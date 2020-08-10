Почему тюменскую набережную строили 14 лет

И не закончили до сих пор

Четырехуровневая набережная — настоящая гордость тюменцев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Если бы жителям или гостям Тюмени предложили выбрать одно знаковое место города, большинство людей, несомненно, назвали бы набережную реки Туры — уникальную и единственную в России. Мост Влюбленных, расположенный в центре набережной, стал символом областной столицы, тем более, что даже визуально он похож на корабль с высокой мачтой и напоминает ладью на гербе города.

Набережная Туры в Тюмени — объект отнюдь не местечковый, а уникальный и выдающийся даже в масштабах страны. Набережная имеет четыре уровня и построена по оригинальному проекту, учитывающему сложный рельеф правого берега с перепадом высот в 22 метра и регулярно повторяющееся повышение уровня воды в реке примерно на четыре метра. Каждый год во время весеннего половодья нижние уровни набережной затапливаются, но уже к июню, когда уровень воды в реке снижается, все уровни набережной становятся доступными для прогулок.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Длина набережной на сегодняшний день составляет чуть больше 3 километров. Строительство набережной в Тюмени началось в 2005 году и сначала была построена центральная часть протяженностью 1,7 километра. После 2012 года строители продолжали строительство других очередей набережной с двух сторон — со стороны Свято-Троицкого собора и со стороны Масловского взвоза. В 2017 году была первая часть была увеличена на 900 метров, в 2019 году вторая — примерно на 500 метров.

Качество материалов, использовавшихся для строительства набережной, полностью соответствует званию столицы нефти и газа страны — плиты в центральной части гранитные и строители явно не экономили на отделочных материалах. На набережной размещены множество памятников и барельефов, сохранены многие исторические здания, по которым можно изучать историю древнего купеческого города, который 27 июля 2020 года отметит 434 года со времени основания.

Жизнь набережной Туры — оживленная и насыщенная событиями в любое время дня и в любое время года. Рано утром здесь занимаются любители бега, уличной гимнастики и скандинавской ходьбы, днем на набережную выходят родители с детьми и влюбленные пары, а вечером в хорошую погоду здесь проходят массовые гуляния. Летом горожане и гости города плавают вдоль набережной на теплоходах по реке, катаются на роликах и электросамокатах, просто сидят у фонтанов и наслаждаются восходами и закатами, зимой — катаются на коньках, лепят снеговиков и просто гуляют.

Весной этого года работы по созданию набережной начались на левом берегу Туры — к 2021 году планируется выполнить обустройство детской зоны, спортивной площадки, велодорожек, кафе и пункта велопроката.

Длина благоустраиваемого участка набережной на другом берегу составит около 900 метров, но авторы проекта сразу предупредили, что строительство набережной также будет продолжено в дальнейшем.

Совсем рядом — сквер Сибирских кошек, который очень нравится туристам. По рассказам горожан, скульптор не смог передать авторские монументы властям Челябинска, но местные власти пошли ему на встречу и, кажется, не прогадали — кошки поселились в Сибири. Обоснование размещения монументов такое — по легенде, в годы войны сибирских кошек отправили в блокадный Ленинград, чтобы те спасли город от полчища крыс.

Набережная Туры давно и незаметно стала любимой горожанами и гостями города — сначала из-за моста Влюбленных, затем — из-за фонтанов и цветов, уличных кафе и источающих аромат лета зеленых кустарников. Сейчас можно с полным правом сказать слова, которые любят повторять экскурсоводы, — если вы не побывали на набережной, значит вы не были в Тюмени.