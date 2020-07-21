Кого утопили под Невьянской башней на Урале

Злодеяния купца Демидова и его шпионская комната

О Невьянской башне рассказывают мрачные легенды Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Культурные пространства в промышленной зоне — обычная практика для современных городов. Как правило, они размещаются на территории бывших промзон, но у Невьянского музея особенная история. Эта музейная площадка постепенно отвоевывала свое место, оттесняя заводскую стену старейшего Демидовского завода. Подробности — в проекте #ЯсУрала.

Главная достопримечательность музея — Невьянская наклонная башня. Акинфий Демидов начал ее строительство в 1722 году для заводских нужд. На первом этаже располагалась арестантская, на втором — жилые палаты для приказчиков, на третьем этаже — заводская лаборатория. Главным элементом башни был часовой механизм английской работы. Временные отрезки между боем часов отмеряли циклы плавки меди на заводе.

Долгое время башню было не разглядеть за заводскими стенами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К 1824 году невьянские заводы выкупила династия Яковлевых, тогда началось строительство Собора Спаса Преображения. Яковлевы намеренно сделали колокольню собора на шесть метров выше башни, чтобы показать, что Демидовы не выше Бога. Колокольня, как и весь собор, простояла до прихода советской власти — в начале 20 века ее разрушили. Сам собор закрыли и разместили в нем заводской цех.

Башня все время находилась на территории производства, скрытая от горожан заводской стеной. В 90-е годы директор Невьянского механического завода Виктор Хоханов при поддержке губернатора Эдуарда Росселя начал проводить Дни открытых дверей. Так горожане получили возможность несколько дней в году знакомиться с демидовским наследием.

В 2002 году заводскую стену выстроили за башней и официально открыли Невьянский государственный историко-архитектурный музей. До сих пор он располагается в здании бывшей заводской электростанции. Год спустя по старым чертежам полностью восстановили Собор Спаса Преображения и открыли его для прихожан. Сейчас собор тоже входит в музейный комплекс.

Невьянск иногда называют «уральской Пизой» из-за сходства Невьянской и Пизанской башен. Но различий у них больше, чем может показаться. Основная особенность заключается в том, что Невьянская башня не падает. Когда строители заложили первые этажи, они «заморозили» работы до полной усадки основания. Верхние этажи и колокольня выравнивают конструкцию и придают башне изогнутую саблевидную форму.

По легенде Акинфий Демидов, узнав, что на завод едет правительственная комиссия, распорядился затопить вместе с крепостными людьми подвальные помещения башни. Вода размыла фундамент, и строение наклонилось. Правда это или неправда — достоверно не известно. Но старожилы рассказывают, что спускались в подвалы башни и находили там кандалы, а кое-где — и кости людей. Хотя директор невьянского музея Марина Морева заявляет, что на самом деле подвалов под башней нет.

Еще одна особенность Невьянской башни — многофункциональность. Помимо перечисленных подвальных камер, жилых комнат и лаборатории, а ней есть особая «слуховая комната». Потолочные своды в ней устроены так, что шепот в одном углу можно отчетливо расслышать в противоположном конце помещения. По легендам, здесь Акинфий Демидов устраивал приемы, чтобы знать все, о чем гости говорят за столом. Пизанская башня по сравнению с нашей довольно проста — внутри нее расположена колокольня и лестница, ведущая к ней.

Даже итальянские специалисты нашли сходство между Невьянской башней и Пизанской башнями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Морева отмечает именно комплексную схожесть: «Если мы берем музейный комплекс в целом, то, как в Пизе, это сама колокольня, то есть пизанская башня, собор Санта-Мария Ассунта и часовня. Точно так же и Невьянский комплекс — это башня, это Спасо-Преображенский собор и часовня, которая была, но к сожалению, она до наших дней не дошла».

Эти параллели заметили в Почетном консульстве Италии в Екатеринбурге, вместе с музеем они создали уже несколько совместных проектов. Международные коллаборации привлекают в Невьянск большой, по меркам этого города, поток иностранных туристов — около 5 500 человек. Всего музей принимает за год 140 000 посетителей.