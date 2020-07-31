Как отцы-основатели Екатеринбурга «стали» героями мультфильма

Зачем де Геннину шляпа и за что скейтеры любят памятник

Ступеньки у памятника очень нравятся скейтерам Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Один из самых известных и популярных памятников в Екатеринбурге посвящен отцам-основателям города — Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Но в народе их называют Бивис и Баттхед, а на ступеньках памятника в любую погоду катаются скейтеры.

Скейтеры Екатеринбурга обосновались у памятника Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину сразу после его открытия в конце 90-х. Скульптура появилась в 1998 году, она была подарком к 275-летию города. В этом же году в России начал вещание телеканал MTV Russia, который и подтолкнул развитие скейт-культуры. И именно благодаря популярному мультсериалу на MTV памятник в народе известен как «Бивис и Баттхед», в честь героев мультфильма, популярного в нулевые.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В 2010 году на головы отцам-основателям даже надели картонные коробки с изображением этих персонажей. Высота памятника — почти 10 метров, поэтому, как организаторам акции это удалось сделать без спецтехники — не известно. Но настоящие имена отцов-основателей тоже хорошо известны: «Все скейтеры знают об этом. Не вникают, просто знают: вот основатели города — Татищев и де Геннин. А что там происходило — не вникают, я думаю, особо», — говорит скейтер Артем Зотов, который много времени проводит, катаясь у памятника.

Василий Татищев и Вильгельм де Геннин действительно считаются отцами-основателями Екатеринбурга. В 1923 году по указу Петра I они руководили строительством завода, вокруг которого разрастался город. Сейчас от этого завода в самом центре Екатеринбурга осталась только плотина, возле нее и установили памятник Татищеву и де Геннину.

Интересный факт: изначально предполагалось, что у Татищева и де Геннина не будет головных уборов. Но один из принимавших проект побоялся, что в этом случае отцов-основателей будут путать. Потому на де Геннина надели шляпу.

Гранитный постамент памятника стал одним из первых спотов и заменил уральским скейтерам полноценный скейт-парк. «Памятник так построен, что здесь есть все фигуры: ступеньки маленькие, ступеньки побольше, граньки, на которых можно гриндить и слайдить, разных размеров. Идеальное покрытие — ровное и скользкое. Поэтому здесь и катаются всегда», — объясняет популярность места скейтер Антон Зотов. Свою роль сыграло и местоположение спота — в центр города всем удобно добираться.

В 2018 году возле Дворца молодежи открыли первый в Екатеринбурге скейт-парк. Это стало официальным признанием субкультуры почти 20 лет спустя. Но парк не стал таким востребованным, как ожидалось, потому что Администрация города так и не поняла, что нужно скейтбордистам. «Вообще, в парке очень мало скейтеров катается Скейт-парк радиусный, а у нас никогда не было радиусов. Никто не умеет в них кататься. — объясняет Артем. — Всю жизнь на „Бивисе“ катались по ступенькам, по гранькам. Поэтому скейт-парк не особо повлиял на этот спот».