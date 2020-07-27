27 июля 2020 в 20:38

Как умирали бандиты, которых в 90-е боялся весь Екатеринбург

Экскурсия по главному кладбищу криминальных авторитетов
Широкореченское кладбище. Екатеринбург, широкореченское кладбище, шарапова екатерина могила
Для того, чтобы установить этот памятник на могиле любимой дочери, мать продала квартиру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 90-х предложение «прокатиться до Широкой речки» не сулило ничего хорошего. Так начинались разборки на улицах постсоветского Свердловска — и звучала «Широкая речка» даже убедительнее, чем обещание закатать неприятеля в бетон. Но часто «по адресу» уезжали и сами грозящие. Как в Екатеринбурге возникло целое кладбище криминальных авторитетов, что общего у «братков» с фараонами и как захоронение стало достопримечательностью для иностранных туристов — в проекте URA.RU #ЯсУрала.

Широкореченское кладбище — старейший городской некрополь. Когда-то здесь были похоронены отец и брат первого президента России Бориса Ельцина, революционерка Анна Бычкова, а также академики, артисты и ученые.

Широкореченское кладбище. Екатеринбург
«Аллея героев» привлекает многочисленных туристов, особенно иностранных
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но с недавних пор его центром притяжения стала «аллея героев» — участок кладбища с могилами уральских криминальных авторитетов. Череда памятников в два-три метра высотой с выгравированными на них в полный рост портретами довольно молодых людей. Даты их смерти поразительно схожи: 1991—1993 годы. Аллея начинается сразу за главными воротами кладбища, рядом с мемориалом погибшим в Великой Отечественной войне и умершим от ран в госпиталях Свердловска. Именно сюда стекаются иностранные туристы, чтобы узнать, чем еще известен город, в котором убили царскую семью.

Портрет эпохи

Интерес гостей Екатеринбурга к «мафиозному некрополю» вполне объясним: европейские кладбища похожи одно на другое и являются воплощением мемориального минимализма — имя, даты жизни и смерти. На их фоне место, где похоронены «bratki» выглядит как место поклонения или музей под открытым небом.

Прогулявшись между надгробиями, можно составить примерный портрет «другой России» начала 1990-х годов: двубортный пиджак, золотая «якорная» цепь, сигарета в руке, «мерседес» за спиной, выбитый в камне максимально подробно. Это все — узнаваемые детали эпохи, портрет «тучной и пузатой» жизни.

«Был период, когда кладбище на Широкой Речке было вполне обычным местом. Статус престижного оно приобрело позже, когда здесь стали хоронить артистов и других известных горожан. А родственники криминальных авторитетов часто хотели, чтобы „безвременно ушедшие“ были погребены в престижном месте. Так на Широкой Речке постепенно начала формироваться „Аллея героев“», — делится с URA.RU Татьяна Мосунова — профессиональный гид и руководитель отдела по связям с общественностью Свердловского областного краеведческого музея.

Широкореченское кладбище. Екатеринбург
Сегодня кладбище выглядит мирным, но всего пару десятилетий назад здесь творились страшные дела
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Герои вчерашних дней

Большинство могил на «Аллее» принадлежат членам группировки «Центровых» — поэтому ее иногда называют «Центровым мемориалом». Изначально картежники и шулеры при гостиницах — «Центровые» стали грозой города и, будто в знак солидарности с прошлым, возглавили игорный бизнес в постсоветском Екатеринбурге.

«Встречает» посетителей «Аллеи» могила Михаила Кучина — одного из воротил ОПГ «Центровые» и учредителя бизнес-клуба «Глобус». Массивный памятник из черного гранита в полтора человеческих роста навсегда запечатлел высокого коренастого человека в двубортном пиджаке, в руках которого ключи от «мерседеса».

Широкореченское кладбище. Екатеринбург
Могила Михаила Кучина
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чуть дальше, в сердце «Центрового мемориала», находятся могилы лидера группировки Олега Вагина и троих его телохранителей. Всех четверых смерть настигла в один день — 26 октября 1992 г. Среди бела дня в центре города, во дворе дома, где жил мафиози, на них совершили нападение. Следователи выяснили, что трое киллеров-автоматчиков сначала очередями положили жертв на землю, а потом хладнокровно контрольными выстрелами добили лежачих. Память о своем лидере «Центровые» увековечили с размахом: по сохранившимся фотографиям были отлиты четыре бронзовых бюста, до мельчайших деталей передающие мимику погибших. Бюсты разместили на мраморных постаментах, а рядом поставили массивное чугунное распятие — как символ посмертного искупления прижизненных грехов.

