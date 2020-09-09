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Все секреты штаб-квартиры РМК. Уникальная экскурсия
Здание, которое сравнивают с офисом Apple,
начало менять весь Екатеринбург
Штаб-квартира «Русской медной компании» – это первый в России объект известного архитектурного бюро Foster + Partners, который меняет облик Екатеринбурга и уже влияет на всю строительную индустрию. До этого Foster + Partners проектировали кампусы и шоу-румы для компании Apple, эконебоскребы и даже космопорт, а в 2012 году взялись за разработку концепта «Медного дома» для РМК. Здание стало архитектурной доминантой на левом берегу Исети, а его появление повлекло за собой целую цепочку изменений в городе.
«Медный дом» в цифрах
87,5 метров
составляет общая высота
здания
15 этажей
отведено под офисные
пространства
8 лет
реализовывали проект
от задумки до открытия
2012
Принято решение о строительстве новой штаб-квартиры РМК. Изначально ее планировали создать на месте прежней штаб-квартиры на улице Луначарского. Но на этапе проекта здание значительно увеличилось в размерах, и для него начали искать новую площадку.
2014
К проекту привлекли российского проектировщика «ПМ Востокпроект», поскольку иностранная компания не может заниматься самостоятельно проектированием и строительством на территории России. Под штаб-квартиру выделили новое место на улице Горького, а концепцию пересмотрели.
2016
Проект презентовали на градостроительном совете Екатеринбурга, где его не просто утвердили, но и предложили увеличить с 13 до 15 этажей. Архитекторы предположили, что за первым высотным зданием на берегу Исети начнут появляться другие многоэтажки.
2017
Московское конструкторское бюро «Стрелка» разрабатывает проект благоустройства набережной Исети на участке между улицами Малышева и Куйбышева, в районе которого возводится штаб-квартира РМК.
2018
«ПМ Востокпроект» совместно с
Foster + Partners презентовали проект штаб-квартиры РМК на международном форуме высотного строительства
100+ Forum Russia 2018
2020
В феврале начался капитальный ремонт улицы Горького, на которой стоит штаб-квартира. Улицу планируют соединять с Куйбышева, благоустраивают территорию и укладывают асфальт. До конца года сотрудники РМК окончательно переедут в новое здание.
На Урале так никогда не строили
Foster + Partners всегда приглашают для разработки проектов инженеров окружающей среды. Эти специалисты помогают проектировать здания с учетом температуры на улице, порывов ветра, осадков, освещения и других природных факторов. Например, особенности климата в Екатеринбурге – небольшое количество солнца и резкие перепады температур. С учетом этого инженеры и архитекторы создали фактурный фасад в виде кристаллической решетки
Низкие зимние солнечные лучи должны попадать в офисы через стекла, а верхняя панельная часть закрывает помещения от перегрева летом. Такой точный расчет помогает экономить энергетические и тепловые ресурсы.
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Помимо уникальных фасадов здесь абсолютно уникальная конструктивная схема. Если вы видели здание до навески фасадов, то могли заметить, что бетонная конструкция – это монолитная скульптура. Конструкции разрабатывали молодые уральские специалисты «КБ Востокпроект», в 2018 году мы презентовали его на Forum 100+. Здесь очень сложные перекрытия – на первом этаже пластику каркаса видно совсем немного, а вот в офисном блоке заметна их сложнейшая форма.

Впервые в России был применен белый бетон. Он намного дороже, чем обычный, но позволяет в дальнейшем сэкономить на отделке и сроках: он является одновременно и отделочным материалом. Это уникальная история, особенно в нашем климате. Обычно белый бетон используют на юге, например, в Португалии, где нет таких перепадов температуры. Реализовать это в российских климатических условиях было очень сложно.

Людмила Беспалова
главный архитектор проекта
ПМ Востокпроект
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Вестибюль (1 этаж)
Внутри штаб-квартиры создавали атмосферу домашнего комфорта. Для внутренней отделки выбрали нетипичные для бизнес-архитектуры материалы: натуральное дерево, ламинат, ковровое покрытие. Материалами старались подчеркнуть камерность офисного здания, и это усложнило задачу проектировщикам. Дерево и ковровое покрытие являются горючими материалами, которые недопустимо использовать в высотных офисных проектах, поэтому для отделки помещений заказывали эксклюзивные материалы со специальной пропиткой.

