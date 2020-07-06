Чем гордятся жители Кургана

Нулевой километр и книги для великанов: главные достопримечательности города

Виды Кургана Фото: Екатерина Сычкова

Курган был основан почти три с половиной столетия назад (1679 г.). Название по легенде он получил в честь кургана на могиле красавицы-дочери потомка представителей Золотой Орды хана Кадыра. Позднее его чыуть не переименовали в Красинск в 1927 году — по имени уроженца города, знаменитого революционера Леонида Красина. На что посмотреть в Кургане и где стоит побывать — в материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.

Нулевой километр

«Нулевой километр» в центре Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экскурсию по городу можно начать в самом его центре, тем более, что здесь есть специальная точка отсчета — «Нулевой километр». Именно с этой отметки отсчитываются расстояния от Кургана до других городов и сел региона. Пограничный столб с этой отметкой установлен у здания главного почтамта Зауралья. У столба — почтальон с неизменной сумкой.

И, конечно же, как только появился памятник, появились и приметы. Говорят если загадать желание и потереть сумку, то оно непременно сбудется. Говорят, безотказно работает, если долго не получаете весточки от любимого или важного для вас человека.

Адрес достопримечательности: ул. Гоголя, 44.

Парк «Царево городище»

Главная особенность парка — воссозданная сторожевая башня и фрагмент крепостной стены, какими бы их могли возвести сами основатели города, их стоит увидеть вживую. Кроме этого можно принять участие в фольклорном празднике, узнать историю города, и даже устроить фотосессию в народных костюмах.

Адрес: проспект Конституции 32а.

В парке стоит побывать гостям Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Музей самолетов

Вы капитан воздушного корабля за штурвалом или стюардесса, улыбающаяся… в экран смартфона. Такие снимки украсят любой инстаграмм. И сделать их, а также пополнить багаж знаний о гражданской и военной авиации, истории ее развития в Зауралье, узнать, чем наполнен «тревожный чемоданчик» пилота можно в Курганском авиационном музее.

Музею 15 лет, располагается он рядом с аэропортом. Здесь можно побывать на борте настоящих самолетов и вертолетов, попробовать свои силы в роли летчика — правда, на авиатренажере. Есть коллекция обмундирования летчиков разных периодов, множество фотографий.

В коллекции музея — фронтовой бомбардировщик, пассажирский и транспортный самолеты, истребители-перехватчики, многоцелевой самолет, вертолёт МИ-2, кукурузник АН-2 и другие. Посещение музея впечатлит и детей, и взрослых.

Музей находится рядом с аэропортом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Адрес: улица Гагарина 41а.

В городском саду

Увидеть счастливых «Родителей», найти «Золотое кольцо» или постоять на «Месте встречи под часами» можно в городском парке. В жаркую погоду стоит пройтись у фонтана, полюбоваться цветочными композициями на клумбах и в вазонах, покататься на роликах по вымощенным дорожкам. А еще сделать интересные фото на скамье влюбленных, у композиций «Совет да любовь», «Подкова» и других.

Адрес: ул. Ленина. 23.

Городской парк особенно красив летом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Набережная Тобола и Живое сердце

Если выходной вы решили посвятить не знакомству с музейными экспозициями, а просто отдохнуть и прогуляться, то прогуляйтесь по набережной Тобола. Она очень изменилась за последние полтора года и стала настоящей зоной отдыха. Кстати, прогуливаясь по ней, можно «пообщаться» с горожанами позапрошлого и прошлого веков — вас поприветствуют ажурные скульптуры барышни и кавалера, скрипача, завсегдатаев дискотек 70-х годов прошлого века.

Обновленная набережная в Кургане Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Обновленная набережная в Кургане

Соборы

Главный из них — Собор святого Александра Невского. Освящен был в 1902 году. Здание настолько красивое, что его занесли в Большую Британскую Энциклопедию.

Адрес достопримечательности: улица Володарского 42.

Удивительные по красоте снимки можно сделать у Богоявленского собора, построенного в псевдорусском стиле. Его называют архитектурной жемчужиной Кургана. Если повезет, сможете послушать колокольный звон — здесь проводятся праздники с участием лучших звонарей России.

Курганский Богоявленский кафедральный собор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожарная каланча

Двадцатиметровая башня с куполом, называемая каланчой, построена в 1877 г. как «форпост» для наблюдения за противопожарной ситуацией в городе. Для Кургана, бывшего в ту пору большей частью деревянным, это было весьма нужное сооружение. На смотровой площадке каланчи до сих пор несет круглосуточную вахту Степан — одетый в брезентовый костюм и пожарную каску манекен. В самом историческом здании размещается, как и почти полтора века назад, пожарная часть.

Кстати, в Кургане есть и музей Центра противопожарной пропаганды, в котором вам расскажут о становлении и развитии пожарного дела как в России, так и в Кургане.

Адрес достопримечательности: ул. Куйбышева, 62.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Музей хлеба

Блокадная горбушка, хлеб из космоса, орудия землепашцев — все это собрано в единственном на Урале музее хлеба. Более тысячи экспонатов трех залов рассказывают о земледелии, о том труде, который вкладывают люди в краюху хлеба. Одна из экспозиций посвящена жизни и деятельности народного академика ВАСХНИЛ Терентия Семеновича Мальцева. В музее, а он располагается в помещении школы-интерната №25, хранятся некоторые личные вещи знаменитого хлебороба.

Адрес достопримечательности: ул.Пирогова, 17.

Музей фотографии №1

Нарядный и необычный двухэтажный деревянный теремок со стеклянной крышей — копия дома, построенного в 20-х годах прошлого века переехавшим в Курган ишимским фотографом Ипполитом Бабыкиным. Это было фотоателье, в котором запечатлены лица тысяч горожан. Впрочем, и сегодня оно сохраняет свою первоначальную задачу. Восстановивший здание Сергей Реутов организовал здесь наряду с фотостудией и музей фотографии, в котором более 2,5 тысяч экспонатов. Здесь можно увидеть, как развивалась фототехника, редкие фотографии.

Адрес достопримечательности: ул.Куйбышева, 65.

Книги великанов и лилипутов

Хотите увидеть книги весом 10-20 граммов или «ростом» в один метр? Полюбоваться старинными фолиантами в деревянных или кожаных переплетах? Увидеть гербовые экслибрисы прусского королевского дома, владельческие знаки особ российской императорской фамилии? Тогда загляните в Музей книги, расположенный в здании научной библиотеки им. А.К.Югова.

Адрес достопримечательности: ул. Комсомольская, 30.