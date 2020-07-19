За что писали доносы на писателя Бажова

Как Большой террор помог автору «Малахитовой шкатулки»

Павел Бажов принимал активное участие в становлении советской власти Фото: РИА Новости

Журналист, редактор и писатель Павел Бажов — уральский «гений места». Именно благодаря ему появились символы, связанные с Уралом. Они и сейчас формируют уральскую айдентику, — горы, полные богатств, малахитовые текстуры и россыпи полудрагоценных камней — укрепились в сознании местных жителей и приезжих именно благодаря сказам Бажова. О наследии великого писателя в материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.

Сейчас комната Бажова в Екатеринбурге на реставрации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Легендарный сборник «Малахитовая шкатулка» Павел Петрович выпустил в 1939 году. Это было тяжелое время для страны и для самого писателя. Мало кто вспоминает Бажова, как большевика и революционера, но с 1917 года он принимал активное участие в становлении советской власти. В годы Большого террора бывшие соратники писали на него несколько доносов. После одного из них Бажова уволили из Свердловского книжного издательства и исключили из партии, тогда у него появилось много свободного времени на литературную работу.

Всего на Бажова составляли три доноса, после каждого из них он был реабилитирован, спустя несколько месяцев. Именно в эти периоды он собирал заводской фольклор, который стал основой знаменитых сказов.

Персонажи Бажова стали популярны еще при жизни писателя. В 1944—1945 годах художники Виктор Елисеев и Михаил Радингод сделали настенную роспись с персонажами 14 сказов в Свердловском Дворце пионеров (бывшая усадьба Расторгуевых-Харитоновых). Павел Бажов лично помогал художникам выбирать героев и описывать их. В «Бажовской комнате» сам автор читал школьникам свои сказы, а в штате Дворца пионеров 38 лет была должность сказочницы.

После Свердловского Дворца пионеров «Бажовские комнаты» начали появляться и в других городах, одна из них сохранилась до сих пор в ДК «Горняк» поселка Лёвиха в Свердловской области. Директор Дворца культуры Ольга Петровская рассказала, что полотна по мотивам сказов Павла Бажова были написаны в 50-х года. Это реплики иллюстраций Василия Баюскина, которые были созданы для юбилейного сборника сказов 1948 года. Заказ для ДК выполнял Свердловский художественный фонд, но имена художников неизвестны.

Картины сохранились, но художники еще долго будут работать над их восстановлением Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Бажовскими местами» на Урале называют все локации, связанные с писателем, а в 2007 году выражение стало официальным названием природного парка в Сысертском районе. Здесь сохранились виды, описанные в знаменитых сказах. Но основным музеем Павла Бажова в Свердловской области остается Мемориальный дом-музей, в котором Павел Петрович жил в Екатеринбурге. Жена писателя Валентина Александровна долгое время сама поддерживала хозяйство, поэтому в доме можно увидеть, как именно был устроен быт первого популяризатора Урала.

Образы из сказок сформировали представление о современном Урале. Сегодня в региональной айдентике постоянно используются малахитовые цвета, самоцветы и горные хребты. Можно сказать, что весь уральский креативный кластер — организаторы мероприятий, музыканты, дизайнеры — продолжает дело, начатое Павлом Бажовым.