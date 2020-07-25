Почему брендом курганского города оказалась лягушка

Маршрут выходного дня по Шадринску

Говорят, шадринская Царевна-лягушка исполняет самые заветные желания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Город Шадринск в Курганской области, основанный еще в 17 веке, известен на всю Россию не только благодаря месторождению минеральных вод. Еще этот город нанесен на карты страны как родина сказочной Царевны-лягушки. По преданию, именно здесь она исполняет мечты о любви, достатке и успешном выполнении намеченного. Что нужно для этого — в материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.

Сказочная карта России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Как Шадринск попал на сказочную карту России?

Именно здесь 190 лет назад родился, жил и собирал, записывал легенды и сказания краевед Александр Никифорович Зырянов. Сборник из 17 сказок, в числе которых были «Царевна-лягушка» и «Сивка-бурка», в 1850 году он направил в Русское Географическое Общество. Сказками заинтересовался знаменитый фольклорист-исследователь Александр Николаевич Афанасьев, который опубликовал все 17 зыряновских сказок, внеся небольшую правку и дав им названия в «Народных русских сказках».

Рукопись сказки хранится в архиве Русского географического общества. Тот факт, что зыряновский текст сказки занесен в универсальный международный каталог сказочных сюжетов, позволил считать Шадринск родиной «Царевны-лягушки».

Где встретить лягушку?

Скульптура Царевны в лягушачьей коже работы местного скульптора Александра Галяминских стоит в фойе центральной библиотеки им. А.Н.Зырянова (ул.Свердлова, 57). Существует примета, что если девушка коснется наконечника стрелы, то вскоре встретит суженого. Если подержаться за корону, то прибудет достаток, а для успешной сдачи экзамена или завершения задуманного дела достаточно погладить лягушку по спине.

В этом музее можно узнать все о царевне-лягушке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Музей Царевны-лягушки и сказок Шадринского уезда (ул.Свердлова, 104-а) познакомит с историей создания сказки, некоторыми изданиями «Русских народных сказок» Афанасьева, иллюстрациями к ним. Будет интересно узнать о жизни представителей земноводных в живой природе, их пользе для человека и природы, а также полюбоваться многочисленным отрядом сувенирных лягушек всех видов и размеров, которые прибывают сюда в том числе и благодаря посетителям. Здесь же можно приобрести сувениры, изготовленные местными мастерами.

Официальная резиденция Елены Прекрасной (ул.Луначарского, 13). Она открылась меньше года назад и только наполняется. Но, предварительно записавшись на экскурсию, можно встретиться с хозяйкой резиденции, посмотреть фото и видеоматериалы с двух сказочных фестивалей, узнать о подготовке к третьему, который планируют провести в сентябре этого года. Год юбилейный — исполняется 190 лет со дня рождения А.Н.Зырянова и 170 лет, как он отправил сказку «Царевна-лягушка» в Российское Географическое Общество.

Марина Гуляева, заведующая туристско — информационным центром г. Шадринска:

— Идеей закрепить бренд Царевны-лягушки за нашим городом несколько лет активно занимался Алексей Бритвин— бывший руководитель городского отдела культуры, а ныне — преподаватель одного из вузов Екатеринбурга. При активной поддержке администрации города и энтузиазме работников культуры, бренд с каждым годом становится все более осязаемым. Сначала появился памятник, затем в Центре русской народной культуры «Лад» открылся музей Царевны лягушки и сказок Шадринского уезда, а в 2019 году открыла двери официальная резиденция Елены Прекрасной.

Образ Царевны-лягушки, как представительницы Шадринска и Курганской области, становится узнаваемым на российском уровне. Прошлым летом Елена Прекрасная была гостьей «Поляны сказок» межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле», что проходил на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве.

Сказочный маршрут по Шадринску:

Скульптура Царевны-лягушки, исполняющая желания — центральная библиотека им. А.Н.Зырянова, ул. Свердлова, 57.

Музей Царевны-Лягушки и сказок Шадринского уезда — Центр русской народной культуры «Лад», ул. Свердлова, 104-а.

Резиденция Елены Прекрасной — усадьба купца Густомесова, ул. Луначарского, 13.