Как уникальное предприятие ЯНАО прославилось на весь мир

Тушенка, колбаса и покорение фармацевтического рынка

Знаменитая тушенка «Ямальских оленей» Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Предприятие «Ямальские олени» работает с 2002 года. На сегодняшний день у него сеть убойно-перерабатывающих комплексов в регионе и партнеры по всему миру. А объекты «Ямальских оленей» сертифицированы в соответствии с требованиями Евросоюза. О продукции и рынках сбыта рассказал директор предприятия Евгений Мальцев.

Колбаса, тушенка — из диетического мяса северного оленя, корм для животных — из субпродукта: ямальское предприятие работает без отходов. В перспективе «Ямальские олени» даже планируют перерабатывать кровь в фармацевтических целях.

— Евгений Валерьевич, «Ямальские олени» единственный российский поставщик оленины в Европу? С кем приходится конкурировать?

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

— Еще лет 10 назад, да, мы были одни. Но за это время многое поменялось. На севере появилось много аналогичных предприятий. Только у нас в ЯНАО три подобных. Но мы не конкурируем. Рынок оленины ограничен: животных разводят только в северных регионах. Поэтому спрос гораздо выше, чем наши возможности, места на этом рынке хватает всем.

Продукцию мы вывозим в то время, когда можем это сделать — зимой, в январе—феврале — по зимнику до железной дороги. Везем так до Санкт-Петербурга, а далее в Финляндию — нашему основному партнеру.

— А сколько и какой продукции отправляется в Финляндию?

— Финны берут исключительно мясо. Колбасу и полуфабрикаты мы им не отправляем. Тушенку тоже не берут, свою в достатке производят.

Продаем в Финляндию еще и шкуры. Их забирают на кожу для одежды и обуви, на сувенирную продукцию.

— У вас полный производственный цикл. Что еще, кроме мяса, интересует ваших партнеров?

— Впервые в этом году мы отправили в Германию субпродукты для собак — кости, легкие, ливер. Немцы — известные собаководы, поэтому заинтересованы в покупке продуктов для производства корма. Они забирают у нас все сырье, которое раньше у нас уходило на зверофермы. Теперь звероферм не стало, и мы нашли другой рынок.

— Куда отправляете «съедобный» груз? Российский рынок?

— Самое лучшее мы оставляем в России. Стараемся сделать так, чтобы нашу готовую продукцию распробовали здесь. Считаю, что нужно российский рынок приучать к нашему мясу.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Мы производим много полуфабрикатов. Это не только колбасы, сосиски, тушенка, есть мясные заготовки для супов и других блюд. Поэтому заходим в большие города и супермаркеты.

Не без проблем, конечно. Одна из них — доставка. Магазины не берут продукцию большими партиями, чтобы не держать для этого склады. Хотят, чтобы им подвозили маленькими партиями, а для нас это проблема. Мы не можем каждую неделю фуру отправлять.

— Сколько нужно сырья, чтобы производство не стояло?

— У нас есть свое небольшое стадо, мы привлекаем частников и совхозы. Раньше 700 тон был потолок, сейчас в год заготавливаем 1200. Нам хватает, чтобы работать.

— Кроме мяса, ценятся панты — рога оленя. Как обстоят дела на этом рынке?

— Панты всегда забирает Китай. Правда, сейчас он закрыт, поэтому, да, немного просело это направление. Но хранить это сырье не сложно. Заморозили и все. Собираем на складе и ждем удачного момента.

— Знаю, что вы перерабатываете и кровь. То есть предприятие вышло не только на продуктовый, но и фармацевтический рынок. Как обстоят дела?

— Мы начинали производить эндокринное сырье: перерабатывали и сушили кровь, продавали в Китай. Но сейчас эта работа пока приостановлена.

Но большой медицинский сегмент не охвачен. Как только выйдем на хороший цикл, будем перерабатывать кровь. Ждем, когда рынок будет к этому готов. В перспективе будет потребность в этом продукте.

— Ситуация с КОВИД-19 сказалась на работе предприятия? Изменился график работы, поставок продукции?

— Нет, на нас сказалась не сильно. Мы, конечно, приняли все меры безопасности. Сотрудники выходили на работу.