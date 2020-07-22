Что построили на месте оппозиционного города на уральском севере

История самой известной достопримечательности Ханты-Мансийска

Сейчас на месте разрушенного много веков назад города построили Археопарк Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ханты-Мансийский Археопарк давно стал визитной карточкой города. Многочисленные туристы обожают фотографироваться верхом на бизонах, шерстистых носорогах или хоботах могучих мамонтов. Но не все знают, что одними только замечательными скульптурами историческая, культурная и даже духовная значимость этого места не исчерпывается. Подробности — в материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.

«Туристы», вольные и невольные

Здесь побывал царь Николай Второй Фото: wikimedia.org

Пять веков назад именно здесь, на склоне чистого ручья, под сенью могучих кедров, располагался укрепленный городок легендарного остяцкого князя Самара, одного из самых влиятельных остяцких лидеров. В 1580 году, когда начался процесс включения Сибири в состав Российского государства, казачий атаман Ермак Тимофеевич походом пошел против Сибирского ханства, отказавшегося повиноваться царю Ивану Грозному. Городок князя Самара в числе прочих был взят штурмом и разграблен бойцами сподвижника Ермака — Богдана Брязги. Сам князь был убит, а его имя впоследствии дали селу Самарово, почти через четыреста лет ставшему частью Ханты-Мансийска.

Село имело стратегически выгодное географическое положение — практически на устье Оби и Иртыша, поэтому его не мог миновать ни один путешественник, перемещавшийся водным путем из Сибири в Европу. В разное время здесь успели побывать все, от «светлейшего» Меншикова и Льва Троцкого до Витуса Беринга и патриарха Алексия II.

Интересно, что с началом пароходной эры самаровскую пристань перенесли из самого села в более удобное место, которым оказался как раз район сегодняшнего Археопарка. И каждый путешественник именно здесь сходил на гостеприимную югорскую землю.

Пожалуй, самым известным среди них стал наследник Российского престола цесаревич Николай Александрович Романов, будущий последний император Николай II, в советской историографии называемый «Николаем Кровавым», а в новейшее время причисленный РПЦ к сонму «страстотерпцев».

В 1891 году юный Николай в качестве VIP-туриста совершал кругосветный вояж, но внезапно был вынужден прервать его после того, как японский городовой стукнул его своей саблей. На обратном пути цесаревич, как водится, не преминул завернуть в веселое и богатое село.

Впрочем, далеко не все гости оказывались в здешних местах по своей воле. Так, больше века назад в окрестностях сегодняшнего Археопарка работали немецкие пленные. Они собирали на берегу Иртыша валуны, которые затем грузили на баржи и отправляли в Тобольск.

От школы — к лагерю

Но на этом богатая история места не заканчивается. Здесь, возле пароходной пристани, самаровский богатый крестьянин (в те годы это выражение не являлось оксюмороном), меценат и «прогрессор» Василий Трофимович Земцов на свои средства открыл первую в Сибири рыбную школу.

В этом оригинальном образовательном учреждении способные юноши под руководством приглашенных с «большой земли» специалистов учились делать балыки, паюсную икру, правильно солить сосьвинскую сельдь «по способу ревельских анчоусов и шпрот», консервы из осетра, стерляди, нельмы, муксуна, дичи, даже оленьих языков. На рыбопромышленной выставке в Санкт-Петербурге школу Земцова наградили серебряной медалью, а на Парижской выставке — большой бронзовой.

Здесь учили готовить знаменитую сосьвинскую селедку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кстати, Василий Трофимович прославился еще и тем, что бескорыстно помогал всем ученым и путешественникам, проезжавшим с экспедициями Самарово. За это он удостоился диплома Почётного члена Географического общества Бремена, золотая медаль с надписью «За усердие» для ношения на шее и серебряной медали «За усердие». Жаль, что после смерти Василия Тимофеевича его наследники-моты развалили замечательное дело отца.

А через несколько десятков лет в районе будущего Археопарка вновь зазвучали многочисленные голоса. В 30-е годы прошлого века на месте городка остяцкого князя Самара выросла «санатория» — первый в регионе санаторий с кумысолечением, где поправляли здоровье нуждающиеся граждане — рабочие, колхозники, служащие и трудовая интеллигенция.

Еще чуть позже, в 50-е годы, объект перепрофилировали и на его месте открыли окружной пионерский лагерь. На старых снимках сохранились изображения корпусов, длинной лестницы, ведущей на берег, беседок с затейливой резьбой — и множества счастливых детских лиц. Лагерь успешно функционировал вплоть до начала 80-х годов.

Доисторический мир

Тишину живописного места в районе Санаторского мыса окончательно прогнали во времена реформ губернатора Александра Филипенко. На горе вырос биатлонный центр, носящий сейчас его имя, а внизу люди заставили смириться и отступить могучий Иртыш, намыв тысячи тонн грунта для нового микрорайона, впоследствии выросшего неподалеку.

Семейство волков очень нравится туристам Фото: Александр Елизаров © URA.RU

А в устье ручья, из которого когда-то пили воду казаки Богдана Брязги, в начале XXI века вырос обширный и впечатляющий Археопарк — один из главных туристических объектов города и излюбленное место отдыха горожан. Он представляет собой уникальный парк скульптур, изображающих некогда обитавших здесь животных плейстоценового времени и палеолитических людей.

В 2007 году на подпорной насыпи была установлена первая скульптурная группа из семи фигур мамонтов, а осенью следующего года состоялось открытие «Археопарка». К концу 2009 года был установлен целый ряд скульптурных групп: одиннадцать мамонтов, четыре волка, четыре первобытных бизона, два шерстистых носорога, три пещерных медведя, пещерный лев, большерогий олень и «Стоянка первобытного человека» из 9 фигур. В 2010 году были установлены новые скульптуры — «Бобры» и «Табун древних лошадей».