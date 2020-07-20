Как Челябинск упустил шанс заработать миллионы

Почему городу не удалось монетизировать историю с падением метеорита

Метеорит рухнул в озеро более 7 лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В этом году Челябинскому метеориту исполнилось семь лет. 15 февраля 2013 года в 9.20 утра над городом прогремело два взрыва. Небесное тело размером с девятиэтажный дом «пробило» плотные слои атмосферы и разружилось на множество фрагментов. Самый крупный упал в озеро Чебаркуль в черте одноменного города. Что изменилось после падения метеорита — в материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.

Деликатный суперболид

В тот день жители предполагали, что рядим с городом рухнул самолет Фото: Кондрат Александров © URA.RU

На территории Южного Урала находится масса потенциально опасных объектов — заводы, в том числе предприятия «Росатома», склады вооружения, плотины и т. д. Попади метеорит в один их них, последствия могли быть катастрофичными. Но небесный гость мягко плюхнулся в озеро, никого не задев. Впрочем, от взрывов в небе в домах повылетали стекла и кое-где — оконные рамы. Самые серьезные травмы жители получили от выбитого стекла. Самое сильное разрушение — некритичное повреждение части стены Челябинского цинкового завода. Однако общий ущерб, по оценкам местных властей, составил-таки около миллиарда рублей.

Кто сумел заработать на падении метеорита

Падение метеорита стало мировой сенсацией. Впервые его зафиксировали сотни, если не тысячи видерегистраторов и камер наблюдения. Челябинск, казалось бы, получил уникальную возможность прославиться и заработать. Между тем сегодня в городе почти ничего не напоминает о событии семилетней давности. Нет ни памятника, ни мероприятий, ни успешных бизнес-кейсов.

Осенью 2013 года самый крупный фрагмени метеорита подняли со дна озера Чебаркуль и перевезли в в Челябинск, в Государственный исторический музей Южного Урала, который сегодня один «снимает сливки» с события.

Владимир Богдановский, директор Государственного исторического музея Южного Урала:

— Метеорит — безусловно, «звезда» нашей экспозиции. Благодаря гостю из космоса музей посещают почти все, кто бывает в Челябинске. Посетители — это наш доход. Все эти семь лет их число растет. В прошлом году у нас побывало почти 225 тысяч человек. Конечно, это заслуга не только метеорита, у нас и кроме него есть что посмотреть. Но мы уверены: метеорит приносит удачу. Нам, по крайней мере, точно.

В конце прошлого года музейный метеорит снова удивил мир. В сеть попало видео, на котором купол, защищающий небесный камень, приподнялся сам собой. Основная версия — сбой электроники. Но были и другие мнения. Накануне вблизи Земли пролетал похожий суперболид, и челябинский метеорит передал привет «брату».

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Флакон метеорита

Сразу же после падения метеорита были попытки заработать на событии. К примеру, чебаркульские предприниматели пытались продавать в качестве сувениров флакончики с водой озера, куда упал космический камень. Подразумевалось, что в ней растворены частички метеорита. О судьбе проекта давно не слышно.

Другая идея — продавать запах челябинского суперболида. Местная фирма выпустила партию автомобильных ароматизаторов: «Челябинский метеорит» и «Чебаркульсикй метеорит». Всего было выпущено около 10 тысяч флакончиков по пять милиллитров.

Сергей Андреев, предприниматель из Миасса, автор идеи метеоритного запаха:

— «Челябинский метеорит» — запах более резкий, потому что в Челябинске последствия падения были разрушительными. Тон «Чебаркульского метеорита» спокойнее, потому что здесь он мягко приводнился. Продажи хорошо шли в первые три месяца. Почти вся партия уже разошлась. Сегодня купить метеоритные ароматизаторы можно только у нас на сайте, цена — 180 рублей.

