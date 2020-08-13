Самый культурный фестиваль Перми, вышедший за его пределы

Будущее «Дягилевского фестиваля»

Теодор Курентзис, худрук фестиваля с 2012 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В 2020 году из-за разразившейся пандемии «Дягилевский фестиваль» перенесли сначала с июня на август, а сейчас речь идет уже про ноябрь. Но при этом никто не сомневается — международный «Дягилевский фестиваль» в этом году все же состоится. Непременно с Пермским театром оперы и балеты и с маэстро Теодром Курентзисом, который с 2012 года является художественным руководителем фестиваля, именуемого зеркалом «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже. Подробнее — в тексте URA.RU для проекта #ЯсУрала.

Зарождение фестиваля в Перми далеко не случайно. Ведь именно в столице Прикамья прошло детство великого импресарио начала ХХ века Сергея Павловича Дягилева (1872 — 1929). В Перми находится дом-музей Дягилева, а его семья внесла значительный вклад в строительство Пермского театра оперы и балета. Пермь, Санкт-Петербург и Париж — это три города, с которыми связано имя Дягилева и каждый из этих городов сыграл огромную роль в его судьбе.

На фестиваль съезжаются люди со всей России Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Так отличительной особенностью «Дягилевского фестиваля» является его мультижанровость, которая является неким продолжением разносторонней деятельности Дягилева. Он был связан связан с театром оперы и балета, изобразительным искусством, музыкой и издательским делом. Так и фестиваль объединяет современные идеи и проекты с искусством начала прошлого века, днями, когда рождались новые театральные форматы и проводились эксперименты взаимодействия с публикой.

«Дягилевский фестиваль» — это не набор спектаклей и постановок, «Дягилевский фестиваль» — это целый ежегодный период большого города, который в дни проведения наполняется особой атмосферой, а в его центре бьется сердце — Пермский театр оперы и балета. Несомненно, открытие и закрытие фестиваля являются его главными и самыми ожидаемыми событиями. За билетами на них выстраиваются огромные очереди и места расходятся за несколько часов.

С другой стороны, в другие дни фестиваля проходят не менее яркие мероприятия. А, порой, они вызывают гораздо больше эмоций и впечатлений. Например, чего только стоит послушать музыку в полудреме или даже во сне, расположившись на приятных пуфах, а ближе к утру отправиться встречать рассвет на Каме. Или посмотреть индустриальный перформанс, в котором музыкальном инструментом является молоток, а потом узнать, что одну из главных ролей исполнял маэстро Курентзис, который изначально не значился в исполнителях.

Вообще, постоянная динамика и постоянное совершенствование, привнесение новых смыслов, форм и форматов — это залог выживания и успеха фестиваля. Об этом говорит глава министерства культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

«Как только фестиваль цементируется, то это означает его смерть. Даже знаменитейшие бренды типа „Авиньона“ (театральный фестиваль, проходящий во Франции с 1947, прим. редакции) или „Зальцбургский фестиваль“ (проходит в Австрии с 1920 года), там есть классические формы, внутренние правила, но там каждый раз авторы ищут что-то новое и необычное», — рассказывает Торчинский.

При этом «Дягилевский фестиваль» не стремится быть похожим на один из этих или других фестивалей. В этом случае он превратился бы в не интересную копию. Пермский фестиваль стал брендом в первую очередь из-за своей уникальности и непохожести на другие фестивали. «Он соответствует всем атрибутам и понятиям социального и культурного бренда. С точки зрения маркетинга у него есть для этого все атрибуты: смысл, визуальная атрибутика, целевая аудитория, формат позиционирования, он обеспечивает продвижение, он материализован, у него есть четкие характеристики», — говорит Торчинский.

Пермский театр оперы и балета Фото: Максим Денисов © URA.RU

Более того, авторы еще на этапе зарождения «Дягилевского фестиваля» стремились создать из него бренд, сделав его по-настоящему международным. Первым художественным руководителем фестиваля в 2003 году стал Георгий Исаакян. С 2003 по 2011 годы фестиваль проходил один раз в два года, а с 2012 стал ежегодным. Тогда же художественным руководителем фестиваля стал греческий дирижер Теодор Курентзис. В 2019 году он уехал из Перми, оставив должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, но при этом маэстро остался у руководства фестивалем.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что эта история будет продолжена. Воля и желание продолжать есть и сейчас на это вряд ли что-то серьезным образом может повлиять. Да, какой-то период времени с учетом экономики или эпидемии может корректироваться ситуация, но в любом случае в этом фестивале есть прекрасная основа — это театр, который является базой фестиваля. И ни в коем случае нельзя отрывать фестиваль от театра», — рассказывает Торчинский.

Министр говорит, что предпринимаются попытки отделить фестиваль театра, но этого, по его убеждению, не произойдет. Он полагает, что именно благодаря театру «Дягилевский фестиваль» получает питательную почву, что позволяет ему оставаться на тех вершинах, на которых он уже находится. Сейчас, по мнению главы минкульта, «Дягилевский фестиваль» вышел на такой уровень, когда от него уже невозможно и нельзя отказываться и поэтому у пермяков есть только один путь — продолжать проведение фестиваля, привлекая новых зрителей и открывая для себя новые форматы.