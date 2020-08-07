Тайна пермского звериного стиля

Как человеколось и медведь в жертвенной позе прославили Прикамье на весь мир

В Пермском краеведческом музее хранятся предметы, выполненные в пермском зверином стиле Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

XIX век для Перми стал временем первых, что позволило увековечить название родной земли в мировой истории. В 1841 шотландский геолог Родерик Мурчисон выявляет на территории Пермской губернии новую тектоническую структуру, что позволило выделить Пермский геологический период. И почти тогда же близ села Кын находят первые предметы, выполненные в зверином стиле, которые позже назовут пермским.

Пермский звериный стиль назвали пермским в первой половине ХХ века, но активно использоваться это название стало лишь пятьдесят лет спустя. При этом кто-то до сих пор не оставляет попыток «украсть» у Перми ее звериный стиль, назвав его «сибирско-уральским» или «урало-сибирским культовым литьем».

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В этом споре у пермяков есть один очень веский аргумент — знаменитая бляха «медведь в жертвенной позе». Подобных находок в мире всего шесть и пять из них найдены на территории Прикамья, близ села Кын (три из них хранятся в Эрмитаже). Там сейчас установлен памятник «Начало Пермского края» в виде увеличенной бляхи с медведем. Это самый узнаваемый образ пермского звериного стиля и этот же образ стал символом региона.

Вероятно, на пермской земле подобных находок было гораздо больше, но общественность о них просто не узнала. Причина в том, что первые предметы пермского звериного стиля находили крестьяне случайно — при распашке полей и во время паводков. Такие находки нередко вызывали страх и от них старались избавиться, связывая их с чудью и чудскими богами.

Специалисты относят находки к периоду, который начался где-то в VII веке до нашей эры и закончился ближе к XIV веку этого тысячелетия. Пермский историк Рузалия Новикова в беседе с URA.RU говорит, что этим стоит гордиться. Хотя бы потому, что это все свидетельствует о том, что на территории Прикамья уже тогда была достаточно высокоразвитая цивилизация, со своей культурой и своими обычаями.

Медведь в жертвенной позе Скрин из видео

«Когда говоришь про Венецию, то представляешь каналы, когда говоришь про Нью-Йорк, то в голове появляются образы небоскребов, а когда говоришь про Пермь, то, вероятно, должны появляться образы пермского звериного стиля. Я считаю, что мы этим должны гордиться, это нас идентифицирует», — добавляет Новикова.

Одним из самых интересных образов в предметах пермского звериного стиля является человеколось или образ человека с птичьим клювом и головой лося. Подобное изображение можно найти лишь в предметах, обнаруженных на территории Прикамья и республики Коми. У многих человеколосей, которые вероятно были личными оберегами, ноги изображены в виде раздвоенных копыт. Христианство относит подобных существ к нечисти (чертям), а у других культур схожие персонажи назывались фавнами, сатирами или лешими.

Скрин из видео

На предметах пермского звериного стиля можно встретить медведей, оленей, лосей, коней, различных пушных зверей, хищных и водоплавающих птиц, насекомых, змей, ящеров, а также смесь этих образов, в том числе с человеческим. Существуют целые космогонические композиции, состоящие из трех ярусов. Верхний — небесный, с изображением головы лосей и птиц, средний — земной, где присутствуют люди и животные, а также нижний — с ящером, который наполовину находится в людском мире, а двумя лапами находится в подземном, невидимом мире.

Единой технологии изготовления бронзовых изделий не было. Какие-то предметы процарапывали, где-то наносили гравировку, применяли одностороннее, двустороннее, плоское и объемное литье, а также некоторые элементы рисунка просто наплавляли на отдельные части основы. Причем, многие предметы находили практическое применение и использовались в качестве застежек, пряжек, браслетов, ложек и различных орудий труда.

Чтобы сегодня познакомиться с образами пермского звериного стиля вовсе не обязательно отправляться в Эрмитаж или Пермский краеведческий музей. Отрезок улицы Ленина от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева — это как раз то место, где неоднократно встречаются древние образы.