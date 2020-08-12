Где отдохнуть, не выезжая из Тюменской области

Горячие источники, жемчужина Сибири и другие достопримечательности

Виды Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пандемия и последовавший за ней экономический кризис скорректировали планы на отдых всем россиянам. Но на самом деле в родных регионах есть множество мест, посетить которые можно, не уезжая далеко от дома. В Тюменской области, к примеру, есть горячие источники, ничем не уступающие заграничным собратьям. Что еще можно увидеть в регионе — я материале URA.RU для проекта #ЯсУрала.

Как рассказал краевед Владимир Полищук, который иногда проводит экскурсии для туристов, выбор маршрута зависит от вида транспорта, но часто именно пешеходная экскурсия становится предпочтительной для первого знакомства с сибирским городом, который называют столицей нефти и газа.

Тюменский вокзал Фото: Денис Моргунов © URA.RU

— Знакомство с Тюменью гостям, прибывшим на поезде, удобно начинать от здания железнодорожного вокзала, — считает Владимир Полищук. — Туристы могут пройти пешком по улице Первомайской до улицы Республики, затем повернуть налево и дойти до Свято-Троицкого собора. На этом пути отдыхающие увидят огромное количество памятников и старинных зданий, каждое из которых дышит историей.

Начиная от памятника «Молодым созидателям земли Тюменской» продолжая сделанным из рельсов военной поры монументой, посвященном железнодорожникам фронта и тыла у дворца культуры «Железнодорожник».

А потом можно зайти в кафе, которые есть на Первомайской, пройти по площади Солнца и заглянуть в литературно-краеведческий центр и музей Крапивина, где можно купить книги и сувениры, и при желании прогуляться по Цветному бульвару. По улице Республики встречается так называемая золотая линия — желтая полоса на асфальте по проложенному туристическому маршруту, которая ведет туристов по наиболее значимым памятникам деревянного зодчества по улицам Республики и Дзержинского. Люди, которые хотят ознакомиться с купеческой Тюменью, могут пройти по этому маршруту.

Успенско-Никольская церковь в Ялуторовске Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Планируется, что через два года эта улица станет пешеходной и можно будет вернуться и посмотреть на Сибирский квартал. Но генеральный маршрут по Тюмени — по улице Республики до мужского монастыря. Почему именно до монастыря? Монастырь — старейший комплекс каменных зданий, сохранившийся в Тюмени. Когда в Тюмень приезжал Распутин, он часто останавливался на ночлег в Свято-Троицком монастыре, потому что настоятели были его друзьями. Когда в армию забирали его сына, Григорий Ефимович останавливался в храме с женой. К тому же, он часто путешествовал из Санкт-Петербурга в Покровское и из Покровского в Санкт-Петербург.

— Прошло сто лет со дня гибели Григория Распутина, а поток литературы, статей и информации о нем не становится меньше, — рассказал Владимир Полищук. — Как сейчас говорят, это постоянный ньюсмейкер и если говоришь о нем, народ готов прямо с вокзала пешком идти к Свято-Троицкому монастырю, где ночевал друг царской семьи и где он молился.

У корпуса бывшей Архитектурно-строительной академии, которая расположена на высоком холме, туристы смогут сделать красивейшие снимки. Фотографии можно делать с середины моста Влюбленных, меняя виды за спиной — и на академию, и на монастырь. Эти объекты, включая Мост влюбленных, являются визитными карточками Тюмени.

Гости, которые приехали в Тюмень без машины, во второй половине дня могут посетить один из более 14 горячих источников, которые чаще всего находятся за городом. Но есть несколько, до которых можно доехать на городских автобусах — Источник в поселке Яр, база «Волна» на Мысу и недавно открытый источник на крыше аквапарка «ЛетоЛето».

— Первое, что должны сделать гости в Тюмени — искупаться в горячем источнике, — считает краевед. — Если турист не побывал на местных горячих источниках — значит, он и не был в Тюменской области. На пути в Тобольск гости могут посетить горячий источник в селе Дубровное. Сделать остановку, искупаться и дальше следовать до древнего города, который называют жемчужиной Сибири.

Гостям, которые приехали на автомобиле, обязательно следует посетить село Покровское и Абалак, которые находятся на пути к древней столице Сибири, и, конечно, Тобольск. В Покровском, которое известно во всем мире как родина Григория Распутина, работают два кафе, гостиница и два частных музея. Обычно краеведы рекомендуют туристам посетить музей истории царской семьи, который открылся рядом с трактом несколько лет назад. Это филиал московского музея царской семьи, поэтому в музее представлены подлинные исторические вещи и документы. К тому же, он работает строго по расписанию.

Тобольский кремль Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольске туристам советуют совершить экскурсию по Тобольскому Кремлю. Если нет желания тратиться на экскурсовода, можно загрузить аудиогид, созданный пермским краеведом и издателем Ильдаром Маматовым, и гулять по комплексу в наушниках. Кстати, второй аудиогид этого же автора как раз посвящен маршруту из Тюмени в Толбольск.

Обычно прогулка по Тобольскому Кремлю занимает не меньше 2-3 часов. Если есть время, в древней столице Сибири следует посетить сад Ермака, созданный местным меценатом и подвижником, председателем Фонда возрождения Тобольска Аркадием Елфимовым. Это красивейший ботанический сад, расположенный на крутом берегу Иртыша. На автомобиле можно проехать 5 километров и посетить Иоанно-Введенский женский монстырь, где находится бесподобная фарфоровая мастерская.

В качестве возможной альтернативы Тобольску в случае, если туристы там уже бывали, можно рассматривать посещение Ялуторовска. В этом старинном городе можно посетить музей декабристов и древний острог, погулять по старинной площади и тихим улицам, полюбоваться на Сретенский собор и Успенско-Никольскую церковь.

Любители рыбалки могут отправиться на побережья руки Туры. Лучшая рыбалка на ее нижнем участке — от границы Свердловской и Тюменской областей и до устья. Здесь можно поймать плотву, окуня, судака, щуку, а также леща. Очень много ерша и уклейки, часто попадается елец.