используется ряд давно известных технических приемов, говорит Юрий Окунцов, заведующий отделом истории Златоустовского городского краеведческого музея, эксперт по холодному и огнестрельному оружию. «Это, например, травление для создания рельефного рисунка, золочение, синение (вариант воронения, когда стальная поверхность покрывается защитным слоем ярко синего цвета). В разные времена и разных странах холодное оружие украшали надписями и узорами. Златоустовские художники превратили узкую поверхность клинка в своего рода холст, где изображали целые картины. А само ремесло — в искусство. Тогда только-только закончилась Отечественная война 1812 года, и основными сюжетами стали сцены сражений», — рассказал эксперт. Стиль украшения менялся в зависимости от моды и вкуса заказчиков: орнаменты в восточном стиле, различные надписи, миниатюры.

Почему Гитлер мечтал разбомбить Златоуст

В Златоусте в XIX веке делали не только холодное оружие, но и артиллерийские орудия. В 1860 году здесь изготовили первую отечественную стальную пушку.

Из Златоуста на фронт в том числе поставляли знаменитый пулемет Максим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В годы Великой Отечественной войны в Златоуст эвакуировали военные заводы из Тулы и Подольска. Златоустовский машиностроительный завод поставлял на фронт стрелковое оружие: знаменитые пулемет Максима, ППШ, противотанковые ружья, авиационные пушки и еще много интересных устройств для уничтожения врага. Несмотря на то что Златоуст находился очень далко от линии фронта, Гитлер планировал его разбомбить.

Стрелковое оружие производят в городе и сегодня. Например, пистолет-пулемет «Кедр» — наш ответ израильскому «Узи». Его выпускает завод «Златмаш» для спецподразделений. А в соседних цехах делают травмат «Тирэкс» и пневматику «Есаул» — своего рода «аналоги» боевого собрата, даже некоторые детали одни и те же.

«Еще мы делаем ракеты…»

На «Златмаше» в 50-х года прошлого века сделали первую советскую баллистическую ракету морского базирования. И еще много других ракет, которые пугали НАТО в годы «холодной войны». Впрочем, почему в прошедшем времени — вполне себе пугают и сейчас.

Предприятие принимало участие и в космических программах. Изготавливало тормозные двигательные установки для космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», узлы и агрегаты для комплекса «Энергия-Буран», оснастку для Байконура.

Полезный совет

Валерий Томея, генеральный директор Златоустовской оружейной фабрики:

— Один из самых популярных сувениров, которые туристы покупают в Златоусте — украшенный нож. Но дарить ножи нельзя, потому что вся кармическая отвественность за то, что сделано этим ножом впоследствии, ложится на того, кто подарил. Но если ты берешь за него хотя бы копеечку, ты его продал. И ответственность несет уже покупатель.

Что посмотреть, куда сходить

Златоустовский краеведческий музей. Здесь собрана самая полная коллекция старинного украшенного оружия. В том числе клинки, созданные самим Иваном Бушуевым. По этой коллекции можно проследить всю историю златоустовской гравюры на стали. Самый ценный экспонат — рыцарские доспехи, изготовленные златоустовскими мастерами в 1834 году для наследника престола — будущего императора Александра II.

Музей Златоустовской оружейной фабрики. В открытом доступе — три тысячи экспонатов (в фондах — еще столько же). Самый старый экспонат — кинжал 1825 года. Самый ценный — Меч маршалов Победы, его сделали пять лет назад. Это современное произведение искусства. Примерная цена — 12 млн рублей.

Оружейная слобода «АиРовка». Можно увидеть все процессы производства клинков, а потом своими руками сделать себе какой-нибудь кузнечный сувенир. Например, железное сердце или попробовать отчеканить сувенирную монету, прежде самостоятельно на «руднике» отыскав ее заготовку. Слобода откроется 1 июля, группы не больше пяти человек.

ДК «Победа». Сюда переехал музей завода «Златмаш». Представлены макеты всех ракет, которые разрабатывались на предприятии. Включая ту самую.