Не ушли от расправы и другие криминальные лидеры «Центра». В небольшом удалении от могилы Вагина стоят надгробия Фларита Валиева (владелец казино «Золотой Пегас») и Владимира Клементьева. Помимо обычных портретов, они содержат на обратной стороне так называемые «сюжеты» — миниатюры, на которых запечатлены ключевые события из жизни мафиози. У Клементьева, например, они посвящены спортивной карьере, а у Валиева миниатюры сплошь про игорный бизнес.

Широкореченское кладбище. Екатеринбург
Могила Фларита Валиева
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще одни авторитетные «Центровые» — Сергей Долгушин и Сергей Малафеев — похоронены в парной могиле. Их надгробные камни выглядят очень скромно в сравнении с предыдущими, однако это лишь на первый взгляд. Массивная плита, под которой обрели вечный покой два авторитета, доставлена прямиком с месторождений Саудовской Аравии, а на ее внутренней стороне выгравирован текст заупокойной молитвы.

Особо следует упомянуть могилу «блатного Брюса Ли» — Вячеслава Похвалитова по кличке «Щука». При жизни Вячеслава не раз судили за хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений, а сам он не мог прожить и дня без потасовки. Надгробие в полной мере отражает его задиристый характер: Похвалитов запечатлен в «боевой стойке» и с закатанными по локоть рукавами, сбитые костяшки его кулаков хорошо заметны даже с расстояния в несколько метров.

Широкореченское кладбище. Екатеринбург
Могила Вячеслава Похвалитова
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Есть на «Аллее» и женское надгробие. Над могилой возвышается изящный памятник молодой девушке, высеченный из молочно-белого мрамора — ее иностранные туристы часто называют «Уральская Мадонна» или «Девушка на подиуме». Это могила Екатерины Шараповой — 27-летней модели и визажиста. В отличие от всех предыдущих «обитателей» блатного участка, девушка не была связана с криминальным миром: ее смерть стала результатом бытовой неразберихи. После смерти единственной дочери убитая горем мать продала квартиру и большую часть имущества, поставив на Широкой речке великолепный памятник. По просьбе матери Екатерины, под памятник выделили лучшее место на кладбище, которым, по иронии судьбы, оказалась «Аллея героев».

«Так получилось, что в городе не сложилось традиции посещения кладбищ в экскурсионных целях — по необычным маршрутам (в числе которых „Аллея героев“), проложенным еще десятилетие назад, в основном ходили иностранцы. Однако сейчас тема девяностых начинает „цеплять“ широкие массы: люди готовы думать об этом периоде и даже, местами, романтизировать его», — рассказывает Татьяна Мосунова

Широкореченское кладбище. Екатеринбург
Могилы Малофеева и Долгушина, на обратной стороне камня выбит текст молитвы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По ее словам, «блатные» захоронения можно встретить и на других кладбищах, однако Широкая Речка в итоге оказалась наиболее удобной для экскурсий с точки зрения транспортной доступности.

Современные гробницы

Можно ли провести параллель между братвой и фараонами? Как выяснилось, можно. И те, и другие верили в загробную жизнь и стремились «утащить» с собой как можно больше материальных благ, а сами похороны превратить в яркое шоу, которому могли позавидовать партийные чиновники эпохи СССР.

Набитые валютой барсетки, ювелирные украшения, произведения искусства, холодное и огнестрельное оружие ручной работы, — вот далеко не полный список того, что клали в могилу вместе с безвременно почившим братком.

Такое богатство неизбежно привлекало внимание мародеров и черных копателей. Поэтому на большинстве могил устанавливали камеры видеонаблюдения, которые работали круглосуточно и должны были защитить от вандалов.

Широкореченское кладбище. Екатеринбург
Могила Екатерины Шараповой, единственной на аллее, не имевшей отношения к блатному миру
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А еще ходили слухи, что уральские мастера-кустари делали по заказу «уважаемых людей» особые гробы «с сюрпризом» — растяжкой или самострелом. Такая ловушка должна была серьезно покалечить незадачливого «расхитителя гробниц», если тот вдруг попытается завладеть богатством братков, а заодно и преподать ему урок на всю оставшуюся жизнь. Правда, по сей день на «Аллее» не было зафиксировано ни одного случая подрыва.

«Как бы то ни было, но „Аллея героев“ — наравне с группой Дятлова и сибирской язвой — вызывает больший интерес не среди местных (которые, как правило, равнодушны к этой теме), а среди жителей, например, Москвы. Они видят в этом, прежде всего, региональный бренд с перспективой выхода на мировое звучание», — подытоживает Мосунова.