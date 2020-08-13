Как химик Менделеев чемоданы делал

Мифы и легенды об ученом, прославившем Урал

Открытия Дмитрия Менделеева изменили мир Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Если жителей Тюменской области попросить назвать самого известного земляка, то в двух из трех случаях назовут имя Дмитрия Менделеева. Действует привычная ассоциативная связь: русский поэт — Пушкин, прославленный земляк — Менделеев. Знаменитый на весь мир химик прославил древнюю столицу Сибири и за полтора столетия стал основанием для особой гордости жителей региона. С ним, как и с любой публичной личностью, связано много мифов и легенд, о них — в проекте #ЯсУрала.

Дмитрий Менделеев родился в Тобольске 27 января 1834 года. Будущий ученый рос и воспитывался в семье директора Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа Ивана Павловича. В семье Дмитрий был последним, семнадцатым ребенком. Причем, восемь детей умерли еще в младенчестве и троим из них родители даже не успели дать имен.

Таблица Менделеева Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Научная карьера Дмитрия Менделеева была блистательной. После окончания Тобольской классической гимназии будущий ученый поступил на отделение естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в Санкт-Петербурге и окончил его с золотой медалью. Работал учителем в Симферополе и Одессе и уже через год защитил диссертацию «на право чтения лекций», а в следующем году был утвержден в звании приват-доцента Императорского Санкт-Петербургского университета по кафедре химии.

— Первая лекция, которую мне пришлось слушать в университете, была лекция по химии, — вспоминал химик-органик Вячеслав Тищенко. — Менделеев не был оратором в обычном смысле слова. Про него кто-то сказал, что он говорит, точно камни ворочает, и это сравнение было, пожалуй, удачное. Интонация его голоса постоянно менялась: то он говорил на высоких теноровых нотах, то низким баритоном, то скороговоркой, точно мелкие камешки с горы катятся, то остановится, тянет, подыскивает для своей мысли образное выражение, и всегда подыщет такое, что в двух-трех словах ясно выразит то, что хотел сказать. Мы скоро привыкли к этому оригинальному способу изложения, который гармонировал с оригинальным обликом Менделеева и вместе с тем помогал усвоению того, что он говорил. За этим богатым содержанием не замечались шероховатости изложения. Аудитория Менделеева была переполнена, потому что его слушали студенты не только физико-математического, но и других факультетов.

Однажды его ученик стал свидетелем, как ученый пришел после обеда и неожиданно для себя задремал, а рано утром вскочил в готовности продолжать исследования. Это уже сказалось сильнейшее переутомление, считает автор.

Труд Менделеев ставил выше всего. Он не любил, когда его называли гением. «Какой там гений! Трудился всю жизнь, вот и стал гений».

«Не могу не остановиться на выдающейся черте характера Дмитрия Менделеева, делающей его дорогим и незабвенным для очень, очень многих и далеко не одних только химиков, — писал другой ученик Дмитрия Ивановича Гавриил Густавсон. — Это его всегдашняя готовность употребить свое влияние на помощь окружающим. В нем была так сильна эта готовность помочь, что он в очень многих случаях сам шел навстречу, не ожидая просьб».

Возможность реализовать научный потенциал Дмитрию Менделееву дала поездка в Европу. В 1859 году химик выехал в Гейдельбергский университет, чтобы провести исследования — рассмотреть тесную взаимосвязь химических и физических свойств веществ на основе изучения сил сцепления частиц во время экспериментов.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главным достижением ученого стало открытие периодической таблицы химических веществ, в которой они были расставлены по девятнадцати горизонтальным рядам и по шести вертикальным столбцам. работа над учебным пособием «Основы химии» позволила Дмитрию Менделееву задуматься над природой химических элементов. После размышлений 1 марта 1869 года он завершил работу над первым вариантом Периодической системы химических элементов, получившей тогда название «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве».

Один из самых устойчивых мифов о Дмитрии Менделееве заключается в том, что таблица ученому просто приснилась. Этот миф получил распространение благодаря геологу Александру Иностранцеву, который рассказывал студентам, что во сне химик четко увидел таблицу, в которой все химические элементы были расставлены по порядку. Сам Дмитрий Иванович эту историю опровергал: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово».

Интересно, что современники знают Дмитрия Менделеева чаще всего только как химика. Между тем, он написал 431 фундаментальную работу, из которых только 40 посвящены химии, зато 106 — физической химии, 99 — физике, 22 — географии, 99 — технике и промышленности, 36 — экономике и общественным вопросам, 29 — сельскому хозяйству, воспитанию.

Дмитрий Менделеев занимался исследованием силикатов, газов и растворов, а также изучением вопросов воздухоплавания, кораблестроения, метрологии. С изучением растворов связан другой миф — о «менделеевской водке». В 1865 году Дмитрий Иванович защитил докторскую диссертацию «Рассуждение о соединении спирта с водою». На самом деле в этой научной работе были заложены основы гидратной теории растворов и не было речи об оптимальных свойствах сорокаградусного напитка. В диссертации лишь указывалось на специфические свойства смеси из одной части спирта и трех частей воды.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Еще один забавный миф — о том, что Дмитрий Менделеев умел изготавливать чемоданы и торговал ими в Гостином дворе в Санкт-Петербурге. Эту легенду о великом ученом распустила исполнительница северных народных сказок и собирательница фольклора Ольга Озаровская, которая опубликовала воспоминания о Дмитрии Менделееве.

Последние 15 лет своей жизни знаменитый химик проработал в Главной палате мер и весов, где трудилась и Ольга Озаровская. Воспоминания о Дмитрии Менделееве у дамы были размытыми, так как она недолго работала в палате в молодости. В частности, Ольга Эрастовна рассказала, что Дмитрий Менделеев был на все руки мастер и умел изготавливать чемоданы. К тому же, он их не только делал, но еще и торговал ими в Гостином дворе. Этот факт признан биографами неправдоподобным, так как нигде, кроме как в книге сказочницы Озаровской, такой информации нет.

О вот сведения о родстве, пусть и дальнем, со сказочником Петром Ершовым и поэтом Александром Блоком — вовсе не вымысел, а самая что ни на есть правда. Петр Ершов с 1844 года служил инспектором Тобольской гимназии и был одним из учителей будущего ученого. По воле судьбы автор «Конька-Горбунка» и Дмитрий Менделеев в дальнейшем стали родственниками — Петр Ершов стал его тестем. В 1862 году Дмитрий Менделеев сочетался браком с уроженкой Тобольска Феозвой Лещевой, падчерицей автора «Конька-Горбунка». Супруга была старше его на 8 лет. В этом браке родились трое детей.

В течение жизни Дмитрий Иванович был женат дважды. В конце 1876 года 42-летний Дмитрий Менделеев познакомился и страстно влюбился в дочь донского казака из Урюпинска, 16-летнюю Анну Попову. Во втором браке у Дмитрия Менделеева родилось четверо детей. В дальнейшем Дмитрий Менделеев стал тестем русского поэта Александра Блока, женатого на его дочери Любови.

Но знаем и любим мы Дмитрия Менделеева не за это, а за открытия, которые он совершил в разных областях знаний. По масштабу личности и энциклопедическому уровню знаний величайшего ученого Дмитрия Менделеева можно поставить в один ряд с таким титаном человеческой мысли, как Леонардо Да Винчи. История открытий и научной деятельности Дмитрия Менделеева стала основанием для гордости не только жителей Тюменской области, но и всей России.