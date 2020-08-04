Кто забыл самолет на курганском аэродроме

Видеоэкскурсия по авиамузею

Кроме самолетов в музее еще более 200 экспонатов: документы, фотографии, награды, знаки отличия и форменная одежда Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Авиамузей возле аэропорта Курган — единственный на территории Урала и Сибири. Гражданские и военные самолеты попали сюда по разным причинам. Например, один из них просто оставили на территории аэропорта. Об истории экспонатов для проекта URA.RU #ЯсУрала рассказал директор музея Геннадий Секисов.

До 90-х годов в области работало Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, где готовили политработников для авиации. В 1992 году его переформировали в летное училище, а уже в 1994 году закрыли. Военные самолеты, которые числились за училищем — списали, и они стали основой Авиамузея при Курганском аэропорте.

Самолет АН-2 попал в музей не самым обычным образом — его просто забыла авиакомпания: «АН-2 — это самолет пермской авиакомпании, он прилетел в Курган и в это время начались проблемы в компани, то ли обанкротились, то ли еще что-то. А самолет так тут и остался», — поделился директор музея.

Модель АН-24 — это самолет Курганского авиаотряда. Он испытывал взлетные полосы, а после списания попал сюда. Вертолет МИ-2 передал в фонд музея местный ДОСААФ. А модель ИЛ-14 случайно нашли на территории детского лагеря «Космос»:

«Его увидели летчики, — рассказывает Геннадий Секисов — Он был списан, по документам принадлежал штабу командования Уральского округа, это бывший военный порт. Ну и, видимо, когда его списали, решили отдать в детский лагерь, чтобы он не пропадал. За то время, пока самолет стоял, дети очень сильно его убили. Представляете, столько детей и тут такой самолет, конечно они все разом начинают на него лезть: на крылья, в салон и так далее. Да и это было небезопасно, поэтому его отдали музею».

Всего на площадке под открытым небом размещено 14 экспонатов, хотя до недавнего времени их было 15. Геннадий Игоревич рассказал, что ЯК-52 забрала с территории музея авиакомпания «Сибия»: «Произошел какой-то инцидент тоже с ЯК-52, только в другом регионе. То ли его угнали, то ли просто совершили незарегистрированный полет и это привело к проверкам транспортной прокуратуры. Проверяли все организации, в которых такие самолеты есть и „Сибия“ за рали его к себе на аэродром, потому что самолет числился по документам у них. Когда история закончилась, обратно в музей его так и не вернули».

Кроме самолетов в музее еще более 200 экспонатов: документы, фотографии, награды, знаки отличия и форменная одежда авиаторов. В салоне ИЛ-14Т размещается экспозиция «Летное обмундирование и снаряжение экипажей ВВС 1930-х — 2000 гг». Авиамузей работает весь год, но основной сезон на площадке под открытым небом начинается в апреле—мае и заканчивается осенью. Здесь бывает до 8 000 посетителей в год, и именно туристам посещать музей комфортнее всего, ведь он находится всего в 200 метрах от здания аэропорта.