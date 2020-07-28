Как из-за Камы изменился климат Пермского края

Пять фактов о главной реке Большого Урала

Кама — вечно полноводная река Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Если задать пермяку вопрос, о том, Кама впадает в Волгу или наоборот, то получить однозначный ответ, скорее всего, не получится. Формально Кама является притоком Волги, но ведь есть масса аргументов, доказывающих, что Кама имеет главенствующее значение, что она существовала еще задолго до появления «главной реки России», что она полноводнее, притоков у нее больше. А еще благодаря ей в Прикамье изменился климат — об этом в проекте URA.RU #ЯсУрала.

Волга впадает в Каму Фото: Сергей Шадрин

Кама изменила климат Перми и Пермского края

До строительства Камской и Воткинской ГЭС климат в Прикамье был гораздо более суровым, а температурный коридор шире. С наполнением Воткинского и Камского водохранилищ климат смягчился. Пожалуй, особенно это заметно в зимний период: с одной стороны в регионе увеличились минимальные температуры, а с другой — возросла и влажность. Поэтому человеку, оказавшемуся в Перми при -20 может показаться, что на улице -30 или еще холоднее. Есть у Камы и «летний эффект» — она охлаждает воздух и не дает ему очень сильно прогреться. И жаркое лето 2020 года в очередной раз продемонстрировало спасительную силу Камы — люди несмотря на коронавирусные запреты посещать пляжи все же отправились туда.

На Каме построено три гидроэлектростанции: Камская, Воткинская и Нижнекамская

Две ГЭС находятся на территории Пермского края, причем одна из них (КамГЭС) непосредственно в Перми. Через ГЭС проходит железнодорожное, автомобильное и пешеходное сообщение. Из-за большой разницы между верхним и нижним бьефами (20-21 метр) получается, что автомобили вместе с пешеходами двигаются как бы под водой. Это видно в весенний период, когда происходит холостой сброс воды и приоткрываются шандоры. В этот момент можно видеть, как с одной стороны потоки воды находятся над дорогой, а с другой — под ней. Если пересекать КамГЭС пешком, то можно ощутить на себе силу стихии — мост трясется и вибрируют поручни. У Воткинской ГЭС перепад высот не столь большой — около 17 метров, а на Нижнекамской — в районе 10 метров.

На Каме построено три гидроэлектростанции Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

На Каме построено три гидроэлектростанции

Кама вечно полноводная река

В отличие от той же Волги, которая до слияния с Камой пересыхает в летние месяцы и страдает от нехватки воды, Кама полноводна круглый год. Это происходит из-за того, что по левому берегу ее питают реки, берущие свое начало в Уральских горах. Их полноводность не так сильно зависит от дождей и таянья снега. Например, Каму питает более 73 тысяч рек, а Волгу до места слияния с Камой лишь 66 тысяч рек. Так в общий бассейн рек Кама приносит 4300 тысяч кубических метров воды в секунду, а Волга на четверть меньше — 3100 кубометров в секунду. Вообще за год Кама переносит около 117 кубических километров воды и по этому показателю она является третьей рекой России (после Алдана и Ангары).

Волга впадает в Каму и точка

К моменту слияния Камы и Волги последняя имеет длину лишь около 1,4 тысяч километров, тогда как Кама более двух тысяч (после строительства Куйбышевского водохранилища — 1,8). Максимальная высота истока Камы — 335 метров над уровнем моря, а Волги — 228. Единственный показатель, по которому Волга обходит Каму — это площадь водосбора (658 тысяч квадратных километров против 536 тысяч квадратных километров). Правда, если вспомнить, что Кама образовалась гораздо раньше и впадала в Каспийское море еще до появления Волги (еще до того, как Волга стала притоком Дона, а после ледникового периода изменила свое течение), то и этот аргумент не будет аргументом, для пермяков — однозначно. Ведь они лишь позволяют говорить о том, что все наоборот. Просто потому что так исторически сложилось. Но ведь когда-нибудь и история может повернуться, градусов на 90. Именно под таким углом Волга впадает в Каму, тогда как Кама спокойно продолжает свое течение в месте слияния.

Фото: Сергей Шадрин

Пермь — порт пяти морей

Кама свое начало берет в Удмуртии (само название ее переводится с удмуртского, как «большая река»), а судоходной становится уже на севере Прикамья. Круизные суда связали Пермь с пятью морями: Каспийским, Черным, Азовским, Белым и Балтийским. Кама протекает по территории Удмуртии, Пермского края, Башкортостана, Кировской области и республики Татарстан. Из столицы Пермского края в летний период регулярно отправляются круизные речные теплоходы до Астрахани, Санкт-Петербурга, Елабуги, Нижнего Новгорода, Москвы и других российских городов. Обычно первые суда отходят от речного вокзала (там, кстати, установлен арт-объект «Счастье не за горами») в мае, а заканчивается навигация уже в октябре.