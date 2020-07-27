Как умирали бандиты, которых в 90-е боялся весь Екатеринбург

Экскурсия по главному кладбищу криминальных авторитетов

Для того, чтобы установить этот памятник на могиле любимой дочери, мать продала квартиру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 90-х предложение «прокатиться до Широкой речки» не сулило ничего хорошего. Так начинались разборки на улицах постсоветского Свердловска — и звучала «Широкая речка» даже убедительнее, чем обещание закатать неприятеля в бетон. Но часто «по адресу» уезжали и сами грозящие. Как в Екатеринбурге возникло целое кладбище криминальных авторитетов, что общего у «братков» с фараонами и как захоронение стало достопримечательностью для иностранных туристов — в проекте URA.RU #ЯсУрала.

Широкореченское кладбище — старейший городской некрополь. Когда-то здесь были похоронены отец и брат первого президента России Бориса Ельцина, революционерка Анна Бычкова, а также академики, артисты и ученые.

«Аллея героев» привлекает многочисленных туристов, особенно иностранных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но с недавних пор его центром притяжения стала «аллея героев» — участок кладбища с могилами уральских криминальных авторитетов. Череда памятников в два-три метра высотой с выгравированными на них в полный рост портретами довольно молодых людей. Даты их смерти поразительно схожи: 1991—1993 годы. Аллея начинается сразу за главными воротами кладбища, рядом с мемориалом погибшим в Великой Отечественной войне и умершим от ран в госпиталях Свердловска. Именно сюда стекаются иностранные туристы, чтобы узнать, чем еще известен город, в котором убили царскую семью.

Портрет эпохи

Интерес гостей Екатеринбурга к «мафиозному некрополю» вполне объясним: европейские кладбища похожи одно на другое и являются воплощением мемориального минимализма — имя, даты жизни и смерти. На их фоне место, где похоронены «bratki» выглядит как место поклонения или музей под открытым небом.

Прогулявшись между надгробиями, можно составить примерный портрет «другой России» начала 1990-х годов: двубортный пиджак, золотая «якорная» цепь, сигарета в руке, «мерседес» за спиной, выбитый в камне максимально подробно. Это все — узнаваемые детали эпохи, портрет «тучной и пузатой» жизни.

«Был период, когда кладбище на Широкой Речке было вполне обычным местом. Статус престижного оно приобрело позже, когда здесь стали хоронить артистов и других известных горожан. А родственники криминальных авторитетов часто хотели, чтобы „безвременно ушедшие“ были погребены в престижном месте. Так на Широкой Речке постепенно начала формироваться „Аллея героев“», — делится с URA.RU Татьяна Мосунова — профессиональный гид и руководитель отдела по связям с общественностью Свердловского областного краеведческого музея.

Сегодня кладбище выглядит мирным, но всего пару десятилетий назад здесь творились страшные дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Герои вчерашних дней

Большинство могил на «Аллее» принадлежат членам группировки «Центровых» — поэтому ее иногда называют «Центровым мемориалом». Изначально картежники и шулеры при гостиницах — «Центровые» стали грозой города и, будто в знак солидарности с прошлым, возглавили игорный бизнес в постсоветском Екатеринбурге.

«Встречает» посетителей «Аллеи» могила Михаила Кучина — одного из воротил ОПГ «Центровые» и учредителя бизнес-клуба «Глобус». Массивный памятник из черного гранита в полтора человеческих роста навсегда запечатлел высокого коренастого человека в двубортном пиджаке, в руках которого ключи от «мерседеса».

Могила Михаила Кучина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чуть дальше, в сердце «Центрового мемориала», находятся могилы лидера группировки Олега Вагина и троих его телохранителей. Всех четверых смерть настигла в один день — 26 октября 1992 г. Среди бела дня в центре города, во дворе дома, где жил мафиози, на них совершили нападение. Следователи выяснили, что трое киллеров-автоматчиков сначала очередями положили жертв на землю, а потом хладнокровно контрольными выстрелами добили лежачих. Память о своем лидере «Центровые» увековечили с размахом: по сохранившимся фотографиям были отлиты четыре бронзовых бюста, до мельчайших деталей передающие мимику погибших. Бюсты разместили на мраморных постаментах, а рядом поставили массивное чугунное распятие — как символ посмертного искупления прижизненных грехов.

