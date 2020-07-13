Как челябинский город превратился в музей

На первый взгляд Сатка — типичный моногород в горной части Южного Урала, в 184 км от Челябинска. Жизнь большей части жителей так или иначе зависит от предприятия «Магнезит», где производят огнеупоры для металлургии. И при этом Сатка — совершенно аномальное место с точки зрения городской эстетики. Сегодня это один из центров актуального искусства на Урале и галерея стрит-арта под открытым небом.
Создавать оригинальные объекты сюда приезжают модные уличные художники и архитекторы со всего мира. Вы удивитесь, но дизайнер Артемий Лебедев поставил Сатку на первое место в своем рейтинге городов планеты, которые стоит посетить. Подробности — в материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.
«Девятый вал»
Лет 15 назад в Сатке снимали фильм о послевоенном времени с характерным названием «Барак». Питерский режиссер Валерий Огородников не скрывал радости: с 40-х годов прошлого века здесь сохранились естественные декорации. Увы, судьба большинства уральских городков, построенных при заводах, печальна и уныла. Старое производство, забитое население, изгаженная экология. И главное — ощущение, что время остановилось.
Но в какой-то момент из Сатки стали приходить удивительные новости. У местного ДК поставили оригинальные (вторая отливка!) скульптуры Родена, включая знаменитого «Мыслителя». Потом сюда стали привозить оригиналы хрестоматийных полотен из Русского музея — картину Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», затем шедевр Айвазовского «Девятый вал» и классический портрет Федора Шаляпина кисти Кустодиева.
В городе с населением 41 тыс. человек проводились дни культуры Италии и Швейцарии, с детьми рабочих занимались профессора московской «строгановской» академии, на сцене местного ДК выступали ведущие оперные певцы и музыканты из России и Европы, давал представления знаменитый миланский театр марионеток «Карло Колла и сыновья». Но и это еще не все. В Сатке открыли клуб любителей философии, а два года назад провели суперфинал чемпионата России по шахматам!
И это все в городе, где половина жителей до сих пор живет в деревенских домах, а в самом центре расположен действующий карьер устрашающих размеров.
Дома Сатки
Начали с малых форм. Дизайнеры из Москвы и Европы делали художественные объекты из вазонов, автобусных остановок и старых сараек. А потом в Сатке высадился десант стрит-художников из Голландии, Германии, Испании, Италии, ЮАР и России. Эти ребята превратили унылые «панельки» в своего рода огромные картины. Теперь именно по ним люди в мире узнают про Сатку. Такие росписи часто называют граффити, что не совсем корректно. Это муралы — полноценные произведения искусства. Их авторы — высокооплачиваемые и очень востребованные художники.
Впрочем, как говорит директор культурных проектов Фонда «Собрание» Валерия Цой, художники приехали в Сатку не столько за высокими гонорарами, сколько ради творческой свободы и особого духа этого места.
— Я не знаю ни одного человека, который бы побывал в Сатке и которого наш маленький город оставил бы равнодушным, — говорит Валерия. — «In the middle of nowhere» («в центре пустоты») — так однажды сказал мне один художник, «Satka is a dreamville» («Сатка — город-мечта») — сказал другой художник.
Среди тех, кто приезжал создавать современные фрески на торцах «панелек» есть настоящие звезды. Это, к примеру, Хендрик Байкирх из Германии, итальянец Агостино Иакурчи и москвич Алексей Luka. А чаще всего фотографируют работу швейцарского дуэта Nevercrew. На торце девятиэтажки в новом районе Сатки они изобразили двадцатиметрового медведя, накрытого красным полотнищем. Весьма символично.
Улицы города
Красный цвет стал доминантой реконструированной улицы Пролетарская. Фигурные ограждения, причудливые фонарные столбы, светофорные пролеты, наконец, абстрактная скульптура-инсталляция «Жизненные позиции» — все красное. В этом нет идеологического подтекста. Как объясняют авторы, в городе, где лишь восемь месяцев в году серость и снег, остро ощущается цветовой дефицит. А красный — это ярко, актуально и красиво.
Но главное все же в подходе. Вместо традиционного озеленения и покрытия плиткой, что у нас именуется благоустройством, архитектор Константин Арабчиков и скульптор Иван Коржев создали единое живое, эстетически наполненное пространство, где есть зеленые зоны с цветниками, оригинальные остановочные комплексы и «визуальные якоря» в жанре современной скульптуры.
Тот же коллектив авторов преобразил улицу Карла Маркса. Это старая часть города, въезд в город с трассы М-5. Здесь фасады типичных деревенских домов покрасили в яркие цвета. Получилось несколько лубочно, но нарядно и цельно. При этом ни один дом не похож на другой.
Карьер и другие достопримечательности
Что-то нужно было делать с Карагайским карьером в самом центре города. Его размеры километр на полтора, а глубина —360 метров. Здесь до сих пор добывают магнезит. Между тем эта яма — потрясающее зрелище. В Сатку даже специально приезжают любители индастриала. Было принято решение — организовать смотровую площадку на борту карьера. Все тот же Иван Коржев смог сделать ее новой достопримечательностью города.
Следы пребывания продвинутой творческой интеллигенции можно найти в самых неожиданных местах. Так, голландец ZEDZ расписал одно из заводских зданий, три трансформаторные будки и тепловоз. Студенты «строгановки» — фасад заводоуправления. Вслед за гостями потянулись и местные — оказалось, что саткинские подростки годны не только мяч гонять и семечки лузгать. К примеру, по эскизу 13-летней Кати Ефименко уже расписали одну из девятиэтажек.
Организаторы фестиваля уличного искусства говорят, что в этом и заключается тайный смысл. Не просто трансформировать город чужими руками, а вовлечь в изменения юное поколение Сатки. Для этих целей комбинат отдал молодежи бывший цеха по ремонту БелАЗов. Теперь это «Ангар-18».
А что в этом году?
Валерия Цой, руководитель культурных проектов фонда «Собрание»:
— Мы очень надеемся, что нам удастся продолжить фестиваль уличного искусства и в этом году несмотря на пандемию. В эти дни в Сатке работает известный российский художник Данила Шмелев (Shozy) — расписывает переход между двумя зданиями. Также мы ждем художников в августе—сентябре.
А пока мы работаем над реализацией проекта общественного креативного пространства «Арт-Сатка», предназначенного для организации культурного и интеллектуального досуга разных категорий населения. Дизайн-концепция разработана школой дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономика». Здесь будут зона коворкинга, кинолекторий, IT-гостиная, детская и игровая комнаты.
Кстати
Совсем рядом с Саткой расположен национальный парк «Зюраткуль», где находится горный хребет и озеро с таким же названием.