Вор-чиновник прославил курганский город на всю Россию

От наказания его спасли жареные гуси

Вместо проштрафившегося воеводы к императрице отправили дюжину лучших гусей Фото: Илья Московец © URA.RU

Блюдо «Шадринский гусь» известно на всю Россию. В Курганской области его подают на больших семейных застольях, и в регионе ежегодно проходит гастро-фестиваль, названный в честь него. По легенде, в 18 веке именно гуси и проворовавшийся чиновник прославили Шадринск при дворе Екатерины II. Как это произошло — в материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.

В те годы шадринский воевода предпочитал складывать деньги в карман, вместо того, чтобы оснащать пожарную команду новейшей техникой. Это привело к трагедии — почти половина Шадринска выгорела, так как пожарные не смогли вовремя потушить огонь.

Так Шадринск выглядит сегодня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Об этом воевода доложил Екатерине II, умолчав о своей роли в произошедшем. Императрица так удивилась, что захотела «увидеть этого шадринского гуся», имея ввиду хитрого воеводу. Однако в Шадринске сделали вид, что поняли ее приказ буквально, и вместо чиновника ко двору отправили дюжину откормленных гусей.

Легенда гласит, что жареных гусей подали императрице к обеду, и блюдо понравилось не только Екатерине II, но и присутствовавшим на званом обеде заграничным послам. После этого птицу из Шадринска начали поставлять в Санкт-Петербург и за границу.

«Шадринский гусь» — это не только название блюда, но и особая порода, которая произошла от диких сибирских гусей и приучена к суровому северному климату. У этих птиц короткие лапы и, как правило, серый цвет оперения. Взрослый гусь весит около 5,5 — 6 кг.

Универсального рецепта шадринского гуся нет, но принцип приготовления всегда одинаков: сначала тушку маринуют в течение 8 часов, затем фаршируют крупой и овощами, а потом на 8 часов отправляют томиться в печи. Попробовать блюдо можно и в заведениях города. В 2020 году участие в фестивале «Шадринский гусь» приняли семь ресторанов, пабов и трактиров города, каждый из которых готовит блюдо по своему рецепту.

В Шадринске установлено несколько памятников гусю, самый известный расположен возле Шадринского краеведческого музея им. В.П. Бирюкова на ул. Свердлова, 41. Еще один памятник можно найти возле Детской музыкальной школы им. Т.В. Бобровой на ул. Спартака, 11.