Не ушли от расправы и другие криминальные лидеры «Центра». В небольшом удалении от могилы Вагина стоят надгробия Фларита Валиева (владелец казино «Золотой Пегас») и Владимира Клементьева. Помимо обычных портретов, они содержат на обратной стороне так называемые «сюжеты» — миниатюры, на которых запечатлены ключевые события из жизни мафиози. У Клементьева, например, они посвящены спортивной карьере, а у Валиева миниатюры сплошь про игорный бизнес.

Могила Фларита Валиева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще одни авторитетные «Центровые» — Сергей Долгушин и Сергей Малафеев — похоронены в парной могиле. Их надгробные камни выглядят очень скромно в сравнении с предыдущими, однако это лишь на первый взгляд. Массивная плита, под которой обрели вечный покой два авторитета, доставлена прямиком с месторождений Саудовской Аравии, а на ее внутренней стороне выгравирован текст заупокойной молитвы.

Особо следует упомянуть могилу «блатного Брюса Ли» — Вячеслава Похвалитова по кличке «Щука». При жизни Вячеслава не раз судили за хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений, а сам он не мог прожить и дня без потасовки. Надгробие в полной мере отражает его задиристый характер: Похвалитов запечатлен в «боевой стойке» и с закатанными по локоть рукавами, сбитые костяшки его кулаков хорошо заметны даже с расстояния в несколько метров.

Могила Вячеслава Похвалитова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Есть на «Аллее» и женское надгробие. Над могилой возвышается изящный памятник молодой девушке, высеченный из молочно-белого мрамора — ее иностранные туристы часто называют «Уральская Мадонна» или «Девушка на подиуме». Это могила Екатерины Шараповой — 27-летней модели и визажиста. В отличие от всех предыдущих «обитателей» блатного участка, девушка не была связана с криминальным миром: ее смерть стала результатом бытовой неразберихи. После смерти единственной дочери убитая горем мать продала квартиру и большую часть имущества, поставив на Широкой речке великолепный памятник. По просьбе матери Екатерины, под памятник выделили лучшее место на кладбище, которым, по иронии судьбы, оказалась «Аллея героев».

«Так получилось, что в городе не сложилось традиции посещения кладбищ в экскурсионных целях — по необычным маршрутам (в числе которых „Аллея героев“), проложенным еще десятилетие назад, в основном ходили иностранцы. Однако сейчас тема девяностых начинает „цеплять“ широкие массы: люди готовы думать об этом периоде и даже, местами, романтизировать его», — рассказывает Татьяна Мосунова

Могилы Малофеева и Долгушина, на обратной стороне камня выбит текст молитвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По ее словам, «блатные» захоронения можно встретить и на других кладбищах, однако Широкая Речка в итоге оказалась наиболее удобной для экскурсий с точки зрения транспортной доступности.

Современные гробницы

Можно ли провести параллель между братвой и фараонами? Как выяснилось, можно. И те, и другие верили в загробную жизнь и стремились «утащить» с собой как можно больше материальных благ, а сами похороны превратить в яркое шоу, которому могли позавидовать партийные чиновники эпохи СССР.

Набитые валютой барсетки, ювелирные украшения, произведения искусства, холодное и огнестрельное оружие ручной работы, — вот далеко не полный список того, что клали в могилу вместе с безвременно почившим братком.

Такое богатство неизбежно привлекало внимание мародеров и черных копателей. Поэтому на большинстве могил устанавливали камеры видеонаблюдения, которые работали круглосуточно и должны были защитить от вандалов.

Могила Екатерины Шараповой, единственной на аллее, не имевшей отношения к блатному миру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А еще ходили слухи, что уральские мастера-кустари делали по заказу «уважаемых людей» особые гробы «с сюрпризом» — растяжкой или самострелом. Такая ловушка должна была серьезно покалечить незадачливого «расхитителя гробниц», если тот вдруг попытается завладеть богатством братков, а заодно и преподать ему урок на всю оставшуюся жизнь. Правда, по сей день на «Аллее» не было зафиксировано ни одного случая подрыва.

«Как бы то ни было, но „Аллея героев“ — наравне с группой Дятлова и сибирской язвой — вызывает больший интерес не среди местных (которые, как правило, равнодушны к этой теме), а среди жителей, например, Москвы. Они видят в этом, прежде всего, региональный бренд с перспективой выхода на мировое звучание», — подытоживает Мосунова.