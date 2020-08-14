Как снимают авторское кино на Урале

История успеха молодого режиссера, у которого снимаются звезды

Соснин снимает добрые, цепляющие истории про живых и настоящих людей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

История успеха свердловского кинорежиссёра Ивана Соснина вдохновит любого мечтателя. Иван начинал снимать ролики ещё в школе, учился монтажу и писал сценарии. Когда он переехал из Невьянска в Екатеринбург, то уже собрал достойное портфолио, нашел применение своим навыкам и начал работать с агентством «Red Pepper».

Сегодня Иван Соснин работает с именитыми актерами, снимает несколько фильмов в год, участвует в кинофестивалях и при этом до сих пор не переезжает в Москву. Он считает, что хорошее, доброе и душевное кино лучше всего получается в регионах.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Самое важное, что у нас есть на Урале — это люди очень отзывчивые, хорошие, добрые и приятные. У нас был проект недавно — „Портрет мамы“, мы снимали короткометражку и начинали ее снимать в Москве. Мы долго пытались найти массовку, актеров второго плана, локации и так далее. И в какой-то момент решили приехать в Екатеринбург и отснять основную часть сцен здесь, потому что мы только приехали, пошли по локациям, и все нам рады, все нам открывают двери. С директором ДК мы садимся и пьем чай, разговариваем о том, как классно снимать кино на Урале. То есть здесь есть какое-то комьюнити, которое позволяет делать очень уютные классные по атмосфере съемки. Такого в Москве, конечно, нет», — рассказывает Иван.

Но география съемок у команды Ивана Соснина не ограничивается Уралом. Например, один из текущих проектов снимается во Владивостоке, кроме него были съемки в Мурманске, Сочи, Волгограде и даже в Грузии. Современные возможности позволяют снимать в любой точке России одинаково качественное кино.

Иван снимает добрые, цепляющие истории про живых и настоящих людей. Хороший сценарий привлек в его короткометражку «Интервью» Алексея Серебрякова. Актеру отправили сценарий, особо ни на что не надеясь, но он неожиданно согласился сниматься и не ставил условий по гонорару — понимал, что ребята ограничены в бюджете, ему просто было интересно сняться в этой картине. Фильм получил несколько наград, в том числе национальную кинопремию «Золотой орел» как лучший короткометражный фильм 2019 года.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сейчас в копилке режиссера это одна из самых знаковых работ: «Он для меня особняком стоит среди других проектов, — подтверждает Иван. — Но остальные тоже очень классные. Есть „Урок экологии“, который мы также снимали в Екатеринбурге, вдохновившись протестами за сквер, которые были у театра драмы. „Москва-Владивосток“ мне очень нравится фильм, который мы снимали в поезде».

Ограничивать себя коротким метром Иван не собирается, уже сейчас он работает над сценарием полнометражного фильма, просто пока выйти на новый уровень не позволяют ресурсы. Принцип у режиссера довольно простой — создавать проекты, исходя из того, что у тебя есть. Продуманный до мелочей простой короткометражный фильм о человеческих взаимоотношениях выглядит гораздо лучше на фоне сделанных наспех полнометражек с недокрученными спецэффектами. Хотя в планах у режиссера уже есть фильмы о будущем и о космосе, но он взвешивает возможности и ждет своего часа, чтобы начать съемки, как когда-то это делал Джеймс Кэмерон с «Аватаром». Но уже сейчас, глядя на работы молодого режиссера, можно сказать, что у российского авторского кино прекрасное будущее.