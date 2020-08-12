Как Пермь стала российской столицей робототехники

Студенческий стартап прославился на весь мир

С роботом здоровались за руку многие известные люди Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Верится с трудом, но Пермь можно с уверенностью назвать российской столицей робототехники. Именно здесь выпускают больше всего сервисных роботов и именно здесь пишут специальные программы для промышленных роботов. А ведь еще меньше десяти лет назад о пермских роботах никто не слышал — их не было вовсе. Буквально за шесть лет студенческий стартап превратился в мощную производственную команду, о которой знают теперь не только в России.

Компания произвела уже сотни роботов, которые работают в 39 странах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Это сегодня годовой оборот пермской компании «Промобот» составляет около трех миллионов долларов (210 миллионов рублей). А ведь еще шесть лет назад три молодых пермяка (Олег Кивокурцев, Игорь Еремеев и Максим Утев) собирали в гараже своего первого робота-снегоуборщика из запчастей, купленных на «Авито» и металлорынке за 150-200 рублей.

Инженеры сняли ролик про робота и выложили на YouTube. Разработка пермских ребят заинтересовала покупателя из Чехии, который отдал за него три тысячи долларов. Их первой серьезной инвестицией стали вложения бизнес-ангела Алексея Южакова, с которыми они познакомились чуть позже. Он дал ребятам 300 тысяч рублей (около 10 тысяч долларов по старому курсу) и именно благодаря этим средствам молодые пермяки смогли сделать прототип своего первого сервисного робота. Шесть лет и оборот в долларах увеличился в 300 раз, а в рублях — в 700 раз.

Сегодня компания произвела уже сотни роботов, которые работают в 39 странах, а штат компании превысил сто человек. С «Промоботом» здоровался президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев, а Олег Кивокурцев в 24 года попадает в список 30 самых ярких деятелей Европы моложе 30 лет в категории «промышленность» по версии европейского журнала Forbes.

«Когда мы начинали, то смотрели различные сферы и поняли, что робототехника — это то направление, которое в ближайшие 10-20-30 лет будет развиваться. Как в нулевые активно развивались интернет-компании, как 90-е — производители мобильных телефонов, так и в начале десятых годов стали активно развиваться стратапы в сфере робототехники», — говорит URA.RU Кивокурцев.

По мнению сооснователя компании, «Промобот» получил развитие именно благодаря тому, что все началось как раз в Перми. «Пермь — исторически промышленный город. Роботы — это в первую очередь производство, а в Перми как раз есть благоприятные условия для создания цепи поставщиков», — рассказывает Кивокурцев. Он говорит, что аналогичные стартапы зарождались и в других городах, например, в Москве, но из-за того, что производители комплектующих находились далеко друг от друга и трудно было выстроить логистику, все затухало.

«Или, например, в Казани есть огромная проблема с заказом токарных деталей. А у нас на „Авито“ заходишь и видишь массу объявлений. Только и успевай чертежи кидать — все сделают», — приводит пример Кивокурцев. Он добавляет, что в Перми на той же площадке Мориона сразу несколько производств выпускают контактные печатные платы, а количество производителей металлический изделий, токарные цеха, фрезерные цеха и цеха лазерного производства и не сосчитать.

Мастерская, здесь создаются роботы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

А еще в Перми есть много высококлассных специалистов, разбирающихся в программировании, электронике и конструировании. В Пермском национальном исследовательском политехническом университете есть программа онлайн-магистратуры по робототехнике, аналогов которой нет в стране. Есть на специальности по сервисной робототехнике даже бюджетные места, часть из которых до сих пор свободны, а учиться на роботах от «Промобота» можно из любой точки земного шара.

Тем более, что о «Промоботе» знают как раз во многих точках земного шара. Он даже оказался одним из главных героев американских новостей. В январе 2019 года во время выставки в Лас-Вегасе пермского робота сбил беспилотный автомобиль Tesla Model S. Официальная версия — инженеры завозили роботов в павильон, а один из них отклонился от маршрута и выехал на парковку, где попал под колеса «автомобиля Илона Маска».

Что-то подобное было и в Перми. Летом 2016 года пермский робот во время тестирования системы навигации сбежал с полигона, выехал на дорогу и парализовал движение в городе. Официальная версия — инженер настроил автономный режим, но не закрыл дверь ангара. Специалист тогда получил за это штраф от правоохранителей.

Неофициальная версия произошедших случаев — PR-кампании от «Промобота». Многие говорили, что таким образом ребята просто хотят привлечь к своему проекту больше внимания. И им это несомненно удалось, даже если все было сделано не специально.

Олег Кивокурцев, который сейчас занимает в компании должность директора по развитию, говорит, что многие талантливые инженеры погружаются в разработку крутых проектов, но не думают о том, как будут продвигать его на рынке. И из-за этого через какое-то время идея угасает. «Надо в первую очередь понимать, чем продукт будет полезен для рынка. Надо думать, как его продать. Любые действия должны приводить к продаже», — рассказывает Кивокурцев.

Именно так в этом году в период пандемии появилась новая разработка пермских ребят. Изначально сервисные роботы от «Промобота» использовались в качестве администраторов и консультантов в местах массового скопления людей (торговые и бизнес-центры, администрации, многофункциональные центры, музеи). Поэтому с появлением в нашей жизни коронавируса и запретом на все массовой спрос на роботов значительно сократился. Если раньше компания продавала по 20-30 роботов в месяц, то весной эти цифры упали до 3-5. Команде пермских разработчиков пришлось срочно перестраиваться и придумывать новые решения.

«Буквально за две недели мы создали новую производственную линию. Мы начали выпускать роботизированный комплекс по измерению температуры людей. И этот продукт оказался очень успешным. Польза была очевидна», — рассказывает Кивокурцев. По его словам, сейчас в общей сложности изготовлено больше 300 таких комплексов, которые используются в семи государствах. Отмечается, что сейчас в России, с отменой режима самоизоляции, спрос на них упал, но зарубежные клиенты все еще покупают пермских роботов. В любом случае, компании удалось выйти на тот оборот, который был запланирован в начале года.

Параллельно пермяки работают еще над одним роботом — человекоподобным. Один из них с женским лицом уже принимает клиентов в пермском многофункциональном центре «Мои документы». Разработчики полагают, что в условиях изменившегося из-за коронавируса мира будет повышен спрос на подобные устройства, исключающие прямой контакт с человеком. Вообще же, убежден Кивокурцев, человечество по-настоящему осознает свою потребность в роботах уже в ближайшие пять лет. И тогда для людей взаимодействие с человекоподобными или сервисными роботами станет таким же привычным, как ежедневное использование мобильного телефона.