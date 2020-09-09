Все секреты штаб-квартиры РМК. Уникальная экскурсия

Внутри штаб-квартиры создавали атмосферу домашнего комфорта. Для внутренней отделки выбрали нетипичные для бизнес-архитектуры материалы: натуральное дерево, ламинат, ковровое покрытие. Материалами старались подчеркнуть камерность офисного здания, и это усложнило задачу проектировщикам. Дерево и ковровое покрытие являются горючими материалами, которые недопустимо использовать в высотных офисных проектах, поэтому для отделки помещений заказывали эксклюзивные материалы со специальной пропиткой.
Когда компания Foster + Partners получила заказ на разработку проекта, первое что они сделали – направили специалистов для изучения менталитета компании РМК. В бюро проводили полноценное полевое исследование: изучали технологии работы, общались с сотрудниками компании и наблюдали за их работой. Так родился уникальный концепт офисных блоков.