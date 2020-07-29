Где отдохнуть в Свердловской области

Необычные туристические маршруты по главному парку региона

В парке установлена скульптура, аналоги которой есть в городах по всему миру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Маршруты в природном парке «Оленьи ручьи» подходят для разного вида отдыха. Сюда едут туристы с палатками на несколько дней, гуляют семьи с детьми по малой тропе, а по реке Серга сплавляются на катамаранах и сап-бордах. Выбирать маршрут лучше исходя из того, как именно вы хотите отдохнуть и что хотите увидеть.

Безопасная тропа

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экскурсионный маршрут «По долине реки Серга» не требует от туристов определенной подготовки. Преодолеть 6 км пути можно за 3-4 часа, даже если не торопиться. Для прогулок по скалистой местности парка обустроены дорожки, подвесные мосты и лестницы. Гости приезжают сюда гулять даже с новорожденными детьми.

Главная достопримечательность малой тропы и самого парка — скульптура «Ангел единой надежды» шведской художницы Лены Эдвалл. Она создала 49 таких скульптур и установила их по всему миру. Ангелы есть на Гавайях, в Бразилии, Австралии, Канаде, и в России — на Урале. Важным критерием при выборе места в Уральских горах стала доступность и высокая проходимость, чтобы люди могли легко добраться до Ангела, поэтому «Оленьи ручьи» подошли идеально.

«Действительно, народа приходит к нему много, чтобы подержаться за крылышко, загадать желание, — подтверждает заместитель директора парка Елена Сорокина. — У многих такое желание здесь как раз и сбывается». Сотрудники говорят, что лучше загадывать что-то бескорыстное и не для себя, а для других.

Кроме Ангела на малой тропе можно сделать фото на смотровой площадке скалы «Светлая», посмотреть стоянку древнего человека, старые лиственницы в форме канделябров и пройти по подвесному мосту. Идти не скучно, потому что рельеф постоянно меняется. Разнообразие ландшафта — одна из визитных карточек «Оленьих ручьев».

Уральский серфинг

Сап-серфинг стал популярным среди уральцев за очень короткий срок. Еще в прошлом году любителей погрести веслом, стоя на надувных серфах, было не так много, а летом 2020 года при большом количестве предложений в выходные сложно найти сап-борд в аренду. Прогулки востребованы всю неделю, для взрослых открывают серф-лагеря, на сапах проводят мастер-классы и занятия по йоге.

Сплав по реке Серьга популярен среди сап-серферов. Большой маршрут длиной 27 км начинается в районе города Нижние Серги. Те, кто не очень рассчитывает на свои силы, могут начать сплав ниже по реке, возле скалы Карстовый мост.

Река проходит через всю территорию «Оленьих ручьев», и возле поселка Аракаево маршрут завершается. В среднем, 27 км по реке можно преодолеть за 6-7 часов.

Дикие маршруты

Самые длинные маршруты — до пещеры Дружба, скалы Карстовый мост и кольцевая тропа через Миткинский рудник — оборудованы гораздо хуже. Тропы там иногда размывает, встречаются поваленные деревья. В парке поддерживают их, чтобы туристы безопасно передвигались, но из-за больших расстояний сделать их комфортными, как малую тропу, не получается.

В «Оленьих ручьях» есть четыре общедоступные пещеры. Туда можно спуститься без специального оборудования и инструктора. В некоторых оледенение не сходит круглый год, а солнечный свет в них не проникает, поэтому лучше захватить теплые вещи и фонарики.

Самая дальняя точка маршрута — Миткинский рудник. В 1860-х годах здесь были демидовские шахты, с которых поставляли руду на Нижнесергинский завод. В начале 20 века рудник закрыли и затопили. Сейчас на месте рудника — три озера, возле которых разбивают лагерь гости парка, которые пришли с ночевкой.

Чего нельзя делать в парке

На прогулке по любому маршруту стоит помнить, что парк не обрабатывают от клещей. Здесь обитают виды краснокнижных насекомых, которым обработка также может повредить. Эта мера согласована с Роспотребнадзором, поэтому безопасность здоровья — ответственность самих туристов.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лучше не сходить с тропы, особенно на малом маршруте. Ежемесячно по парку гуляет до 20 000 гостей, и ради красивых кадров они часто вытаптывают землю возле корней деревьев, из-за чего они не получают достаточно влаги и умирают.

Важно руководствоваться принципом «не навреди» — собирать за собой мусор и не брать с собой собак. Домашние питомцы тоже могут подхватить клещей или получить травмы при встрече с дикими животными. Если соблюдать эти простые правила, можно получить удовольствие от прогулки и сохранить эту природную красоту для других поколений.