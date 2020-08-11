Секреты ключевых заводов Челябинской области

Ядерное оружие, суперкомпьютеры и Иван Дулин

На ММК работают 18 тысяч человек Фото: Илья Московец © URA.RU

Во времена СССР закрытая от всего мира Челябинская область была была известна своей тяжелой индустрией. Во многом характер производства не изменился. Здесь все так же льют металл и делают оружие. Новое время открыло то, что раньше было страшным секретом, а еще позволило челябинцам проявить свои предпринимательские таланты. Для проекта #ЯсУрала мы выбрали пять характерных брендов Южного Урала начала XXI века.

ММК. 1700 Эйфелевых башен в год

В год здесь производят столько металла, что из него можно было бы сделать 1700 Эйфелевых башен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители многих городов Челябинской области уверены, что у них на один государственный праздник больше, чем в других регионах. И праздник этот — День металлурга, отмечаемый с размахом, включающий премии работникам градообразующих предприятий, народные гуляния, концерты и местами фейерверки. Самый грандиозный День металлурга проходит в Магнитогорске. Здесь находится самое крупное предприятие Южного Урала — Магнитогорский металлургический комбинат. Считается, что почти треть всех налоговых поступлений в бюджет Челябинской области дает именно он.

С момента принятия решения о строительстве металлургического комбината в Магнитогорске до дня первой выплавки чугуна прошло всего три года. Эта дата — 1 февраля 1932 года отмечается как день рождения ММК.

Каждый третий снаряд и броня половины танков Красной Армии в годы Великой Отечественной войны были произведены из магнитогорской стали. Говорят, если всю выплавленную за 85 лет сталь Магнитки представить в виде листа толщиной 0,5 мм, то им можно было бы покрыть территории Бельгии, Нидерландов, Австрии и Швейцарии вместе взятых. Половина автомобилей, выпускаемых сегодня в России, делается из продукции ММК.

На предприятии работает 18 тысяч человек. Текущая рыночная капитализация компании составляет 430 млрд рублей (с учетом последствий коронавируса). В год здесь выплавляется более 12,5 млн тонн стали. Из такого количества можно сделать примерно 1700 Эйфелевых башен.

В отличие от многих крупных компаний, работающих в России, штаб-квартира ММК остается там, где работает головное предприятие — в Магнитогорске. С 2014 по 2019 год губернатором Челябинской области был бывший директор ММК Борис Дубровский. За последние 20 лет на предприятии четыре раза встречали президентов России: трижды Путина и один раз Медведева.

ЧТПЗ. Родина «белой металлургии» и Ивана Дулина

Здесь работает крупнейший в Европе цех по выпуску труб большого диаметра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на то что Челябинский трубопрокатный завод — это классическое предприятие черной металлургии, здесь гордятся тем, что придумали «белую металлургию».

Ровно 10 лет назад на предприятии открыли крупнейший в Европе цех по выпуску труб большого диаметра «Высота 239» (239 — это высота в метрах над уровнем моря в точке, где расположен цех). Владимир Путин, побывав на открытии, сказал: «Такое ощущение, что попал то ли на театральную площадку, то ди в Диснейленд». Внешне здание цеха действительно похоже на выставочный павильон. А внутрь водят экскурсии.

На ЧТПЗ говорят, что «Высота 239» — это воплощение новой философии металлургического производства. Здесь собраны самые современные технологии для выпуска больших труб. Большинство работников имеют высшее образование. Работают в белых халатах. На экологию здесь разве что не молятся. Внутри цеха стоят пальмы в кадках, а на крыше сушильной камеры расположен японский сад камней.

Японская тема не случайна. Основной владелец компании Андрей Комаров — поклонник философии кайдзен. Ее первой на производстве внедрила компания «Тойота». Ее смысл — сделать труд творчеством. А еще Комаров давно дружит с Константином Райкиным.

Известный персонаж Иван Дулин из проекта «Наша Russia» («первый в мире фрезеровщик с нетрадиционной сексуальной ориентацией») работал на вымышленном «Челябинском труболитейном заводе», за которым угадывается именно ЧТПЗ.

Основной акционер «Группы ЧТПЗ» Андрей Комаров:

— Я пережил все стадии отношения к Дулину. Сначала мне это активно не нравилось. Я хотел, чтобы Дулин куда?то делся с экрана. Потом стал обращать внимание на то, как люди реагируют. У него есть свои поклонники. И мое мнение изменилось. И правда — что такого? ЧТПЗ настолько мощная компания, наши люди так много сделали для страны, что совершенно спокойно можно позволить, чтобы на ЧТПЗ работал один Дулин.

