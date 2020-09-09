Все секреты штаб-квартиры РМК. Уникальная экскурсия

Помимо уникальных фасадов здесь абсолютно уникальная конструктивная схема. Если вы видели здание до навески фасадов, то могли заметить, что бетонная конструкция – это монолитная скульптура. Конструкции разрабатывали молодые уральские специалисты «КБ Востокпроект», в 2018 году мы презентовали его на Forum 100+. Здесь очень сложные перекрытия – на первом этаже пластику каркаса видно совсем немного, а вот в офисном блоке заметна их сложнейшая форма.



Впервые в России был применен белый бетон. Он намного дороже, чем обычный, но позволяет в дальнейшем сэкономить на отделке и сроках: он является одновременно и отделочным материалом. Это уникальная история, особенно в нашем климате. Обычно белый бетон используют на юге, например, в Португалии, где нет таких перепадов температуры. Реализовать это в российских климатических условиях было очень сложно.

