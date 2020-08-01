Загадки и аномалии старейшего курганского дендрария

Почему иностранцы хотят попасть в уникальный парк в Зауралье

Просветский дендрарий был основан в 1893 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Дендрарий рядом с поселком Старый Просвет — это коллекция деревьев, тайну которой до сих пор пытаются разгадать ученые. Он был основан в 1893 году. Собранные здесь виды деревьев свозили со всей России, из Европы и с других континентов. Каждый из них прижился и начал активно расти. Высота деревьев достигает 36 метров, но что именно повлияло на их активный рост — лесоводы не могут ответить до сих пор.

В дендрарии высажено 54 вида деревьев и 124 вида редких растений и трав Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инженер лесопользования Лидия Артемьева рассказывает, что собранные в дендрарии виды деревьев никогда не встречаются вместе в естественной среде: «Лиственница неприхотлива и растет на любых почва от вечной мерзлоты до каменистых россыпей, сосна любит песчаную почву, ель любит тяжелые глинистые почвы, а липа в наших условиях вообще не должна расти. Ученые делают почвенные разрезы, проводят анализы, но прийти к единому мнению — из-за чего им комфортно расти — так и не могут».

Всего Просветском дендрарии высажено 54 вида деревьев и 124 вида редких растений и трав. Лесной массив разбит на кварталы, в каждом из которых — отдельный вид деревьев. Вдоль забора у входа высажена аллея лиственниц, которая во время одного из визитов заинтересовала иностранного гостя.

В дендрарии высажено 54 вида деревьев и 124 вида редких растений и трав

Чтобы увидеть уникальные растения, сюда приезжают люди со всего мира Фото: Анна Майорова © URA.RU

«К нам приезжал турист из Швеции, и я проводила для него экскурсию, — рассказывает Лидия Николаевна. — Когда я показала ему лиственную аллею, он с неподдельным восторгом стал обнимать деревья, и говорил „Так вот на чем стоит Венеция!“ Мы тогда не знали, оказывается вся Венеция действительно стоит на лиственных сваях. Правда удивились, потому что в Швеции они тоже не редкость, но почему-то именно русские лиственницы его сильно впечатлили».

Главная достопримечательность Просветского дендрария — 200-летняя Кулундинская сосна, которую в 2019 году включили в программу «Деревья — памятники живой природы». Сосна росла на этом месте еще до закладки дендрария, можно сказать, что в 1893 году лесной массив разбивали вокруг нее. Говорят, если ее обнять и загадать желание, то оно сбудется.

Просветский дендрарий находится в 27 км от Кургана, добраться до него проще всего на машине. Из Кургана велолюбители иногда добираются на велосипедах. Здесь проводят семейные и школьные экскурсии, также они будут интересны любителям эко-туризма.