ВНИИФТ. Ядерное оружие, суперкомпьютеры и яйцесортировочные машины

Одно из крупнейших предприятий Челябинской области с выручкой более 18 млрд. рублей в год называется «институт». И там действительно занимаются наукой, в том числе теоретической. Полное название — «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина». Половина отечественного ядерного оружия сделано здесь.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впрочем, ВНИИФТ занимается и другими интересными вещами. Например, производит суперкомпьютеры, Центры обработки данных, системы контроля на объектах, требующих особого режима безопасности, лазеры для медицины и науки, разрабатывает математические модели сложных систем. А еще — внезапно! — продает яйцесортировочные машины собственной конструкции.

И все-таки, главное, для чего был создан ВНИИФТ, и чем он важен для страны — это современное ядерное оружие. Институт находится в закрытом городе Снежинске. На въезде — настоящий пограничный контроль. Это второй «атомный» город в Челябинской области, как и первый (Озерск, где находится химкомбинат «Маяк») был создан при прмямом участии Игоря Курчатова, отца советской атомной бомбы.

Во ВНИИФТе работали как над сверхмощными, так и над самыми миниатюрными ядерными зарядами. Специалисты из Снежинска создали первую советскую водородную бомбу. А потом вместе с коллегами из Сарова (Арзамас-16) изготовили самую мощную из когда-либо испытанных бомб — знаменитую «Кузькину мать» (в 3000 раз мощнее хиросимской). Именно здесь был разработан самый чистый ядерный заряд, предназначенный для мирных практик.

После падения Челябинского метеорита в 2013 году вновь встал вопрос о том, как можно защитить землян он астероидной опасности. А между тем за 22 года до этого группа ученых ВНИИТФ рассчитала эффективные способы воздействия ядерных взрывов на изменение траектории падающих на Землю небесных тел. Сегодня это единственный более или менее реальный способ защиты от угроз из космоса.

Кстати, Челябинский метеорит упал в 126 километрах от Снежинска.

«Ариант». Вера в русское вино

В бренде «Ариант» зашифрованы фамилии двух челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова. В период продуктового дефицита они открыли колбасный цех. Спустя 30 лет агрохолдинг «Ариант» стал самым крупным производителем мясной продукции на Урале. Причем у «Арианта» замкнутый цикл производства и все свое — сырье, поголовье свиней, мясокомбинат, магазины.

Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Но название «Ариант» носит еще и винный холдинг. В его составе: завод по розливу напитков в Челябинске, виноградники на Таманском полуострове (между Азовским и Черным морями), винодельня «Кубань-вино», питомник виноградных саженцев.

В 2015 году «Ариант» стал самым крупным производителем вина в России. Сейчас три завода винодельни «Кубань-вино» выпускают 59 млн бутылок в год. Производство вин находится под контролем технологов из Франции и Италии. Самые известные торговые марки: «Шато Тамань» (Chateau Tamagne) и «ARISTOV». Площадь собственных виноградников холдинга — 12 тысяч гектаров (примерно 70 процентов всех виноградников России). Продукция винного холдинга экспортируется в Казахстан, Украину, Китай, Гонконг, Японию, Бразилию, Норвегию, Турцию, Малайзию, Беларусь и даже во вполне винодельческие Испанию и Германию.

И ведь речь идет не о главном русском напитке, а тихих и игристых винах, в том числе эстетских сортов. Как такое возможно в России — загадка!

«Красное и белое». Джентльменский набор в соседнем подъезде

Сеть алкомаркетов «Красное и белое» в последнем рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России» заняла сенсационное 29 место. Обогнав, между прочим, «Дикси», ЧТПЗ, Яндекс, Тинькофф Банк и другие монстров отечественного рынка. Выручка «КиБ» в 2018 году составила 301 млрд. рублей. На 1 января 2019 года сеть насчитывала 7347 магазинов практически по всей стране.

Впрочем, все вышесказанное не отменяет очевидного бизнес-таланта у создателя «КиБ». Первый свой магазин он открыл в Копейске (небольшой город рядом с Челябинском) в 2006 году. И сразу решил, что надо строить сеть. Когда другие ритейлеры пользовались своим преимущественным положением и диктовали поставщикам условия, Студенников максимально с ними сотрудничал.

Ходили слухи, что в «КиБ» продают поддельный алкоголь. Большая проверка силовиков в конце 2018 года не выявила ни налоговых нарушений, ни контрафакта. Вскоре стало известно о слиянии сети «КиБ» с федеральными компаниями «Дикси» и «Бристоль». Студенников в общем бизнесе имеет теперь только 49 процентов акций, но «красно-белые» магазинчики все так же поднимают настроение россиянам.