Мистический театр в Перми

Необычные постановки театра «У Моста», известного на всю России

Актеры театра могут репетировать где угодно, даже на вокзале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Знакомство с пермским театром «У Моста», пожалуй, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Он либо нравится, либо не нравится, но эмоции в любом случае вызывает неподдельные. В своих постановках он не похож на другие, его невозможно сравнивать с иными театрами Прикамья. Есть в Перми театр оперы и балета, есть «Театр-Театр», есть ТЮЗ, а есть театр «У Моста». Его принято считать первым мистическим театром в мире и именно он стал еще одним брендом региона, которым несомненно гордятся пермяки.

Театр с полным погружением. Пожалуй, первое впечатление, которое вызывает театр — это ощущение сопричастности, того, что ты не просто зритель, а полноценный участник действия, разворачивающего на сцене. А если не участник, то, как минимум не сторонний наблюдатель, а приглашенный гость и все происходящее вертится вокруг тебя. Ты не видишь игру актеров, ты видишь человеческую историю, которая творится здесь и сейчас. Ведь для актеров театра нет сцены и нет зрителя, которые существуют отдельно. Они погружены в происходящее и подстраиваются под то, что их окружает, наполняя пространство жизнью и смыслами.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

И пандемия коронавируса, которая разыгралась по всему миру, лишь подтвердила это в очередной раз — актеры смогли перестроиться, репетиции репертуарных и новых спектаклей стали проходить в Skype. «Театр „У Моста“ всегда славился тем, что его актеры могут репетировать везде: на вокзале, в поезде, в гостинице. Ситуация с онлайн-репетициями показала, что мы можем эффективно работать и в виртуальном пространстве», — рассказал URA.RU основатель театра, Заслуженный артист и Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат национальной премии Чехии, правительства РФ, Строгановской премии и дважды лауреат краевой премии в сфере культуры Сергей Федотов.

Более того, отмечает он, ситуация позволила развить актерам новые профессиональные качества. В результате применения Федотовым своего универсального метода работы с актерами (он ведет работу с актерами и проводит на фестивалях семинары и тренинги актерского мастерства по системе Михаила Чехова), театру в период пандемии удалось подготовить и выпустить сразу три новых спектакля. Это российская премьера пьесы ирландского писателя Джона Б. Кина «Поле», драма «Мещане» по пьесе Максима Горького и советская комедия «Энергичные люди» по повести Василия Шукшина.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня театр «У Моста» известен без сомнения всем пермякам и многим зрителям за его пределами. За свою историю театр принял участие в 191 фестивале и совершил более 250 гастрольных поездок, в том числе за рубеж. Авторский театр Федотова является единственным в мире театром, который поставил восемь пьес ирландского кинорежиссера и драматурга Мартина МакДонаха. Уже прошло три международных фестиваля его имени (в 2014, 2016 и 2018 годах), организованных театром. В этом году с 1 по 7 октября планируется провести уже четвертый.

«Когда меня спрашивают, почему Пермский театр „У Моста“ называют одним из брендов Пермского края, то я предлагаю представить, сколько человек в мире узнали про наш город и регион, благодаря проведению международного фестиваля МакДонаха, гастрольным и фестивальным поездкам (10-12 раз за сезон), спектаклям нашего театра (мы играем в месяц 50-70 спектаклей)», — рассказал URA.RU Федотов. Он отмечает, что перед каждым выступлением он просит поднять руки тех зрителей в зале, которые приехали из-за границы или из других регионов России. «Почти всегда руки поднимают десятки зрителей», — говорит Федотов.

Сегодня театр «У Моста» является трижды лауреатом национальной премии «Золотая Маска», лауреат премии «Звезда Театра» в номинации «Лучший региональный театр России», обладатель 45 Гран-при зарубежных фестивалей и чемпион Индийской театральной Олимпиады. Постановок Федотова ждут зрители во всех уголках мира.

А ведь все началось относительно недавно — театр появился в Перми чуть более 31 года назад.В 1988 году Федотов заявил о себе яркими и нестандартными спектаклями. Свое название театр получил благодаря близости к Коммунальному мосту через Каму. Здание перешло театру в 1992 году и своими силами творческий коллектив отремонтировал его. Был возведен второй этаж, кабинеты, гримерки, третий зрительный зал и новое фойе. При этом нехватка помещений актуальна и по сей день.

Ожидается, что в ближайшее время театр «У Моста» переедет в новое здание — архитекторы совместно с театром ведут работу над проектом, которым предусмотрено три зала. Планируется, что театр переедет в один из цехов социокультурного пространства «Завод Шпагина».

«Мы надеемся, что в этот раз краевые власти выполнят свои обещания и у театра появятся дополнительные три зала, мастерские, гримерки, склады для декораций. Это необходимо для развития театра „У Моста“, который является одним из самих известных флагманов развития культуры Пермского края», — рассказал URA.RU Федотов.

Ведь театр сегодня — это не только театр, это гораздо больше. В этом году завершили обучение студенты мастерской Федотова актерского отделения Пермского института культуры. За последние четыре года они выпустили 11 спектаклей, приняли участие в 8 фестивалях и сыграли около 400 самостоятельных спектаклей. А занятия с будущими актерами проходят в стенах театра, который дает возможность играть в спектаклях уже с первого курса. И в этом году Федотов набирает новый курс на актерское отделение института культуры.

Также силами театра впервые на русский язык была переведена книга английского театрального критика Патрика Лонергана «Театр и фильмы Мартина МакДонаха», изданы книги «Мартин МакДонах. Мрачные комедии» и «Театр „У Моста“. Время мистики». А, возвращаясь к теме пандемии, стоит отметить еще одну фишку театра — коронавирус и режим самоизоляции вывели театр сеть и появился проект «Онлайн-Мост».

«Во время карантина театр организовал для зрителей онлайн-показы 29 спектаклей, 5 документальных фильмов, выпустил 20 серий онлайн-репетиций, провел 5 интерактивных конкурсов. Все эти онлайн-мероприятия собрали более 1,6 млн просмотров», — рассказал Федотов. Он говорит, что сейчас зрители и актеры уже с нетерпением ждут живых встреч уже в стенах театра.