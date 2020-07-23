Кто уничтожает «марсианские» пейзажи Карабаша

Челябинский город теряет статус «самого грязного на планете»

Гости Карабаша любят фотографироваться здесь, но мало кто хочет остаться жить в городе Фото: Илья Московец © URA.RU

Карабаш долгое время считался самым грязным городом планеты. И как ни странно, — одной из туристических достопримечательностей Челябинской области. Интернет пестрит тысячами фотографий лунных или даже марсианских пейзажей, которые на самом деле — экологическое бедствие. Черные горы, безжизненная земля, ручьи и реки химозных цветов — главное о постапокалиптическом городе планеты и о том, почему он вскоре лишится статуса самого грязного в мире, в материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.

«Спаси и сохрани»

Горы черного шлака выглядят пугающе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала XIX века в этих местах добывали железную руду, золото, медь. Полноценный медеплавильный завод в Карабаше появился в 1910 году. В последующие сто лет технологии и оборудование здесь практически не менялись, что негативно сказалось на экологии района.

Трубы дымили настолько, что окрестные горы стали лысыми. Выбросы, смешиваясь с водой, выливались на леса, поля и людей кислотными дождями. А если дождей не было, сверху сыпалась зловещая белая труха.

После таких осадков уже в июле с деревьев облетала листва, а на огородах погибал урожай. За десятилетия работы завода «Карабашмедь» на въезде в город выросли циклопические горы черного шлака. А буквально за забором завода жили люди, рожали детей, болели и быстро умирали.

Пик численности населения здесь случился в 1939 году — более 38 тысяч человек. Сегодня в Карабаше живет менее 11 тысяч человек, большая часть работающего населения трудится на медеплавильном заводе.

Сейчас принято ностальгировать по СССР, но то, что творили тогдашние хозяйственники в Карабаше было очевидным преступлением по отношению к людям и природе. В 1996 году город официально признали местом экологического бедствия, а завод закрыли (правда, через несколько лет открыли вновь — людям нужно было на что-то жить). Примерно тогда же появился знаменитый мем: Карабаш — самый грязный город на Земле. Говорящие ссылались при этом на ЮНЕСКО. Группа местных энтузиастов водрузила на Лысой горе огромный поклонный крест, на ее склоне появились большие буквы: «Спаси и сохрани» — новый символ Карабаша.

Воркшопы, клипы и эротика

Собственно, Лысая гора сегодня — первый пункт маршрута туристов.

— Отсюда открывается лучший вид на завод и город, — говорит екатеринбургский фотограф Александр «Ежъ» Осипов. — Впервые я побывал в Карабаше в 2013 году и он меня сильно впечатлил. Бурая вода, отсутствие растительности, потрескавшаяся земля. У меня есть один кадр — «Дрожь Земли». Был такой фильм, там здоровые червяки вылезали из-под земли и ели противных американцев. Так вот на карабашском хвостохранилище я обнаружил нечто похожее — сливной колодец или шахта. Представьте: просто дыра в землю, вход в ад…

В октябре 2019 года Александр совместно с актерами-инвалидами из театра-студии «ORA» организовал в Карабаше стимпанк-апокалиптический воркшоп «Зверь» по мотивам одноименного спектакля. В центре сюжета семья, последние люди на Земле после апокалипсиса. Они скитаются по разрушенным городам и пустыням, которые когда-то были цивилизацией. «Это трагедия о человеческой деградации и вымирании», — гласила аннотация.

Еще одно мнение с просторов интернета: «Едешь среди гор, вокруг березки, цветочки и травка. И вдруг все это обрывается, вокруг лишь желтая земля и лысые горы, а еще пруд с изумрудной и речушка с медно-желтой водой».

Фотографы любят снимать пугающие пейзажи Карабаша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чаще всего фотографы снимают пейзажи. Но не только. Молодая группа из Екатеринбурга Tannd Sape в прошлом году выпустила клип «Океанобой», снятый в Карабаше. Теперь это самое просматриваемое видео у ребят в ВК.

А еще эффектно тут снимают ню. Одна фотомодель рассказывала, что ее креативная фотосессия называлась «Роза на помойке».Но вообще, сделать эффектные фотографии в Карабаше может даже ребенок. Надо лишь знать места.

