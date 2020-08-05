Где в России обучают лучших в мире балерин

Почему в Пермское хореографическое училище едут люди из-за границы

Практически все выпускники училища работают по специальности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Если ребенок любит балет, а родители хотят, чтобы профессия ребенка была на 100% востребована, то можно задуматься о переезде в Пермь. Ведь именно выпускники местного хореографического училища нужны театрам всей России. Именно здесь сформировался свой уникальный стиль обучения, с помощью которого пермские педагоги готовят лучших балерин страны. Как это происходит в материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.

Из-за коронавируса обучение пришлось скорректировать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Специальность с гарантированным трудоустройством — если очень грубо, то, пожалуй, именно так можно назвать то, что дают своим ученикам в Пермском хореографическом училище. Ведь перед совсем юными выпускниками, которым нет и двадцати, уже открыты двери ведущих театров России. Одновременное поступление предложений сразу от пяти работодателей — это норма, говорит бывшая выпускница 1996 года, а сейчас директор Пермского хореографического училища Дарья Соснина.

«Наши выпускники трудоустроены в лучшие театры Российской Федерации. Они танцуют, и в Большом театре, и в Мариинском, и в Екатеринбургском, и в Новосибирском, и я просто боюсь забыть какой-нибудь театр, если начну их все перечислять», — рассказывает URA.RU Соснина.

А ведь нередко поступают в училище дети без какой-либо дополнительной подготовки и начинают осваивать все буквально с нуля. Семь лет и 10 месяцев — нормативный срок обучения. И все это время с ребенком занимаются одни из лучших педагогов страны, которые получили свою квалификацию в Русской школе балета имени А.Я. Вагановой либо в Московской академии хореографии.

Именно поэтому в Пермь приезжают учиться дети со всей страны и даже из стран зарубежья. Если в московской и петербуржской школах преимущественно обучаются местные, то география учащихся у Пермского хореографического училища очень широкая. За свою 75-летнюю историю пермское училище выпустило почти две тысячи мастеров танца, а началось все во время Великой Отечественной войны.

Август 1941 года — эвакуация в Пермь Ленинградского Академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (сейчас — Мариинский театр оперы и балета). Вместе с театром в Пермь переезжает и Ленинградское хореографическое училище (сейчас — Академия русского балета им. А.Я. Вагановой). В 1942 году — набор детей в первый класс балетной школы. 7 февраля 1943 года — начало занятий. Лето 1944 года — театр и училище возвращаются в Ленинград, а пермские дети остаются без школы. 23 июня 1944 года — создается хореографическая студия при Молотовском театре оперы и балета, а 2 апреля 1945 года студию реорганизуют в хореографическое училище. 1947 новой балетной школе выделяют здание на ул. Коммунистической (сейчас — Петропавловской), 18, которое она занимает до сих пор.

За эти годы пермская балетная школа выработала свой собственный уникальный стиль. Первый художественный руководитель училища Екатерина Никодимовна Гейденрейх, будучи выпускницей императорского театрального училища, привнесла в балетную школу Перми питерский стиль. В 1973 году художественным руководителем Пермского хореографического училища стала Людмила Павловна Сахарова. За 30 с лишним лет она добавила пермскому училищу черты московской балетной школы.

В 2020 году преподавателям и воспитанникам училища из-за пандемии коронавируса пришлось кардинально изменить формат обучения. «Когда дети разъехались по домам, мы, как и все перешли на дистанционное образование. Пересмотрели планы, программу и адаптировали все под текущие условия. Старались максимально сохранить физическую форму детей, потому что это основа. Важно, чтобы наши обучающиеся двигались вперед», — говорит Соснина.

Пермская балетная школа выработала свой собственный уникальный стиль Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Директор училища признается, что из-за карантина на пути к прогрессу и вершинам мастерства всем вынужденно пришлось сделать шаг назад. Говорит, что на восстановление и возвращение к прежней форме уйдет никак не меньше месяца, а для того, чтобы сделать очередной рывок вперед — еще больше. Ведь современные технологии, какими бы совершенными они ни были, никогда не заменят живого контакта. Теорию и элементарные, базовые движения еще как-то можно отработать в дистанционном формате. А как быть с парными элементами, как отработать на маленькой домашней кухне элементы поддержки и другие сложные трюки. Во-первых, это просто опасно, а во-вторых — практически невозможно.

Стоит отметить, что из-за пандемии на осень перенесли многие конкурсы и, если позволит эпидемиологическая обстановка, то уже в октябре ученики Пермского хореографического училища вновь смогут продемонстрировать России и всему миру свое мастерство.