Как бывший рыбзавод стал центром современного театра на Урале

Театр ЦСД: от драматургии Николая Коляды до собственного стиля

«У нас можно увидеть спектакли, которые не сделает никто и никогда, ни один театр» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центр современной драматургии на границе ЖБИ и Втуз-городка за десять лет стал одним из брендов Екатеринбурга. Выросший под крылом уральского драматурга Николая Коляды, он превратился в кузницу современного театра, где актеры, режиссеры и авторы пьес создают новый сценический язык. Спектакли здесь уходят от формата, когда зрителям отведена роль пассивных наблюдателей. Что такое ЦСД и в чем секрет его успеха — в материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.

«У нас можно увидеть спектакли, которые не сделает никто и никогда, ни один театр»

Николай Коляда уверен, что ЦСД не станет заменой классическому театру Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Начиналось все в 2009 году. ЦСД возник как веточка Коляда-театра, основанного уральским драматургом Николаем Колядой. Режиссер тогда уже культового театра, о котором знали и в Москве, и за рубежом, решил всерьез продвигать современную уральскую школу драматургии, а именно пьесы молодых ребят. В них всегда было место экспериментам с образами, актерской игрой и взаимодействием со зрителями. Однако Коляда сразу понял, что смелые постановки сложно будет сочетать со спектаклями, к которым привык массовый зритель.

«Мой театр [Коляда-театр — прим.ред.] все же рассчитан на более массовую аудиторию и меньше идет на эксперименты. К нам ходят разные люди — и молодежь, и взрослые, и бабушки с дедушками. Сложно было представить, если бы последние случайно оказались на смелых постановках ЦСД. Поэтому я решил разделить эти два театра», — вспоминает Коляда.

Центру драматург отвел десять своих постановок — в их числе «Концлагеристы», «Наташина мечта» и «Долорес Клейборн» и пьесы студентов своего курса.

Сначала труппа театра поселилась в деревянном особняке чиновника Маева на Тургенева, 20 — здесь же первые годы своего пути располагался и сам Коляда-театр. В 2016 году центр переехал в гранатовый зал нынешнего Коляда-театра на проспекте Ленина. Вскоре двум труппам стало тесно в одном помещении и ЦСД обрел постоянное место обитания — здание бывшего рыбзавода возле моста на Малышева-Высоцкого на ЖБИ. Сам Коляда признает, что место весьма удалено от центра, но это не мешает театру собирать полные залы.

Почему люди идут в ЦСД

В ЦСД можно найти то, чего нет ни в одном театре города, признается драматург. Например, спектакли, где рушится четвертая стена между сценой и зрителем и последний становится настоящим участником событий — как в постановке «Город поэтов. Здесь нет привычного зала-амфитеатра, а зрители сидят вокруг своеобразного загона, ограниченного полицейскими рамками. Внутри него — хороводы, занятия йогой и жесткие схватки. Все действие происходит на расстоянии вытянутой руки.

Актеры никогда не идут на поводу зрителя, но находятся в постоянном диалоге с ним Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на большую популярность, которой пользуются сейчас современные театры вроде ЦСД, Коляда считает, что в будущем они не станут заменой академическим заведениям. «Будущее за разными театрами, будет существовать и классика и эксперименты, потому что вкусы у зрителей всегда будут разными. Кому-то нравятся блины, а кому-то попова дочка», — подчеркивает драматург.

Коляда откровенен: ему не всегда по душе смелые идеи актеров, но в работу театра он не вмешивается и полностью доверяет главному режиссеру, своему ученику Антону Бутакову.

«У нас парни в юбках, в трусах танцуют какие-то непонятные contemporary» — делится тот. По словам режиссера, он сам и его актеры никогда не идут на поводу зрителя, но находятся в постоянном диалоге с ним. «Зритель — достаточно коварный персонаж, очень легко поддаться влиянию мнимого успеха со стороны аудитории. Мы ведем диалог со зрителям. Когда-то заигрываем, но никогда не опускаемся до трэша», — говорит режиссер.

«Нам не понравилось, но на что у вас еще можно сходить?»

Зрители ЦСД, как, впрочем, и везде, это разные люди — и молодежь, и иногда пожилые люди. Но обязательно с чувством юмора, такие же открытые всему новому, как и небольшая труппа. Их, по словам актеров, объединяет любовь к хорошему театру.

«Пришли мама с дочкой на спектакль «Когда умерли автобусы», — вспоминает Бутаков, — А он странный, непонятный, пластический. Они сидели, вообще ничего не понимали, бедные. Но они вышли со спектакля и честно мне говорят: «Нам не понравилось, но на что у вас еще можно сходить? И они купили билет на другой спектакль!»

Среди постановок, которые стали визитной карточкой театра, актеры выделяют «Бесконечный апрель», «Петровы в гриппе и вокруг него» — по роману уральского писателя Андрея Сальникова — и премьеру, которую успели дважды показать еще до карантина — «Мертвым сном» по пьесе Коляды «Сказка о мертвой царевне».

В ЦСД не только ставят спектакли, но и проводят разные мероприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

О заслугах ЦСД режиссер говорит очень скромно: «Я горжусь спектаклями и тем, как мы выросли за два года. Тем, какими крутыми стали мои актеры. Некоторые начинали практически с нуля», — признается Бутаков.

Спектакли в их разнообразии — далеко не единственное, чем может похвастаться центр. Время от времени здесь устраивают «Нетипичные вечеринки с поэзией» и многодневные фестивали на стыке разных искусств. Как например, «Фишфабрик» с выступлениями уральских музыкантов, поэтов и театральными перформансами. В этом году событие пройдет в онлайне и станет международным. На нем в частности, покажут ленту Алексея Федорченко, а Алексей Сальников зачитает новое произведение.

Но на онлайне жизнь ЦСД не замыкается, уже сейчас актеры репетируют будущие премьеры. «На сезон после карантина мы готовим сразу несколько спектаклей, которые будут выбиваться из формата даже для нас», — обещает Бутаков.