Как обрели и потеряли главную уральскую святыню

К знаменитой чудотворной иконе едут паломники, хотя она полностью сгорела

Храм, в котором хранилась чудотворная икона, полностью сгорел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Летом 2019 года в пожаре сгорела главная святыня Чимеевского мужского монастыря — Казанская икона Божией матери. Прихожане рассказывают о чудесах, связанных с ней, и называют икону чудотворной. Само ее появление в поселке считается чудом, а сегодня, даже после пожара, к православной святыне продолжают приезжать тысячи паломников. Подробности — в материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.

К чудотворной иконе всегда стояли толпа паломников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Игумен Варнава, настоятель Чимеевского монастыря рассказывает, что Казанскуюю икону Божьей Матери нашли в реке: «Икону обрели чудесным образом. Она плыла против течения по реке рядом с храмом. Люди заметили, вытащили ее. В последствии она была поставлена в храме, и стали происходить разного рода чудеса. Когда люди приходили, молились перед иконой, то получали всевозможную помощь и исцеления. Она приобрела известность именно как чудотворная».

В 1770 году в документах упоминается пожар, в котором сгорел до основания первый деревянный храм. Сгорело все здание, в том числе иконостас, но на пепелище нашли уцелевшую икону Божьей Матери. Она потемнела от копоти, но в целом не пострадала. Эти события считаются вторым чудесным обретением иконы.

В 2002 году на месте старого храма появился Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. В честь чудотворной иконы на его территории возвели храм «Неупиваемая чаша», но хранилась она в Казанском храме, где в 2019 году случился ещё один пожар, и в этот раз икона не уцелела. Прихожане сразу начали сбор средств на восстановление храма, а с иконы Божьей Матери сделали список, который в том же году замироточил.

Казанская икона Божией матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Мироточение икон известно с древности. На них появляется некое благоухающее масло, люди часто используют его для исцелений, и состав этого масла часто определить невозможно» — объясняет отец Варнава. О чудесных свойствах иконы рассказывают и сами прихожане. В Чимеевский монастырь съезжаются паломники с разных концов страны, чтобы получить помощь.

«Например, недавно мне звонят из далекого северного города и спрашивают, можно ли приехать покрестить ребенка, — рассказывает настоятель монастыря. — Я поинтересовался, почему именно у нас в монастыре, ведь церковное таинство можно провести где-нибудь поближе, оно будет действительно в любом православном храме.

Храм сгорел до снования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На это мне ответили, что в семье долго не было детей, но они приехали и помолились перед иконой Божьей Матери, и после этого у них появился ребенок. А так, конечно, приезжают с разными проблемами. Допустим, какая-то тяжесть у людей на сердце бывает, что-то их гнетет. Они приезжают и получают здесь помощь, внутреннее спокойствие и душевный мир».

Добраться до Чимеево можно только на машине или с паломническими турами на автобусе. Монастырь находится почти в 100 км от Кургана, но это не останавливает паломников, которые каждый день приезжают сюда лично увидеть чудотворную икону. К тому же, по словам настоятеля монастыря, к концу 2020 года уже закончится восстановление Казанского храма, который тоже сможет принимать прихожан.