Жутко красивые места

«Лунные» и «марсианские» пейзажи делают на старом хвостохранилище. Это огромное, в 100 гектаров, поле. Когда-то на это месте шумел густой лес. В 30—50-е годы прошлого века хвосты обогатительной фабрики безо всякой очистки сливали, как в деревне помои — за пределы своего двора. В жаркие летние месяцы долина высыхала, пиритовые отложения создавали особую, «марсианскую» фактуру поверхности. Местами на дамбе хвостохранилища можно увидеть проступающие кристаллы серы. Концентрация вредных веществ здесь такова, что бывали случаи, когда от испарений люди падали в обморок.

Искупаться в таком ручье не захочется даже в самую сильную жару Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Другая известная «достопримечательность» Карабаша — Рыжий ручей. А на самом деле — стоки с промплощадки завода и с хвостохранилища сернокилостного цеха. До недавнего времени ручей попадал в Сак-Элгу. До Карабаша это чистейшая горная речушка, после — адская смесь всего, что выделялось и распадалось на промплощадке и вокруг нее. Много десятилетий река несла весь этот химический бульон в Аргазинское водохранилище, место отдыха южноуральцев и резервуар питьевой воды для Челябинска.

На третьем месте — шлакоотвалы. Черные горы высотой с семиэтажный дом видят все, кто приезжает в город с северной стороны. За 200 лет здесь скопилось 10 млн тонн шлака. Выглядит впечатляюще особенно летом, когда вокруг появляется зелень. Черные горы кажутся выжженной землей и материализованным мраком.

Говорят, лет 30 назад японцы предлагали их переработать, да еще поставить бесплатно систему очистки на заводские трубы. Получили отказ. Как потом выяснилось, в 90-е годы у шлакоотвалов появились хозяева. Есть мнение, что эти черные горы — золотые. Здесь содержится медь, цинк и даже золото. Но сейчас шлак используют чаще как материал для строительства дорог.

Что нужно иметь в виду

Всем, кто еще собирается на фотосессию в Карабаш, стоит кое-что знать.

Во-первых, есть риск. Скажем, на шлакоотвалы забираться небезопасно: внутри от выработки возникают пустоты, есть опасность провалиться и быть погребенным заживо.

Одно время гуляла легенда, что здесь находили маленькие скелеты. Будто бы дети зимой ходили сюда кататься с гор и пропадали…

Во-вторых, желающим застать постапокалиписис в Карабаше нужно поторопиться. Пять лет назад власти и собственники предприятия договорились реанимировать город. На «Карабашмеди» поставили мощную систему газоочистки, построили сернокислотный цех — раньше кислота просто выбрасывалась вместе с отходящими газами, теперь ее собирают и продают. Дышать стало намного легче. Для речки Сак-Элга построили обводной канал, чтобы не попадали грязные стоки. Началась рекультивация хвостохранилища. Его собираются покрыть слоем почвы и озеленить. А черные шлакоотвалы обещают ликвидировать в течение 10 лет.

Шлакоотвалы небезопасны и с ними связаны мрачные легенды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сам город тоже меняется к лучшему. Здесь строится новое жилье, скоро откроют современный ТРК и уже зеленеет футбольное поле рядом с новеньким физкультурно-оздоровительным комплексом.

В-третьих, если раньше местные охотно рассказывали о своих бедах приезжим, то теперь интерес к «марсианским» пейзажам вызывает глухое раздражение. Мэр Карабаша Олег Буданов говорит, что с кулаками никто на гостей города бросаться не станет. Но настаивает: в окрестностях города есть другие достопримечательности. Это памятники природы регионального значения: Луковая поляна, озеро Серебры, река Киалим, озеро Уфимское, откуда берет начало река Уфимка, питающее водой Уфу. А в нескольких километрах отсюда — жемчужина Урала, знаменитое озеро Увильды.

Пейзажи завораживают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Минприроды официально исключило Карабаш из списка самых экологически неблагоприятных городов России, — уверяет Олег Буданов. — А еще мы сделали запрос в ЮНЕСКО. Хотели выяснить, почему Карабаш «самый грязный город в мире». Оказалось, блеф! Никто такого решения и не принимал. А будущее Карабаша — зеленое и светлое!