Когда компания Foster + Partners получила заказ на разработку проекта, первое что они сделали – направили специалистов для изучения менталитета компании РМК. В бюро проводили полноценное полевое исследование: изучали технологии работы, общались с сотрудниками компании и наблюдали за их работой. Так родился уникальный концепт офисных блоков.
Офисные блоки (2-13 этажи)
Всего в здании 6 таких блоков, каждый из них занимает два этажа: с офисами на 4 и 6 человек. В центре блока – атриум, в котором находится общая зона отдыха.
150 офисов
для сотрудников спроектирован в здании
450 человек
могут работать в штаб-квартире
13 500 м2
составляет площадь офисных помещений
Руководство компании (14-15 этажи)
Мировые тренды
Foster + Partners в Екатеринбурге
Архитектурное бюро Foster + Partners – это компания, которая задает мировые тренды. Решения из их ведущих проектов применялись в том числе и в проектировании «Медного дома»:
Кампус Apple в Купертино
Кампус компании Apple в Купертино (США, Калифорния) питается от биотоплива и солнечных батарей, расположенных на крыше здания. Для дневного освещения максимально задействованы природные ресурсы – солнечный свет проникает через 14-метровые стеклянные панели.

В первом российском проекте Foster + Partners не стали экспериментировать с источниками электроэнергии, но, как и в кампусе Apple, максимально компенсировали дневное освещение за счет остекления и солнечного света.

Башня Херста в Нью-Йорке
Фактурный каркас первого в мире эконебоскреба выполнен с добавлением вторсырья, за счет чего количество стали в составе перекрытий сократилось 20%. Для охлаждения систем в башне используется дождевая вода, а энергию экономят даже лифты, которые доставляют пассажиров на нужный этаж с минимальным количеством остановок.

От этого проекта «Медный дом» перенял скоростные лифты.
С 1-го на 15-й этаж пассажиры могут подняться за 35 секунд. Дождевая вода не используется во внутренних системах, но грамотно отводится с помощью инженерных систем, поэтому вокруг штаб-квартиры максимально комфортно и сухо даже во время дождей.

Commerzbank во Франкфурте-на-Майне
Commerzbank Tower – это самое высотное здание Европы. Его особенность заключается в отсутствии очевидной опоры, за счет которой держится конструкция. В сердцевине Коммерцбанка нет основного стержня, только колодец 49-этажного внутреннего атриума. Не имея конструкторских знаний, сложно угадать, как именно оно устроено.

Невооруженным глазом также сложно увидеть перекрытия и каркас штаб-квартиры РМК. Внутри конструкция кажется легкой, парящие лестницы в атриумах будто не имеют опор, но эта видимая легкость – результат сложной инженерной работы.
Left
Right
Основные принципы проектов Foster + Partners: функциональность, прочность и эстетика. Поэтому большое внимание уделяется инженерным сетям. В помещениях не видно проводов, кабель-каналов или розеток, все коммуникации вмонтированы в мебель – в столешницы, ножки стола, шкафы. Вентиляция и кондиционирование тоже происходит незаметно.

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Мы не видим и не слышим все эти системы, настолько гармонично они встроены. Можно только почувствовать, что в помещении свежий воздух и комфортная температура. Системы включаются, как только сотрудник приходит на работу, для этого установлены датчики присутствия – ничего настраивать не нужно. Автоматически запускается воздухообмен, климат-контроль, включается свет. Кроме этого есть управление шторами приватности, которые отделяют кабинет от атриума, и шторами солнцезащиты.

Александр Березовский
Директор компании-подрядчика «А1»
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Системы безопасности штаб-квартиры РМК:
Контроль уровня CO2
Датчики присутствия и видеонаблюдение
Автономные системы питания на случай отключения энергии
Как меняется Екатеринбург благодаря Норману Фостеру
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Проект штаб-квартиры РМК - это штучная вещь. То есть у нас улица Горького уже сформирована, там такой микс: историческая застройка и рядом новые объекты. Потенциал территории использован и это хорошо, потому что тогда среда начинает становиться обжитой.

Создание офиса РМК – это внедрение нового стандарта качества городской среды. У нас уже обустроена новая набережная, отремонтирована улица Горького, в районе появляются велодорожки, зеленые зоны. Это все то, что потом будет внедряться, как некое апробированное решение, на другие территории.

Андрей Молоков
Главный архитектор Екатеринбурга
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Изменения в визуальном коде города стали заметны еще во время строительства Медного дома:
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Автор
Алина Закусина