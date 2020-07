Как челябинский город превратился в музей

И это все в городе, где половина жителей до сих пор живет в деревенских домах, а в самом центре расположен действующий карьер устрашающих размеров.

Дома Сатки

Начали с малых форм. Дизайнеры из Москвы и Европы делали художественные объекты из вазонов, автобусных остановок и старых сараек. А потом в Сатке высадился десант стрит-художников из Голландии, Германии, Испании, Италии, ЮАР и России. Эти ребята превратили унылые «панельки» в своего рода огромные картины. Теперь именно по ним люди в мире узнают про Сатку. Такие росписи часто называют граффити, что не совсем корректно. Это муралы — полноценные произведения искусства. Их авторы — высокооплачиваемые и очень востребованные художники.

Впрочем, как говорит директор культурных проектов Фонда «Собрание» Валерия Цой, художники приехали в Сатку не столько за высокими гонорарами, сколько ради творческой свободы и особого духа этого места.

— Я не знаю ни одного человека, который бы побывал в Сатке и которого наш маленький город оставил бы равнодушным, — говорит Валерия. — «In the middle of nowhere» («в центре пустоты») — так однажды сказал мне один художник, «Satka is a dreamville» («Сатка — город-мечта») — сказал другой художник.

Среди тех, кто приезжал создавать современные фрески на торцах «панелек» есть настоящие звезды. Это, к примеру, Хендрик Байкирх из Германии, итальянец Агостино Иакурчи и москвич Алексей Luka. А чаще всего фотографируют работу швейцарского дуэта Nevercrew. На торце девятиэтажки в новом районе Сатки они изобразили двадцатиметрового медведя, накрытого красным полотнищем. Весьма символично.

<div class="custom-html-video"><iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-25280329&id=456248009&hash=52e2150f64cd91bc&hd=2" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>

Улицы города

Красный цвет стал доминантой реконструированной улицы Пролетарская. Фигурные ограждения, причудливые фонарные столбы, светофорные пролеты, наконец, абстрактная скульптура-инсталляция «Жизненные позиции» — все красное. В этом нет идеологического подтекста. Как объясняют авторы, в городе, где лишь восемь месяцев в году серость и снег, остро ощущается цветовой дефицит. А красный — это ярко, актуально и красиво.

Причудливые фонари удивляют гостей города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но главное все же в подходе. Вместо традиционного озеленения и покрытия плиткой, что у нас именуется благоустройством, архитектор Константин Арабчиков и скульптор Иван Коржев создали единое живое, эстетически наполненное пространство, где есть зеленые зоны с цветниками, оригинальные остановочные комплексы и «визуальные якоря» в жанре современной скульптуры.

Тот же коллектив авторов преобразил улицу Карла Маркса. Это старая часть города, въезд в город с трассы М-5. Здесь фасады типичных деревенских домов покрасили в яркие цвета. Получилось несколько лубочно, но нарядно и цельно. При этом ни один дом не похож на другой.

Карьер и другие достопримечательности

Что-то нужно было делать с Карагайским карьером в самом центре города. Его размеры километр на полтора, а глубина —360 метров. Здесь до сих пор добывают магнезит. Между тем эта яма — потрясающее зрелище. В Сатку даже специально приезжают любители индастриала. Было принято решение — организовать смотровую площадку на борту карьера. Все тот же Иван Коржев смог сделать ее новой достопримечательностью города.

Карьер тоже стал достопримечательностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следы пребывания продвинутой творческой интеллигенции можно найти в самых неожиданных местах. Так, голландец ZEDZ расписал одно из заводских зданий, три трансформаторные будки и тепловоз. Студенты «строгановки» — фасад заводоуправления. Вслед за гостями потянулись и местные — оказалось, что саткинские подростки годны не только мяч гонять и семечки лузгать. К примеру, по эскизу 13-летней Кати Ефименко уже расписали одну из девятиэтажек.

Организаторы фестиваля уличного искусства говорят, что в этом и заключается тайный смысл. Не просто трансформировать город чужими руками, а вовлечь в изменения юное поколение Сатки. Для этих целей комбинат отдал молодежи бывший цеха по ремонту БелАЗов. Теперь это «Ангар-18».

А что в этом году?

Валерия Цой, руководитель культурных проектов фонда «Собрание»:

— Мы очень надеемся, что нам удастся продолжить фестиваль уличного искусства и в этом году несмотря на пандемию. В эти дни в Сатке работает известный российский художник Данила Шмелев (Shozy) — расписывает переход между двумя зданиями. Также мы ждем художников в августе—сентябре.

А пока мы работаем над реализацией проекта общественного креативного пространства «Арт-Сатка», предназначенного для организации культурного и интеллектуального досуга разных категорий населения. Дизайн-концепция разработана школой дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономика». Здесь будут зона коворкинга, кинолекторий, IT-гостиная, детская и игровая комнаты.

Кстати

Совсем рядом с Саткой расположен национальный парк «Зюраткуль», где находится горный хребет и озеро с таким же названием.