Кто хочет снести Ельцин-Центр в Екатеринбурге

Как самая скандальная площадка стала центром притяжения для горожан и туристов

В Ельцин-Центр перебрались большие городские фестивали фестивали Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Популярность Ельцин Центра в Екатеринбурге до сих пор связывают с личностью первого президента России Бориса Ельцина. Потому негативно оценивающие его работу граждане со всей России регулярно призывают снести центр и отдать землю под больницу или храм. Однако парадокс в том, что для горожан Ельцин-Центр интересен по другим причинам, совершенно не связанным с личностью Бориса Николаевича. Об этом — в материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.

За 5 лет, что центр существует в городе, сюда перебрались большие городские фестивали фестивали «Кинопроба» и «Старый Новый Рок», и «Beat Film Festival», появились собственные масштабные события «Слова и музыка Свободы» и фестиваль видеоарта «Pixel Fest» для которого сложно найти локацию лучше, чем медиафасад здания. Абсолютно серьезно считать, что в Ельцин Центре занимаются политической пропагандой, могут только те, кто здесь никогда не был.

Самые популярные в городе лекции проходят здесь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Открытый лекторий

В Ельцин Центре расцветала культура открытых лекториев Екатеринбурга. Сюда приезжали кинокритик Антон Долин, социолог Виктор Вахштайн, научный журналист Ася Казанцева. До сих пор площадок с постоянными и бесплатными образовательными программами в городе не так много. По масштабу лекториев конкуренцию может выдержать только Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (до сих пор более известный, как ГЦСИ), продюсерский центр «Лад», который занимается организацией «Ural Music Night» и открывшийся в 2019 году «Синара-Центр».

Место встреч

Назвать средний возраст посетителей центра сложно. Дина Сорокина, директор Музея им. первого президента России Б.Н. Ельцина, утверждает, что Ельцин Центр — это место встреч: «К нам, действительно, очень часто приходят семьи, бабушки и дедушки со своими внуками или просто молодые люди, дети, подростки на наши программы. И, что очень важно — это тот межпоколенческий диалог, который возникает».

Кино, музыка, искусство

По культурному наполнению Ельцин Центр соревнуется с городской филармонией, джазовыми клубами, кинотеатрами и галереями. Кинокомпания A-ONE Films проводит в кинозале центра премьеры фильмов на языке оригинала, здесь также проходит несколько кинофестивалей. Арт-директор галереи Илья Шипиловских — в прошлом один из лучших кураторов ГЦСИ — организует концептуальные выставки, которые выдерживают конкуренцию с самим ГЦСИ, «Главным проспектом» и «Синара Art Gallery». Музыкальная составляющая — от классики до рок-музыки — подобрана на любой вкус.

История про людей

Музей им. первого президента России Б.Н., по словам Дины Сорокиной, не завязан на личности экс-президента, он отражает историю страны, которая касается каждого: «Здесь мы стараемся восстановить эту огромную мозаику исторической картины — не только 90-х, но и истории нашей страны в 20 веке». Первый этаж музея — посвящен истории страны, которая предшествовала 90-м, а второй этаж «Семь дней, которые изменили Россию» — про свободу, независимость и протест, и посетители музея вольны интерпретировать ее по-своему и выделять то, что важно именно им.