Кто и зачем изрисовал стены домов в Екатеринбурге

История фестиваля «Стенограффия» и граффити, преобразивших город

Крупнейшему в России фестивалю уличного искусства уже более 11 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Столица русского стрит-арта — Екатеринбург», — все чаще слышим мы в последнее время. Это не пустые слова, ведь в городе уже больше 10 лет проводится крупнейший фестиваль уличного искусства в России — «Стенограффия». Раз за разом он становится масштабней и по географии участников, и по площади создаваемых арт-объектов. Он и сам в каком-то роде уже стал достопримечательностью города. Кто рисует на стенах граффити, прославившие Екатеринбург на всю Россию — в проекте URA.RU #ЯсУрала.

«Предназначение стен — разделять, но теперь есть стены, которые объединяют людей»

В этом году «Стенограффии» исполнилось уже 11 лет — впервые фестиваль провели в 2010 году, и городские власти решили сделать его ежегодным. Тогда в городе появились огромные банки сгущенки супа Campbell, что стало началом знакомой нам Стенограффии. Следующим шагом стал переход Покраса Лампаса — здесь появилось понятие «охранного искусства», когда жуткий переход, где справляли нужду, превратился в значимое место, где все делают селфи.

А в 2017-м году команда Стенограффии подобно программе Adobe Photoshop «вырезала» из пространства зеленого двора старый «москвич» — это первые шаги в заигрывании с городской средой. Эту работу позже оценили не только в России, но и в США.

«Первоначальное значение стены — разделять, но теперь есть стены, которые объединяют людей» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Большим прорывом стал проект с нейронной сетью. В 2018 команда фетиваля создала робота, который напечатал старинную фреску на фасаде пятиэтажке. Сама фреска изначально была разрушена временем, но отдельные ее кусочки дорисовала нейросеть «Яндекса».

Исключителен и «Брайль-арт» — работа, которая содержит в себе шрифт Брайля — с его помощью «увидеть» объект и понять его смысл могут и люди с нарушениями зрения.

«Самое важное в этом, что первоначальное значение стены — разделять, но теперь есть стены, которые объединяют людей. Каждый новый проект для Стенограффии — это новый шаг его уникальной истории», — делится с URA.RU Анна Клец.

Уличное искусство Екатеринбурга как бренд

Изначально фестиваль задумывали, как эксперимент, и организаторы привлекали к участию в основном граффитчиков и стрит-артистов. Сейчас STENOGRAFFIA вышла за пределы сообщества художников и ставит себе новые задачи. Организаторы приглашают жителей к изменению городской среды, стараются выводить Екатеринбург в повестку мировых медиа и много экспериментируют со стилем, тематикой и техниками стрит-арта.

Отправной точкой стала задача делать что-то важное и нужное для города, что сохраняется по сей день — меняется лишь форма в рамках уличного искусства.

«В начале пути „Стенограффия“ была любительским замыслом, но со временем она стала продуманным проектом по выстраиванию отношения человека к городу», — рассказала URA.RU координатор фестиваля Анна Клец.

Для самих организаторов за это время изменился уровень ответственности: то, что было лишь интересом нового опыта, выросло в обязанность иного порядка, когда проект стал принадлежать всему городу, а не одной команде. Важной вехой стало то, что к фестивалю начали подключаться волонтеры — жители сами участвуют в создании арт-объектов, не в первый раз спасая фестиваль и доказывая, что проект нужен городу.

Почему уличное искусство нужно сохранять

Весной 2020 года команда «Стенограффии» запустила проект STENOGRAFFIA REVISION, где организаторы собирают все работы фестиваля в единый каталог, чтобы в будущем следить за их сохранностью и восстанавливать по мере разрушения.

«В нем присутствуют работы как исчезнувшие, так и те, что радуют жителей по сей день. Была проделана колоссальная работа по поиску архивных материалов, которые теперь занесены в таблицу со всевозможными данными о каждой работе. Сейчас она дополняется актуальными фотографиями арт-объектов», — рассказала пресс-секретарь фестиваля Катерина Кизюн.

Работы исчезают, и это главная причина создания каталога. Часто арт-объекты перекрывают граффитисты, или же они оказываются жертвами капитальных ремонтов и несогласованных с властями действий коммунальщиков. Так было в прошлом году, когда на супрематический крест Покраса Лампаса неожиданно начали укладывать асфальт. Команда фестиваля ищет решения для этих проблем.

Супрематический крест Покраса Лампаса едва удалось спасти от уничтожения Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Существуют работы, которые созданы для того, чтобы стать символами места или сделать его лучше. Для таких работ мимолетность не является главным критерием, поэтому сохранять их важно, поясняет идеолог фестиваля Андрей Колоколов.

За рубежом, в некоторых европейских городах создаются специальные комиссии по стрит-арту, которые следят за его чистотой и сохранностью. Команда Стенограффии смотрит на такой опыт пока лишь с исследовательской точки зрения, потому что нельзя воплотить это на практике, пока не будут проговорены все моменты и правила.

«Сейчас наша главная цель — делать повседневную жизнь людей приятнее, примиряя их с городским пространством», — говорит пресс-секретарь фестиваля Катерина Кизюн.

Уличное искусство и коронавирус

В этом году фестиваль планировали провести по традиции в первых числах июля. Однако в самый последний момент команда организаторов лишилась поддержки городской администрации. Чтобы провести фестиваль и получить на него деньги, организаторы каждый год участвовали в тендерах. Но в этот раз право проведения «фестиваля уличного искусства» досталось московской компании, которая предложила сделать это за меньшую сумму. Правда, этот фестиваль будет совсем другим и даже называться будет иначе — «Public art»

Несмотря на эти препятствия старая команда не сдается и активно ищет новых спонсоров, чтобы провести все своими силами. А это значит, что в скором времени из каждого уголка Екатеринбурга снова начнут доноситься новости о безумных (в хорошем смысле) арт-объектах.