Кондитерский метеорит

Конфеты «Метеорит» существовали еще в СССР. Делали их и в Челябинске. Классический рецепт предполагал ореховую начинку и черный шоколад. Местные производители сладкого не могли не использовать новый повод. Фабрика «Южуралкондитер» выпустила конфеты «Челябинский метеорит». Это, как утверждается, новый продукт. В нарядной коробке — шесть конфет с разными начинками. А фабрика «Уральские кондитеры» предложила покупателям шоколадное печенье «Уральский метеорит». Покупатели отнеслись к новинкам лояльно, но советские «метеориты» все же вне конкуренции.

Космические цены

В Челябинских сувенирных лавках можно приобрести настоящие метеориты. Их собирали энтузиасты всю следующую неделю после падения суперболида на его глиссаде. А некоторые мелкие фрагменты в прямом смысле выуживали с помощью магнита из озера. Находки до сих пор продают в интернете, но доказать подлинность довольно сложно.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А вот свежие цены на сертифицированные метеориты. В сувенирном магазине на Кировке (челябинский Арбат) самый маленький стоит 300 руб (вес всего 0,015 грамм), самый большой 9 000 руб (6,2 грамм). Покупатели есть.

О реальной цене метеорита существуют разные мнения. Два года назад в Челябинске судили геолога за попытку украсть фрагмент метеорита из Государственного исторического музея южного Урала. Это не тот фрагмент, который находится в экспозиции, но относительно крупный — 2,5 килограмма. Эксперты Южно-Уральской торгово-промышленной палаты оценили его рыночную стоимость в полтора миллиона рублей. По тогдашнему курсу — 25 тысяч долларов, то есть 10 долларов за грамм. Таким образом, сегодня цена метеоритной граммулечки, по идее, должна составлять 700 рублей.

Нет Масков в Челябинске

Вскоре после падения метеорита челябинские власти объявили конкурс идей об увековечивании события. Народ активо участвовал, были интересные предложения — от медали до фонтана. Однако до реализации дело не дошло. Единственное, что сегодня визуально напоминает о метеорите в самом Челябинске (помимо камня в музее) — это разрисованная уличными художниками трансформаторная будка в парке имени Гагарина.

Фото: Евгений Архипов © URA.RU

Объяснить подобное равнодушие (или расточительность) челябинцев простыми словами сложно. Сергей Андреев говорит, что «у нас нет Масков, у нас Макеевы» (имеется в виду предприниматель-инновационщик Илон Маск и конструктор советских баллистических ракет Виктор Макеев, работавший на Южном Урале). Но многое объясняет известное видео с авторегистратора, когда челябинец за рулем, увидев в небе вспышку метеорного взрыва, равнодушно опускает автомобильный козырек.

«Лучше так мечтать, чем совсем никак»

Пожалуй, самую радикальную идею отметить выдающееся космическое событие в Челябинске высказал осенью 2013 года астрофизик из НАСА, один из исследователей нашего метеорита и, к слову, уроженец Южного Урала Николай Горькавый. Он предложил построить в городе необычное здание, конструкцию которого придумал сам, взяв за основу принцип вантового моста (висячий мост на стальных троссах). Части архитекторов идея понравилась, но бизнес и власти ее не поддержали.

Необычное здание могло увековечить память о падении метеорита Туристический портал Челябинской области

Николай Горькавый, астрофизик, лауреат Государственной премии СССР:

— На фоне такого мощного информационного освещения оригинальное здание не только отразило бы космическое событие 2013 года, но и стало бы узнаваемым брендом Челябинска — о таком шансе другие города только могут мечтать!

Я только что закончил научно-фантастический роман «Юпитер-Челябинск», главным героем которой стал Челябинский суперболид и сам Урал. Действие разворачивается в 2013 году и в XXIII веке, на спутнике Юпитера и на Урале, возле Луны и в Белом доме. Думаю, что к концу года книга выйдет. Если найдется меценат, то по книге можно снять научно-фантастический блокбастер. Уже даже есть режиссер, готовый снимать. Если разбогатею на этом фильме, то за свой счет построю оригинальное метеоритное здание в Челябинске, потому что я один из тех челябинцев, которые всерьёз заботятся о славе родного города. В этой идее много «если», но лучше так мечтать, чем совсем никак…