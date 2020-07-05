Чем славится знаменитый мост через Иртыш

«Красный дракон» как связь с историей ХМАО

Знаменитый мост и правда напоминает сказочного зверя Фото: Владимир Песня/РИА

Еще в 2013 году ханты-мансийский мост через Иртыш «Красный дракон» занял второе место в интернет-голосовании «Самый красивый мост России», проводившемся на сайте Федерального дорожного агентства, и стал одним из символов Югры. Как и положено каждой уважающей себя достопримечательности, он давно оброс собственными мифами и легендами. Какими — в материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.

Мост через Иртыш и его связь с прошлым

Немногие знают, что место, на котором стоит мост, является знаковым для региона. Почти век назад именно отсюда началось освобождение села Самарово (историческая часть Ханты-Мансийска) от вооруженных отрядов мятежников в ходе Западно-Сибирского восстания. 2 мая 1921 года Самарово было освобождено.

Символично, что именно на берег Березовской протоки, откуда красноармейцы начали штурм будущего Ханты-Мансийска, опирается сегодня своими лапами «Красный дракон».

День вчерашний

В XX веке отсутствие надежной транспортной схемы создавало большие проблемы не только для жителей окружного центра, но и всех югорчан. Если в зимнее время автомобильное передвижение между иртышскими берегами было возможно по ледовой переправе, то с началом навигации приходилось полагаться только на паромы.

Правительство округа под руководством губернатора Александра Филипенко с охотой бралось за реализацию самых невыполнимых задач, одной из которых стало строительство моста. Ситуация осложнялась достаточно сложным рельефом холмистой местности, а также здоровой амбициозностью, желанием создать не только утилитарный, но и уникальный объект, не имевший аналогов на территории России.

У уникального объекта нет аналогов в России Фото: Руслан Кривобок/РИА

Его проектировщиком выступило ОАО «Трансмост», подрядчиком — ОАО «Мостострой-11», металлоконструкции изготовили на «Курганстальмосту». Определяющим элементом моста стало пролётное строение русловой части — стальная комбинированная система. Проектировщики задумали невообразимое: перевезти на баржах по реке три готовых пролета моста, длина главного из которых составляла 316 метров, высота — 50 метров, а вес — почти 4 тысячи тонны.

Специалистам «Обь-Иртышского речного пароходства» предстояло полтора километра транспортировать пролеты от места, где монтировали конструкции, на заранее подготовленные опоры. Было решено доставлять их на четырех баржах грузоподъемностью 2500 тонн каждая силами 8 буксирных теплоходов суммарной мощностью 12800 лошадиных сил.

«Красный дракон» сократил путь с запада на восток России на 1250 км Фото: Владимир Песня/РИА

В июле 2003 года мостовики и речники почти на протяжении суток завершали эту уникальную операцию. На следующий год ее повторили, перевезя два остальных два оставшихся пролета. Высота «дракона» составила 15 метров, а длина — почти полтора километра. Благодаря необычному архитектурному решению и красному цвету металлоконструкций мост, внешне напоминающий выгнувшее мощную спину сказочное существо, получил в народе прозвище «Красный дракон».

20 сентября 2004 года мост был торжественно сдан в эксплуатацию. «Красный дракон» сократил путь с запада на восток России на 1250 км и стал незаменимым элементом в транспортной системе Пермь — Серов — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск, известной как Северная широтная магистраль. Благодаря мосту и новой автодороге оказались вовлечены в хозяйственное освоение значительные территории Запада Югры. Новый объект стал связующим звеном между сырьевыми богатствами Сибири и промышленными мощностями Урала.

День сегодняшний

С течением времени внешний вид «дракона» существенно изменился, на нем выгорела и облезла краска и он превратился в бледно-желтого «дракона». Поэтому было принято решение вернуть ему прежний облик. На покраску «красного дракона» ушло 50 тонн краски.

Сейчас обновленный мост сверкает красной «чешуей» на радость хантымансийцев, которые очень любят фотографироваться на его фоне. Кроме того, берега возле опор облюбовали рыбаки — по их утверждению, язь клюет здесь особенно активно.